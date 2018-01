Města utrácejí statisíce za pronájem počítačů na volby. Jinde to zvládnou zadarmo jen s tužkou

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Stát zbytečně platí drahé pronájmy počítačů k volbám. Ač obce a města mají vlastní počítače, řada z nich si na volby pronajímá další a zbytečně draze. Paradoxní je, že některé obce vše zvládnou bez počítačů jen s tužkou a papírem.

Praha - Je to už evergreen tuzemských voleb: Ty bývají často příležitostí, jak zbytečně vyhodit miliony korun za pronájem - často předražené - počítačové techniky pro volební místnosti. Důvodem je to, že náklady na volby proplácí stát a v případě pronájmu techniky má velmi benevolentní pravidla. Zatímco například nový flashdisk na přenos dat si může obec pořídit jen jednou za pět let, a to za nejvýše 200 korun, u pronájmu počítačů a tiskáren žádný strop není.

Na zbytečně vyhozené peníze upozornil již před třemi lety deník Aktuálně.cz. Ten zjistil, že zatímco některá města a obce ve volebních místnostech použijí vlastní počítače a tiskárny, případně techniku škol, kde jsou volební místnosti, jiné si je draze půjčují. A to mnohdy za cenu, která se blíží ceně nové techniky.

Příklad? České Budějovice za pronájem 108 počítačů a tiskáren jen pro první kolo prezidentských voleb zaplatí 578 tisíc korun včetně DPH. Za dvoudenní pronájem je to 5355 korun za jednu soupravu. Druhé kolo budou prý ve volebních místnostech počítat ručně, a tak budou potřebovat jen 12 počítačů pro sčítací středisko.

Jen o trochu méně, 572 tisíc korun, zaplatí Praha 8. Ta si ovšem počítače pronajala na obě kola (za jedno kolo voleb tak dá 286 tisíc korun) a za jednu sestavu zaplatí 5082 korun.

Technicky to nejde

Mluvčí obou měst tvrdí, že použít vlastní počítače je nemožné nejen kvůli velice přísným požadavkům Českého statistického úřadu, ale i z důvodu bezpečnosti. Například podle mluvčí Prahy 8 Marcely Voženílkové jsou úředníci osobně za počítače zodpovědní a nelze je používat pro jiné účely. A podobně je to i s technikou, kterou mají školy.

"Není možné nařídit školám, aby kvůli volbám narušovaly infrastrukturu výpočetní techniky, kterou mají jednotliví správci těchto technologií ve školách zavedenou," uvedla Voženílková. Podle ní by radnice logisticky ani nezvládla zapojit a zprovoznit techniku do 111 místností.

A podobně argumentují České Budějovice. Najatá firma prý zajistí plný servis včetně zapojení a proškolení pracovníků v okrscích. "Při množství techniky pro 90 volebních okrsků a sčítacího střediska není v silách města zabezpečit personálně ani technicky takové množství počítačů, tiskáren a dalšího příslušenství z vlastních zdrojů," vysvětluje mluvčí Jitka Welzlová.

Zřejmě nejvíce - 5450 korun za jednu sestavu a 741 tisíc korun celkem - pak zaplatí za 136 sestav Praha 4. Cena jen přitom jen za první kolo voleb. Podle Terezy Šrámkové z kanceláře tajemníka není možné radniční počítače využít k jinému účelu. "Obsahují citlivá data, jsou vázány ke konkrétnímu uživateli a napojeny na rozsáhlé informační systémy," poukazuje Šrámková. Městská část podle ní ušetří v druhém kole. "Okrskové komise budou zpracovávat zápis v rámci úspory ručně, neboť se jedná pouze o hlasování o dvou kandidátech," vysvětluje.

"Počítače musí být z bezpečnostních důvodů vyčištěny od stávajících uživatelských dat, musí být instalován čistý operační systém a tak dále," reaguje zase Michaela Luňáčková, mluvčí Prahy 3 (ta za 51 půjčených sestav zaplatí 220 tisíc korun, tedy 4320 za jednu). Využití školních počítačů prý zase brání licenční práva, protože smí sloužit jen pro výuku.

U nás to jde

Jiná města ale žádný problém nevidí. "Volby nekladou žádné zvláštní požadavky na hardware ani software počítačů. Základní podmínkou je, aby počítače v žádném případě nebyly připojeny do žádné sítě," uvedla za radnici Prahy 7 Kamila Matějková, podle níž městská část používá především počítače škol, ve kterých jsou volební okrsky. A není proto ani třeba složité stěhování techniky.

Mimochodem: Právě Praha 7 v minulosti proslula tím, že si na dva volební dny pronajímala počítačové soustavy téměř za takovou cenu, za kterou se daly pořídit nové. Například pro sněmovní volby v říjnu 2013 zaplatila za pronájem jedné soustavy 7 744 korun, o půl roku později při volbách do europarlamentu o asi tisícikorunu méně.

Již tehdy přitom tehdejší místní aktivista a učitel na Malostranském gymnáziu Jan Čižinský nabízel, že na volby zařídí výpůjčku školních počítačů. A to právě poté, co na zbytečné a předražené pronájmy poukázal deník Aktuálně.cz.

Jenže tehdejší vedení radnice to odmítlo s tím, že při volbách nechce experimentovat a Čižinského zkritizovalo, že se nabídkou chce jen zviditelnit. Poté co před třemi lety Čižinský se svým sdružením Praha 7 sobě vyhrál volby a stal se starostou, drahé pronájmy ihned zrušil. "Pokud jsem něco kritizoval z opozice, tak jsem to jako starosta samozřejmě napravil," říká suše.

