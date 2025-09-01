Městský soud v Brně odeslal stížnost Jiřikovského proti vazbě na krajský soud

Jak ale dříve řekla zástupkyně tiskové mluvčí krajského soudu Martina Šebelová, rozhodne bez zbytečného odkladu. Městský soud poslal Jiřikovského do vazby 17. srpna, jeho stížnost nemá odkladný účinek.
Vazbu pro muže z bitcoinové kauzy požadovala státní zástupkyně. Návrh zdůvodnila obavami z útěku, z maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kterými může být obviněný vzat do vazby. Městský soud Jiřikovského poslal do vazby pro všechny tři důvody. Státní zástupkyně se práva na podání stížnosti vzdala.
"Spis se stížností proti vazbě pana Jiřikovského byl odeslán na Krajský soud v Brně. Předpokládám, že by dnes odpoledne nebo zítra ráno mohl být již u Krajského soudu v Brně," uvedla Láníčková. Soudce, který bude rozhodovat o stížnosti, o ní může rozhodnout bez nařízení jednání, takzvaně od stolu. Může ale také znovu nařídit vazební zasedání.
Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi 14. srpna, o dva dny později jej obvinila pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a letos. Podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Letošní skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
Jiřikovský daroval ministerstvu za předchozího ministra Pavla Blažka (ODS) 468 bitcoinů. Ministerstvo je dražilo od března do května v 78 aukcích, do kterých se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i firem. Ministerstvo takto na kupce převedlo 235 bitcoinů, a to na základě 41 kupních smluv dohromady za 446,6 milionu Kč. Zbylými 233 bitcoiny nadále disponovalo, byly uložené u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) nechtěla s bitcoiny nijak nakládat do doby, než trestní řízení odpoví na otázku, zda nepocházejí z trestné činnosti.
Bývalý ministr Pavel Blažek (ODS) kvůli miliardovému bitcoinovému daru skončil v červnu ve funkci. Jeho nástupkyně Decroix nechala vypracovat audit kauzy, jehož první část auditorská firma Grant Thornton zveřejnila na konci července. Uvedla mimo jiné, že ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti.
Podle závěrů auditu ministerstvo spravedlnosti zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr Blažek dozvěděl o zajištění části dárcovy kryptoměny policií jako možného výnosu z trestné činnosti.