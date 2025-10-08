Domácí

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

ČTK ČTK
Aktualizováno před 5 minutami
Bývalý ústavní soudce David Uhlíř skončil jako koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy kvůli tomu, že neměl dostatečnou podporu a podklady od ministerstva financí a dalších institucí. Řekl to po jednání senátního bezpečnostního výboru, který se případem opětovně zabýval na neveřejném jednání. Uvedl, že jako koordinátor skončil na návrh ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS).
Koordinátor bitcoinové kauzy David Uhlíř
Koordinátor bitcoinové kauzy David Uhlíř | Foto: Tomáš Škoda

Decroix v reakci vzkázala, že ministerstvo postupovalo ve vztahu k činnosti koordinátora v souladu se zákonem i interními předpisy a respektovalo doporučení orgánů činných v trestním řízení.

"Paní ministryně spravedlnosti mně to navrhla a já jsem s tím souhlasil, protože jsem neměl dostatečnou podporu, abych splnil to, co jsem splnit měl, to znamená abych zjistil toho co nejvíc a otevřeně o tom informoval veřejnost," uvedl Uhlíř. "Svoje poslání jsem naplnit nemohl a nenaplnil," řekl.

Bývalý koordinátor sdělil, že na ministerstvu spravedlnosti všechny potřebné podklady měl k dispozici. "Nicméně nemohl jsem dostat podklady od ostatních orgánů - z ministerstva financí, z Nejvyššího státního zastupitelství, z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, z Finančního analytického úřadu," uvedl.

Související

Bitcoinová kauza: Jiřikovský zůstává ve vazbě, potvrdil soud

Tomáš Jiřikovský soud bitcoin

Podle předsedkyně senátorů ANO Jany Mračkové Vildumetzové ministryně neschválila Uhlířovy žádosti o tyto podklady, což naznačil i předseda senátorského klubu SEN21 a Piráti Václav Láska. "Nebyla mu (Uhlířovi) poskytnuta součinnost k tomu, aby se dozvěděl i informace od dalších státních orgánů a ministerstev tak, jak požadoval," uvedl Láska.

"Nebyl jsem zbaven mlčenlivosti, takže moje představa o tom, že mám informovat veřejnost o tom, že toto vyšetřování probíhá transparentně, byla zklamána," řekl Uhlíř. Uvedl, že senátory upozornil na to, co označil za pozoruhodnosti v časové ose kauzy. Jako příklad uvedl, že mezi některými rozhodnutími soudu byly dlouhé prodlevy, naopak mezi korespondencí soudu a ministerstvem spravedlnosti byly prodlevy velmi krátké.

Související

Komora šetří bitcoinového Blažka. Porušil zákon proti praní špinavých peněz?

Pavel Blažek Bitcoin - Ikona, pouták

"Ministerstvo spravedlnosti vždy postupovalo v souladu se zákonem, včetně respektování závěrů a doporučení příslušných orgánů činných v trestním řízení i v souladu s interními předpisy. Rozhodnutí o rozsahu zbavení mlčenlivosti bylo činěno s ohledem na platnou legislativu i potřebu chránit probíhající řízení. Součinnost panu doktoru Uhlířovi byla poskytována v rozsahu odpovídajícím jeho mandátu," vzkázala Decroix v reakci.

Uhlíř počátkem srpna v prohlášení uvedl, že ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislou justici. Žádné závažné skutečnosti, které nejsou známy z veřejných zdrojů, podle prohlášení nezjistil. Spekulace, že Uhlíř jako koordinátor skončil kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění, označila Decroix za zcela nepravdivou.

Ministerstvo spravedlnosti podle Lásky v době přijetí daru vědělo, že kryptoměna pochází z trestné činnosti. Vědět to museli minimálně zástupci ministerstva spravedlnosti z dopisů od advokáta Jiřikovského, míní Láska. Zda tím spáchali trestný čin, to je na policii, která se kauzou zabývá do všech detailů, dodal.

Související

"Šaškárna", "hra na schovávanou". Milionový krok vlády v Bitcoingate sklízí kritiku

Pavel Blažek Bitcoin - Ikona, pouták

Kauza vyvolal rozpory mezi vládními stranami. Opozice volala po pádu kabinetu, nebo aspoň také po odchodu Zbyňka Stanjury (ODS) z funkce ministra financí. Opoziční tvrzení, že o daru předem věděl, Stanjura odmítl. Senátní opozice viní Decroix z toho, že senátorům nedodala veškeré požadované dokumenty, například e-mailovou komunikaci mezi ministerstvy spravedlnosti a financí i Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministerstvo se hájí tím, že dokumenty jsou předmětem vyšetřování. Případ se v polovině srpna změnil v živou kauzu opětovným zadržením a trestním stíháním dárce.

Jiřikovský je nyní ve vazbě kvůli tomu, že podle kriminalistů zastíral, že bitcoiny pocházejí z nelegálního obchodování na darknetu. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že se připojí jako poškozené k trestnímu řízení.

 
Mohlo by vás zajímat

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Čeští autoři Kingdom Come trhli bank. Z obří ztráty se proměnil zisk, který bere dech

Čeští autoři Kingdom Come trhli bank. Z obří ztráty se proměnil zisk, který bere dech
51:53
domácí Aktuálně.cz Obsah Bitcoin Eva Decroix Pavel Blažek Ministerstvo spravedlnosti ČR Přehled zpráv

Právě se děje

před 1 minutou
Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Muž našel v potoku u Brna část lidské lebky. Mohl narazit na prastaré pohřebiště

Nález vyrazila prověřit policejní hlídka. Dorazil také expert z Antropologického ústavu, který lebku prozkoumal. Co zjistil?
Aktualizováno před 5 minutami
"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

"Můj konec navrhla ministryně Decroix." Koordinátor z bitcoinové kauzy promluvil

David Uhlíř skončil jako koordinátor pro objasňování bitcoinové kauzy kvůli tomu, že neměl dostatečnou podporu a podklady od ministerstva financí.
Aktualizováno před 8 minutami
"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

"Šlo by o zradu." Fiala tvrdí, že nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici

Podle Fialy nezáleží na tom, na které z ministerstev zástupce SPD dosedne. "Oboje to je nebezpečné, takové strany nemají ve vládě být," řekl.
před 20 minutami
Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

Viděl jsem medvěda, ohlásil myslivec na Pelhřimovsku. Policie prověřuje a varuje

V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle.
před 20 minutami
Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Jaká bude česká kultura v příštích pěti letech? Vláda schválila plán jejího rozvoje

Kultura v ČR by měla být dostupnější a přístupnější či připravená na změny. Za cíl si to klade dokument Státní kulturní politika 2026-2030+.
Aktualizováno před 21 minutami
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 23 minutami
Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rodinná pouta na svahu. Olympijská hvězda má novou lásku, exmanžel se vrátil k té své

Rozvod po čtrnácti letech a pak nové vztahy. Oba se zamilovali znovu. Maria Rieschová i její bývalý manžel Marcus Höfl našli štěstí tam, kde už kdysi.
Další zprávy