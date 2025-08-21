Domácí

Jdi domů, Ivane, skandoval dav Čechů i Ukrajinců kousek od ruského velvyslanectví

Velké množství příznivců Ukrajiny přišlo ve čtvrtek navečer na shromáždění, jehož účastníci kritizovali agresivní politiku Ruska v roce 1968 i v současnosti. Na akci s názvem "Jdi domů, Ivane" varovali, že se historie může opakovat, a proto je nutné podporovat Ukrajinu všemi způsoby. Zaznělo také varování, že v Česku můžou po volbách vládnout proruští politici.
Aktuálně.cz zachytilo akci, jehož účastníci si připomněli výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a zároveň vyjádřili podporu Ukrajině.

Stačilo několik minut a pražské náměstí Borise Němcova - kousek od ruského velvyslanectví v Praze - se rychle zaplnilo. Mnoho Čechů, ale také několik Ukrajinců, vyslyšelo výzvu organizátorů akce s názvem Běž domů, Ivane, a přišli v den výročí okupace Československa vyjádřit solidaritu Ukrajině na náměstí pojmenované po ruském politikovi, který ostře kritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina, a byl za dosud nevyjasněných okolností zavražděn.

"Před válečným konfliktem na Ukrajině nesmíme zavírat oči. U nás jsme si invazi cizích vojsk už zažili. Ukažme proto, že násilný vpád na cizí území není přijatelný - nikdy a nikde. Přijďte vyjádřit solidaritu s Ukrajinou," zněla pozvánka, pod kterou byly podepsány čtyři organizace: Milion chvilek pro demokracii, Člověk v tísni, European Congress of Ukrainians a Paměť národa. Její zástupci na akci vystoupili a upozorňovali, že historie se nesmí opakovat.

Předseda Milionu chvilek pro demokracii Lukáš Hilpert přítomné vyzval také k tomu, aby šli v říjnu volit. "Apeluji na vás: blíží se zásadní volby do Poslanecké sněmovny. Podívejte se na Slovensko - ještě nedávno bylo v demokratické Evropě, dnes se klaní Rusku ruku v ruce s Putinem. Jedny jediné volby otočily směr celé země. Toto by se bohužel mohlo stát i nám," varoval Hilpert.

Andriana Černá z Člověka v tísni především děkovala za to, kolik lidí přišlo. "Běhá mi z toho mráz po zádech nahoru a dolů. Děkuju moc!" podotkla a upozorňovala, že Ukrajinci bojují proto, aby nedopadli jako Československo v roce 1968. "Nebo ještě hůř. A hlavně bojují za nás. Cítím velkou frustraci, když vidím, jak si ruská armáda ukrajuje další a další metry ukrajinského území. A cítím obrovskou frustraci z toho, jak nedostatečná byla naše evropské pomoc," litovala. 

Na shromáždění ale řečníci mluvili také o okupaci v roce 1968. Na pódiu vystoupil pamětník, kterého jeden z tehdejších sovětských vojáků těžce postřelil, přestože muž neměl zbraň a ani nijak neútočil. Martin Ocknecht z Paměti národa připomněl, že v důsledku působení okupačních vojsk zemřelo 425 osob.

"My v Československu jsme tehdy zůstali sami a naše vláda přijala potupné podmínky z Moskvy. Ukrajina hlavu nesklonila a více než tři roky hrdinně čelí brutální ruské agresi," prohlásil Ocknecht, na jehož slova lidí reagovali bouřlivým potleskem.

 
