Domácí

Komora šetří bitcoinového Blažka. Porušil zákon proti praní špinavých peněz?

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Česká advokátní komora prověřuje, zda exministr spravedlnosti Pavel Blažek v souvislosti s tím, že resort pod jeho vedením přijal bitcoinový dar od odsouzeného drogového dealera, neporušil zákon proti praní špinavých peněz.
Foto: Aktuálně.cz

Jako první o tom informoval server iROZHLAS.cz. Podle serveru může šetření skončit podáním kárné žaloby na Blažka, který se řadu let věnuje advokátní praxi. Během ministerského mandátu sice musel Blažek advokátní činnost pozastavit, ale i v úřadu musel respektovat profesní pravidla.

Související

"Šaškárna", "hra na schovávanou". Milionový krok vlády v Bitcoingate sklízí kritiku

Pavel Blažek Bitcoin - Ikona, pouták

Česká advokátní komora podle mluvčí Ivy Chaloupkové obdržela dvě stížnosti, které se týkají jednání Blažka v souvislosti s bitcoinovou kauzou, přičemž prošetřování dosud nebylo uzavřeno. Jak dopadne, nelze podle mluvčí nyní odhadnout.

Server uvedl, že kontrolní rada komory na základě obdržených podnětů prověřuje, zda se Blažek při domlouvání daru pro ministerstvo nezpronevěřil povinnosti advokáta hlásit potenciálně trestné transakce a jestli je důvod podat na něj kárnou žalobu.

Související

Bitcoinová aféra odhalila slabá místa státu. Selhal v práci s riziky, tvrdí expert

profesor Michal Plaček

Kárné řízení pak může pro advokáta skončit napomenutím, pokutou, dočasným zákazem praxe nebo vyškrtnutím ze seznamu advokátů, nebo se naopak v něm může advokát očistit. Stejně tak může komora podněty na Blažka vyhodnotit jako nedůvodné, čímž případ skončí, doplnil iROZHLAS.cz.

Blažek na ministerskou pozici v květnu kvůli spornému přijetí 468 bitcoinů v miliardové hodnotě rezignoval, pozastavil své členství v ODS a neobhajuje ani poslanecký mandát. Bitcoiny, které mělo ministerstvo v držení, v srpnu po zadržení dárce Tomáše Jiřikovského zajistila policie jako možný výnos z trestné činnosti. S kupci bitcoinů, které stát po jejich přijetí od Jiřikovského dal do aukce, ministerstvo v září uzavřelo dohody o narovnání.

Servery Seznamy Zprávy a iROZHLAS.cz už dřív informovaly, že Česká advokátní komora v souvislosti s kauzou prověřuje kvůli možnému porušení zákona proti praní špinavých peněz také advokáta Kárima Titze, který zastupuje Jiřikovského.

 
Mohlo by vás zajímat

"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

Detaily tragické srážky aut se čtyřmi mrtvými: nikdo z pasažérů nebyl připoutaný

Detaily tragické srážky aut se čtyřmi mrtvými: nikdo z pasažérů nebyl připoutaný

Hledají nebezpečného pacienta z léčebny v Bohnicích. Může napadat ženy

Hledají nebezpečného pacienta z léčebny v Bohnicích. Může napadat ženy

"Starostové a Řehka? To je teda pěkná kravina." Opozice cupovala šéfa armády

"Starostové a Řehka? To je teda pěkná kravina." Opozice cupovala šéfa armády
domácí Aktuálně.cz Obsah Pavel Blažek Bitcoin kauza

Právě se děje

před 5 minutami
Žádná exotika ani plevel. Češi neprávem přehlíží poklad mezi bylinkami

Žádná exotika ani plevel. Češi neprávem přehlíží poklad mezi bylinkami

Jedna z nejzdravějších rostlin světa vám totiž možná roste přímo doma - a vy ji klidně můžete považovat za obyčejný plevel.
Aktualizováno před 13 minutami
Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, ozvalo se Rusko. Nabízí jednání

ŽIVĚ
Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, ozvalo se Rusko. Nabízí jednání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 15 minutami
Odešla velká soupeřka Čáslavské. Na svatbě hvězdy se Řešátková bála o život

Odešla velká soupeřka Čáslavské. Na svatbě hvězdy se Řešátková bála o život

Ve věku 78 let zemřela stříbrná olympijská medailistka ve sportovní gymnastice Bohumila Řešátková.
před 24 minutami
"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

Jan Dvorník byl jedním z těch, koho 11. června 1983 zmlátily policejní oddíly a kterého pak totalitní justice i odsoudila. Teď se dočkal rehabilitace.
před 29 minutami
Kouč rakouských fotbalistů drandil po hřišti jako Pogačar. Ale na baterky

Kouč rakouských fotbalistů drandil po hřišti jako Pogačar. Ale na baterky

Rakouský trenér v poločase kvalifikace MS projel na elektrokole mezi hráči Bosny a pobavil celý stadion.
před 50 minutami
Ronaldo dal za Portugalsko už 141. gól a vyrovnal rekord kvalifikací MS

Ronaldo dal za Portugalsko už 141. gól a vyrovnal rekord kvalifikací MS

Ronaldo dal 39. gól v kvalifikaci MS a vyrovnal rekord guatemalského kanonýra Carlose Ruize.
před 1 hodinou
Detaily tragické srážky aut se čtyřmi mrtvými: nikdo z pasažérů nebyl připoutaný

Detaily tragické srážky aut se čtyřmi mrtvými: nikdo z pasažérů nebyl připoutaný

Nehoda patří k nejtragičtějším haváriím na silnicích v Česku za poslední roky.
Další zprávy