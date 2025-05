Blažkovi se "hloupě tleskalo", dostal červenou kartu. Mračí se i vládní poslanci

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) sice v pátek reagoval na pochybnosti ohledně získání jedné miliardy korun sebevědomě, vyhráno však ještě nemá. A to i přesto, že premiér Petr Fiala i řada vládních poslanců z ODS za ním nadále stojí. Někteří politici z jiných vládních stran však v kuloárech vyjadřují roztrpčení z ministrova chování; připouštějí, že je "bitcoinová kauza" ve volbách poškodí.

Předně je třeba říct, o co v kauze jde. Blažek podle svých slov nevidí nic nelegálního ani neetického na tom, že ministerstvo přijalo bitcoiny za miliardu korun od muže odsouzeného za obchod s drogami. Soudy podle Blažka neprokázaly, že kryptoměna pocházela z trestné činnosti. Pokud by k takovému závěru dospěly v budoucnu, finanční prostředky by stejně zabavily a odvedly do státního rozpočtu, řekl ministr ve čtvrtek.

Ale zpět k pátečnímu dění v dolní parlamentní komoře. Vidět nějakého ministra, jak si to "štráduje" po jednací síni Poslanecké sněmovny, je jev takřka výjimečný. Zvláště když v tu chvíli zní od řečniště na jeho adresu ostrá kritika. Právě takový obrázek bylo možné sledovat v pátek, ústřední postavou dění byl ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). A protože kritika na jeho chování byla dlouhá a opakovaná, nachodil po sněmovně nepochybně nějaký ten kilometr.

Do Blažka se pustili zejména Piráti - nejdříve Olga Richterová a poté Jakub Michálek. Vyčítali mu zejména to, jak se zachoval v případě jedné miliardy korun, kterou jím vedené ministerstvo získalo z prodeje bitcoinů. Tuto nejznámější kryptoměnu resort přijal coby dar od Tomáše Jiřikovského, odsouzeného v roce 2017 za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování.

"Pro běžné lidi je naprosto do nebe volající, že takhle by měla vypadat spravedlnost, že na účty ministerstva přitečou peníze, které s největší pravděpodobností jdou z obchodování s drogami," rozčilovala se pirátka Richterová, která plédovala za to, aby dolní komora v pátek kauzu projednala.

Návrh bodu, který Piráti chtěli zařadit do programu schůze, zněl poněkud dlouze: Vysvětlení ministra Blažka k ultralegální miliardě, kterou ministerstvo spravedlnosti získalo z peněženky drogového dealera, který vykradl dvě internetová tržiště, kde se prodával heroin a fentanyl.

Podle pirátského poslance Michálka je v celé věci až příliš mnoho nejasností a chtěl, aby je Blažek ihned vysvětlil. Od toho však ministra "uchránili" zákonodárci opozičního hnutí ANO, kteří avizovali, že jim postačí, když ministrovo "grilování" a vysvětlování proběhne na mimořádné schůzi v příštím týdnu.

Na páteční schůzi toho tak Blažek moc nového neřekl. Po štrádování si jednacím sálem, kdy občas kroutil hlavou - dělo se tak zejména při vystupování Pirátů -, případně se i usmál, si následně stoupl k řečništi a spustil: "Nebudu komentovat nějaké spekulace, drby, klepy," řekl a pak zopakoval svá čtvrteční slova - tedy že "nespáchal žádný trestný čin" a že "nemá absolutně žádný důvod se za něco stydět".

"Budeme se ptát, máme otázky"

Tím však páteční dění spojené s bitcoinovou kauzou neskončilo. Zvláště, když ministru Blažkovi výrazně tleskala za jeho vystoupení jeho stranická a vládní kolegyně Jana Černochová. To totiž Michálka naštvalo a pustil se ještě do ní.

"Všiml jsem si, že tomuto hloupému vystoupení nejvíce tleskala ministryně Černochová. Tak jestli se stejnou důkladností přistupuje k tomu, co se děje s penězi určenými na obranu…," nedokončil Michálek myšlenku, protože následně pokračoval v kritice na účet ministra Blažka.

"Pan ministr tady nevysvětlil vůbec nic," tvrdil Michálek a zpochybnil ministrova slova o tom, že pokud by peníze "vytěžené" z prodeje darovaných bitcoinů nešly do resortu, tak by je stejně všechny zkonfiskoval stát. "A kde ty peníze zkonfiskuje? Ty peníze už tady nebudou. Vy je máte nějak zajištěné? Vykrást bitcoinovou peněženku, když k ní mám přístup, je ta úplně nejjednodušší věc. Tak nám, prosím, pane ministře nevykládejte, že stát ty peníze zkonfiskuje. Ty peníze budou fuč a stát si na ně nesáhne," tvrdil Michálek, který nakonec vytáhl červený papír.