Ceny počítačů (1. ks) České Budějovice 5 355*

Děčín 1 145

Hradec Králové 2 450

Karlovy Vary 4 053

Liberec 1 360

Most 5 963

Ostrava Jih 5 031#

O. Poruba 3 448*

Praha 1 0

Praha 2 0

Praha 3 4 320

Praha 4 5 450*

Praha 5 5 183

Praha 6 0

Praha 7 0

Praha 8 5 082

Praha 12 6 640

Praha 13 0

Praha 15 17 558#

Přerov 3 986

Příbram 2 688

Teplice 4 972

* jen 1. kolo

# včetně voleb do PSP v říjnu 2017

Svou praxi pronájmů drahých počítačů změnila i další města. Například Praha 13, která si před třemi lety pronajímala techniku ještě o něco dráž než Praha 7. "Dospěli jsme k názoru, že bude mnohem efektivnější využít vlastní zdroje a pracovníky úřadu než se obracet na externího dodavatele. Dalším efektem je samozřejmě ušetření nákladů," uvedla mluvčí Prahy 13 Eva Libigerová.

Vždyť to jde i celé ručně

A je přitom otázkou, zda pro prezidentské volby jsou vůbec počítače a tiskárny v okrskových místnostech potřeba. To si řekla Praha 2 a rozhodla se, že je ve svých 45 okrskových komisích vůbec nepotřebuje ani v prvním kole. Vyzkoušeli si to navíc již při minulé prezidentské volbě.

"U volby prezidenta 2018 jsme stejně jako v roce 2013 výpočetní techniku nepoužili, komise zpracovávaly zápis o průběhu a výsledku hlasování ručně," řekla mluvčí radnice Lenka Prokopová, podle níž nebyly žádné problémy ani zpoždění. Obdobně prý nepoužívají výpočetní techniku ani v případě voleb do Senátu, pokud nejsou společně s těmi do zastupitelstva.

"Počítače vůbec nebyly potřeba. Vepsaly jsme výsledky do formuláře a všichni podepsali. Pak pro formulář i svázané volební obálky a lístky přijelo auto radnice," potvrzuje členka jedné z komisí na Praze 2 Klára Samková.

Výhrady nemá ani Český statistický úřad, podle něhož se písemný zápis převede v přebíracím místě do počítače ČSÚ. "ČSÚ neurčuje konkrétní způsob zajištění technického vybavení pro práci okrskové volební komise," uvedla mluvčí statistiků Petra Báčová, podle níž obce často využívají vlastní počítače. A stejně tak označuje za liché tvrzení některých obcí, že je vyžadováno, aby použité počítače byly "čisté" - tedy předem zbavené všech dat.

"Program ČSÚ pro volební komise nijak nezasahuje do konfigurace systému. Je tedy pouze na obcích, které vhodné počítače vyčlení na zpracování voleb," podotkla.

Pronájem za tisícovku

Jak ukázal průzkum Aktuálně.cz, i když si některé obce počítače i se zapojením pronajmou, nemusí je to vyjít na tak vysokou sumu jako v případě v úvodu zmíněných měst. Například Děčín za pronájem 55 sestav na obě kola voleb zaplatil 63 tisíc korun, tedy 1145 korun za jednu. "Soutěžili jsme v otevřeném řízení," uvedla mluvčí děčínské radnice Markéta Lakomá.

V Hradci Králové ve dvou třetinách okrsků, které byly ve školách, použili techniku škol, zbylou třetinu si pronajali. Za 34 souprav zaplatí 83 tisíc korun, tedy 2450 korun za jednu. A Liberec použil techniku své městské organizace Liberecká IS. Vyjde jej to na 109 tisíc korun za počítače do 80 okrsků - tedy 1360 za jeden.

Změníme to, tvrdilo ministerstvo

Ministerstvo financí před třemi lety pro Aktuálně.cz uvedlo, že uvedenou praxi příliš drahých pronájmů chce zarazit.

Ředitel odboru financování územněsprávních celků Miroslav Matej řekl, že by se mohla změnit směrnice, podle níž se náklady na volby proplácejí. Ale také zmínil možnost posílat do obcí finanční kontroly, aby zkoumaly oprávněnost nákladů. A to na základě věty v uvedené směrnici, že lze hradit jen "výdaje nezbytně nutné".

Stát by tak podle něj mohl odmítnout část nákladů na drahé počítače proplatit. "Pokud je prokazatelné, že mohli mít techniku za symbolickou cenu, tak je to porušení zákona o finanční kontrole, která stanovuje principy hospodárnosti, efektivity, účelnosti. Pokud je prokazatelné, že ta zakázka byla zbytečná, neodůvodnitelná, tak to finanční správa může odmítnout proplatit a nepůjde to ze státního, ale z obecního," uvádí ředitel Matej.

Jenže změna směrnice nakonec nepřišla a ani finanční ředitelství není schopno říct, zda nějaký takový výdaj pokutovalo. Jeho mluvčí Petra Petlachová pouze poslala tabulku, podle níž v souvislosti s volbami za posledních deset let nařídila finanční správa vrátit za neoprávněné výdaje 655 tisíc korun. Podle Petlachové však není možné rozklíčovat, zda něco z toho bylo za pronájem techniky, a stejně tak není možné jmenovat konkrétní subjekty. Jako typové porušení rozpočtové kázně pouze označila například nákup příliš velkého množství kancelářského papíru, který nebyl v souvislosti s volbami spotřebován.

A i ministerstvo financí je nyní ve vyjadřování opatrnější. "Cenu nájmu výpočetní techniky nelze směrnicí sjednocovat, protože se obvyklé ceny liší podle konkrétního místa v republice," uvedl mluvčí ministerstva financí Jakub Vintrlík, podle něhož se však při nadcházející úpravě směrnice budou pronájmy techniky probírat.