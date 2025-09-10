Komora šetří bitcoinového Blažka. Porušil zákon proti praní špinavých peněz?

Jako první o tom informoval server iROZHLAS.cz. Podle serveru může šetření skončit podáním kárné žaloby na Blažka, který se řadu let věnuje advokátní praxi. Během ministerského mandátu sice musel Blažek advokátní činnost pozastavit, ale i v úřadu musel respektovat profesní pravidla.
Česká advokátní komora podle mluvčí Ivy Chaloupkové obdržela dvě stížnosti, které se týkají jednání Blažka v souvislosti s bitcoinovou kauzou, přičemž prošetřování dosud nebylo uzavřeno. Jak dopadne, nelze podle mluvčí nyní odhadnout.
Server uvedl, že kontrolní rada komory na základě obdržených podnětů prověřuje, zda se Blažek při domlouvání daru pro ministerstvo nezpronevěřil povinnosti advokáta hlásit potenciálně trestné transakce a jestli je důvod podat na něj kárnou žalobu.
Kárné řízení pak může pro advokáta skončit napomenutím, pokutou, dočasným zákazem praxe nebo vyškrtnutím ze seznamu advokátů, nebo se naopak v něm může advokát očistit. Stejně tak může komora podněty na Blažka vyhodnotit jako nedůvodné, čímž případ skončí, doplnil iROZHLAS.cz.
Blažek na ministerskou pozici v květnu kvůli spornému přijetí 468 bitcoinů v miliardové hodnotě rezignoval, pozastavil své členství v ODS a neobhajuje ani poslanecký mandát. Bitcoiny, které mělo ministerstvo v držení, v srpnu po zadržení dárce Tomáše Jiřikovského zajistila policie jako možný výnos z trestné činnosti. S kupci bitcoinů, které stát po jejich přijetí od Jiřikovského dal do aukce, ministerstvo v září uzavřelo dohody o narovnání.
Servery Seznamy Zprávy a iROZHLAS.cz už dřív informovaly, že Česká advokátní komora v souvislosti s kauzou prověřuje kvůli možnému porušení zákona proti praní špinavých peněz také advokáta Kárima Titze, který zastupuje Jiřikovského.