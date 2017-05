Praha 10 platí firmě za rešerše Facebooku. Hlídá, jak opozice tráví dovolenou a s kým slaví Mikuláše

před 24 minutami

Více než čtyřicet tisíc korun měsíčně platí městská část Praha 10 za monitoring sociálních sítí, který spočívá v kopírování příspěvků a komentářů na Facebooku. Na něm sleduje třeba i to, jak tráví svoji dovolenou šéfka opoziční strany. Mezi městskými částmi a většími městy je přitom Praha 10 jediná – pokud jiné radnice sociální sítě sledují, mají to na starost jejich mluvčí. Monitoring sice oficiálně dodává společnost Nova-Art, ale ve vlastnostech dokumentu je jako autor uveden mluvčí radnice Vít Novák. A některé diskuse jsou prokazatelně kopírovány z jeho počítače.

Praha - Starosta Prahy 10 Vladimír Novák (ČSSD) přivítal účastníky Květinového bálu, jeho předchůdce a současný radní Bohumil Zoufalík (dříve ODS, nyní Nezávislí pro Prahu 10) na svém Facebooku sdílel článek o mladých městských čtvrtích a minulý týden se za účasti čtyř zastupitelů konal turnaj v šermu. A konečně, při nedávném úklidu bylo svezeno 14 tun odpadu.

Uvedené informace dostali 13. dubna na stůl vybraní úředníci a zastupitelé Městské části Praha 10. Podobné dostávají každý den jako monitoring Facebooku, za který radnice platí více než 40 tisíc měsíčně.

Je přitom otázka, zda je takový monitoring sociálních sítí práce na plný pracovní úvazek, a je tedy třeba za něj platit uvedenou částku. Většinou totiž jde pouze o zkopírování pěti až deseti stránek diskusí pod statusy, které zvládne prakticky každý uživatel internetu.

Praha 10 jako jediná

Praha 10 je přitom jediná, která tuto službu využívá a platí za ni. Deník Aktuálně.cz oslovil všechny větší městské části v Praze i podstatnou část velkých měst a ani jediné si monitoring sociálních sítí neplatí. A pokud si jej nechává dělat, tak to mají v náplni práce samotní mluvčí.

"Sociální sítě jsou důležitým komunikačním médiem a je potřeba je sledovat. Ale procházíme je jen v rámci tiskového oddělení," řekla například mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. A to, že sociální sítě sledují v rámci své práce na radnici, potvrzují i jinde.

Mluvčí radnice Prahy 10 Vít Novák si ale přesto monitoring pochvaluje. "Přehledy šetří čas úředníků, kteří tak během pracovní doby nemusí síť Facebook jednotlivě sledovat," říká s tím, že úředníci pak mohou rychle reagovat například na příspěvky, které je upozorňují na nepořádek na ulicích. Otázku, proč jiné městské části za tuto službu neplatí a zvládají ji jejich úředníci, ale nechal bez odpovědi.

Senátorka na dovolené

Monitoring má ještě jedno specifikum: V nemalé míře sleduje představitele opozice. A neobjevují se v něm jen příspěvky týkající se radnice a jejich práce, ale například i to, jak tráví volný čas. Když například odjížděla na dovolenou senátorka Renata Chmelová, která je lídrem opoziční koalice Vlasta, v monitoringu se objevila zpráva, jak uvázla v zácpě, a o pár dní později i snímky jejích dětí v Krušných horách. A počátkem prosince zase to, jak s dětmi slavila Mikuláše. Opět včetně jejich snímků.

"Je to systematické sledování opozičních a kritických příspěvků. Požádali jsme dopisem radní o jeho promptní ukončení," reagovala na to koalice Vlasta. "Hledáme v této aktivitě radnice a jejího tiskového oddělení veřejný zájem a jednoduše ho nenacházíme," uvádí prohlášení Vlasty s tím, že v některých dnech jde v podstatné části o "svodku" aktivit opozičních zastupitelů, případně kriticky smýšlejících občanů Prahy 10.

