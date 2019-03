Bankovní pirát z Ostravy odsál z účtů po celém světě 3 miliony, odsedí si 10 let

Za nelegální převádění peněz z bankovních účtů odsoudil ostravský krajský soud mladého muže z Ostravy k desetiletému trestu vězení. Podle obžaloby mladík a jeho dva společníci nelegálně nakoupili přístupové údaje k účtům po celém světě. Z nich pak převáděli na svá konta menší obnosy. Celkem podle obžaloby ukradli tři miliony korun.

Trojici vedl Petr Heinzke, který si vyslechl desetiletý trest. Právě on podle obžaloby na internetu koupil identifikační údaje ke stovkám karet, které začal postupně zneužívat. Soud eviduje pět stovek okradených. Časem do své činnosti zasvětil i další dva společníky, jeden z nich pak ale fungoval nezávisle na dalších dvou obžalovaných. Komplic dostal osmiletý trest a třetí obžalovaný vyvázl s podmínkou. Soudkyně to zdůvodnila i tím, že jako jediný z obžalovaných se ke zločinům v plném rozsahu přiznal. Ostatní zpochybňovali hlavně výši škody.

V Česku jde podle policie o jeden z největších objasněných případů bankovního pirátství posledních let. Heinzke nakupoval hesla a čísla karet na nelegálních serverech. Získával číslo karty, bezpečnostní kód i datum platnosti. Informace používal k padělání bankovních příkazů. Měl několik metod, jak se k penězům dostat.

Například platil za zboží v internetových obchodech. Nakupoval třeba telefony či počítače. Další metodou bylo dobíjení SIM karet. Ze SIM karty peníze převáděl do internetové pokerové herny, kde je měnil za kredity, které převáděl hráčům. Ti mu za ně platili penězi, které posílali na účet jeho přítelkyně.

Do transakcí později zasvětil své dva kamarády. "V letech 2012 až 2015 prostřednictvím několika internetových portálů za úplatu získali nezbytné identifikační údaje k několika stům platebních karet," uvedl už dříve mluvčí soudu Jiří Barč. Dodal, že trojice provedla víc než 3000 bankovních operací. Část jim vyšla, část systém zamítl.

Podle obžaloby mělo jít o více než tři miliony korun. To Heinzke odmítl, podle něj šlo maximálně o 1,5 milionu korun. Peníze používal pro svou potřebu. Při výslechu například uvedl, že údaje ke kartám používal i při placení rozváženého jídla.