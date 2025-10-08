Decroix v reakci vzkázala, že ministerstvo postupovalo ve vztahu k činnosti koordinátora v souladu se zákonem i interními předpisy a respektovalo doporučení orgánů činných v trestním řízení.
"Paní ministryně spravedlnosti mně to navrhla a já jsem s tím souhlasil, protože jsem neměl dostatečnou podporu, abych splnil to, co jsem splnit měl, to znamená abych zjistil toho co nejvíc a otevřeně o tom informoval veřejnost," uvedl Uhlíř. "Svoje poslání jsem naplnit nemohl a nenaplnil," řekl.
Bývalý koordinátor sdělil, že na ministerstvu spravedlnosti všechny potřebné podklady měl k dispozici. "Nicméně nemohl jsem dostat podklady od ostatních orgánů - z ministerstva financí, z Nejvyššího státního zastupitelství, z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, z Finančního analytického úřadu," uvedl.
Podle předsedkyně senátorů ANO Jany Mračkové Vildumetzové ministryně neschválila Uhlířovy žádosti o tyto podklady, což naznačil i předseda senátorského klubu SEN21 a Piráti Václav Láska. "Nebyla mu (Uhlířovi) poskytnuta součinnost k tomu, aby se dozvěděl i informace od dalších státních orgánů a ministerstev tak, jak požadoval," uvedl Láska.
"Nebyl jsem zbaven mlčenlivosti, takže moje představa o tom, že mám informovat veřejnost o tom, že toto vyšetřování probíhá transparentně, byla zklamána," řekl Uhlíř. Uvedl, že senátory upozornil na to, co označil za pozoruhodnosti v časové ose kauzy. Jako příklad uvedl, že mezi některými rozhodnutími soudu byly dlouhé prodlevy, naopak mezi korespondencí soudu a ministerstvem spravedlnosti byly prodlevy velmi krátké.
"Ministerstvo spravedlnosti vždy postupovalo v souladu se zákonem, včetně respektování závěrů a doporučení příslušných orgánů činných v trestním řízení i v souladu s interními předpisy. Rozhodnutí o rozsahu zbavení mlčenlivosti bylo činěno s ohledem na platnou legislativu i potřebu chránit probíhající řízení. Součinnost panu doktoru Uhlířovi byla poskytována v rozsahu odpovídajícím jeho mandátu," vzkázala Decroix v reakci.
Uhlíř počátkem srpna v prohlášení uvedl, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislou justici. Žádné závažné skutečnosti, které nejsou známy z veřejných zdrojů, podle prohlášení nezjistil. Spekulace, že Uhlíř jako koordinátor skončil kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění, označila Decroix za zcela nepravdivou.
Ministerstvo spravedlnosti podle Lásky v době přijetí daru vědělo, že kryptoměna pochází z trestné činnosti. Vědět to museli minimálně zástupci ministerstva spravedlnosti z dopisů od advokáta Jiřikovského, míní Láska. Zda tím spáchali trestný čin, to je na policii, která se kauzou zabývá do všech detailů, dodal.
Kauza vyvolal rozpory mezi vládními stranami. Opozice volala po pádu kabinetu, nebo aspoň také po odchodu Zbyňka Stanjury (ODS) z funkce ministra financí. Opoziční tvrzení, že o daru předem věděl, Stanjura odmítl. Senátní opozice viní Decroix z toho, že senátorům nedodala veškeré požadované dokumenty, například e-mailovou komunikaci mezi ministerstvy spravedlnosti a financí i Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministerstvo se hájí tím, že dokumenty jsou předmětem vyšetřování. Případ se v polovině srpna změnil v živou kauzu opětovným zadržením a trestním stíháním dárce.
Jiřikovský je nyní ve vazbě kvůli tomu, že podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se připojí jako poškozené k trestnímu řízení.