"Rozhodli jsme se udělat to, co měl udělat pan premiér Fiala už dávno. A to udělit panu ministru Blažkovi červenou kartu, protože už má jednu žlutou kartu, a jeho působení v této vládě ohrožuje důvěru občanů České republiky ve spravedlnost v naší zemi," vysvětlil za Piráty Michálek a "kartu" položil před Blažka na stůl. Michálek narážel na aféru ze září 2023, kdy se Blažek sešel s proruským lobbistou a blízkým spolupracovníkem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martinem Nejedlým. Blažek následně setkání označil za náhodné, nicméně uznal, že jeho setrvání v restauraci za přítomnosti Nejedlého bylo nevhodné. Podle Fialy Blažek dostal od vedení strany žlutou kartu. Ta se uděluje ve fotbale jako varování; po ní už následuje buď druhá žlutá, která je fakticky červená, nebo přímo červená.

Kritika z řad opozice, kam vedle hnutí ANO a SPD spadají po svém odchodu z vládního angažmá právě i Piráti, je jedna věc. Druhou věcí je potenciální nespokojenost v řadách poslanců vládní čtyřkoalice. Pokud by dávali najevo premiérovi i samotné ODS, že nejsou spokojeni s chováním ministra, mohlo by se stát, že Blažek skončí. V kuloárech sněmovny Aktuálně.cz zatím nikdo z vládních poslanců ani anonymně neřekl, že by už nyní požadovali Blažkovu rezignaci. Připustili ale, že je kauza může ve volbách výrazně poškodit. I proto chtějí, aby Blažek vysvětlil všechny nejasnosti. S tím, že pokud by pochybnosti přetrvávaly, nevyloučili, že by mohli chtít ministrův odchod.

"Je to strašně nepříjemná věc, to je jasné. Už teď nás to poškozuje. Vůbec nechápu, jak ho něco takového mohlo napadnout," řekl jeden z lidoveckých poslanců, který si nepřál být jmenovaný. Na jméno se naopak vyjádřili například ministr a první místopředseda STAN Lukáš Vlček, ministr práce a sociálních věcí za KDU-ČSL Marian Jurečka či poslanec STAN Jan Lacina.

"Byl jsem v zahraničí, takže v tomto týdnu vidím Pavla Blažka dnes poprvé. Z hlediska toho, jak to vnímá běžný člověk, tak tato záležitost není pro nás dobrá. Neznám detaily, ale považoval bych za daleko racionálnější, kdyby převod peněz nerealizovalo ministerstvo spravedlnosti, ale ministerstvo financí. Budu se ho na to ptát," uvedl Jurečka. Na dotaz, zda je počínání Blažka na jeho odvolání, odpověděl, že teď na to nedokáže zareagovat. "Chci s ním o tom mluvit, musí nám to Pavel detailně vysvětlit," dodal.

Podobně mluvili také Vlček a Lacina. "Samozřejmě nás zajímá vysvětlení pana Blažka. Ale necháme tomu ještě nějaký čas, ať on přijde sám s vysvětlením. Rozhodně to nenecháváme být," řekl Vlček. A k možnosti tlaku na jeho odchod poznamenal: "Zatím chceme vysvětlení. Taková věc přece budí řadu otázek. A pokud chceme dělat politiku transparentně a čistě, tak si ty otázky musíme dávat."

Lacina se při dotazu na dosavadní Blažkův postup usmíval. "Celá ta story mi přijde prostě mimořádně výstřední. Mimořádně," opakoval a dodal: "Vzít za jakýchkoliv okolností dar jednu miliardu korun na účet ministerstva spravedlnosti od někoho, kdo seděl čtyři roky za prodej drog ve velkém, je prostě výstřední. Budu zvědavý na detaily," prohlásil poslanec STAN.

Peníze pomohou občanům, vzkázal premiér

Premiér Petr Fiala (ODS) ve čtvrtečním prohlášení uvedl, že věří, že dar od obchodníka s drogami byl v souladu s legislativou. Sdělil také, že peníze pomohou občanům.

Přitom podle policie dorazily bitcoiny ministerstvu spravedlnosti přímo ze zdroje spojeného s onlinem tržištěm, kde se prodávaly tvrdé drogy či nelegální zbraně. "Transakce byla provedena z BTC peněženky spojované s nelegálním tržištěm Nucleus Market, které do roku 2016 prostřednictvím sítě Darknet umožňovalo realizování nelegálních obchodů, především prodej drog a léčiv," citoval ve čtvrtek večer server Deník N ze záznamu vyšetřovatelů z policejní Národní centrály proti organizovanému zločinu. Sám Blažek již dříve serveru potvrdil, že si detektivové na ministerstvo přišli pro dokumenty související s tímto darem.