"Naprosto mimo naši dosavadní představivost je to, že do monitoringu jsou zaznamenávány soukromé události z našeho života, jež jsou bez jakékoli souvislosti s veřejným děním v Praze 10," dodává sdružení v prohlášení.

Mluvčí Novák ale sledování opozice odmítá a ve zveřejnění snímků zastupitelky a jejích dětí v monitoringu nevidí problém - fotografie sama dala na svůj veřejně přístupný profil. "Protože se jedná o ústavního činitele, který byl zvolen v naší městské části, publikujeme v našem přehledu příspěvků její veřejně přístupné příspěvky," říká s tím, že je vina na straně Chmelové - tyto příspěvky prý nemá na veřejnou síť dávat.

Umělecká agentura s neobvyklou zakázkou

Ovšem neméně zajímavé je to, kdo monitoring pro radnici dělá. Od loňského října do konce března jej zajišťovala společnost SPIN PR Petra Dimuna, která si za tuto službu účtovala 45 tisíc korun měsíčně. Od počátku dubna ji pak vystřídala Nova-Art, která si účtuje 42 tisíc korun měsíčně.

Ta podle mluvčího uspěla ve výběrovém řízení. "Byly poptávány tři subjekty z řad agentur zabývajících se digitálním obsahem. Rozhodující byla cena," uvedl Novák.

Otázka ovšem je, jak Praha 10 na Nova-Art přišla. Firma se sídlem v Kamenici u Prahy je totiž umělecká agentura, která zastupuje umělce a pořádá různé akce. Monitoring v její oficiální nabídce není.

I sama Nova-Art přiznává, že to pro ně není obvyklá zakázka. Monitoring médií či sociálních sítí běžně nedělají. Je to jen případná doplňková služba pro dlouhodobé klienty. "Není to gros naší činnosti," uvádí ředitelka Radka Froňková. "Děláme monitoringy po koncertech našich účinkujících nebo našich větších klientů," popisuje s tím, že vzali tuto zakázku jen výjimečně. Když se ale redaktor Aktuálně.cz jako zájemce ozval, neuspěl pro údajně nedostatečnou kapacitu.

Monitoring z počítače mluvčího

Pohled na monitoring, který je vyhotoven pod hlavičkou Nova-Art, ale ukazuje neobvyklou věc: Jako autor dokumentu je v jeho vlastnostech uveden mluvčí radnice Vít Novák. A dvě stránky z osmistránkové rešerše dokonce ukazují, že i printscreeny diskusí pod facebookovými statusy udělal on sám. Jsou totiž prokazatelně pořízeny z jeho facebookového profilu.

Sám Novák to vysvětluje tím, že pdf soubory od Nova-Art jsou příliš velké, a aby šly rozeslat radniční poštou, musí je komprimovat. A proto se prý objevuje jeho autorství ve vlastnostech celého dokumentu.

Vysvětlení má i pro to, že printscreeny diskusí pocházejí z plochy jeho počítače. "Když si všimnu, že tam něco chybí, rád to tam doplním," říká Novák, který už ale nevysvětluje, jak je možné, že celý dokument má jednotnou grafickou podobu včetně originálního číslování a typu písma. A to, že všech osm stránek je děláno ve stejné grafice a s hlavičkou Nova-Art, nedokáže vysvětlit ani jednatelka firmy Radka Froňková.

Promosharks a Desítkář

Vít Novák přitom nemá k agentuře Nova-Art daleko. Opoziční zastupitelka Jana Komrsková na svém webu upozorňuje, že se svým spolužákem Martinem Holzknechtem založil reklamní agenturu Promosharks, která mezi svými referencemi uvádí i Nova-Art.

A sám Holzknecht pro změnu provozoval web Desitkar.cz, který založil nedlouho poté, co Novák nastoupil do funkce mluvčího Prahy 10. Web Desitkar.cz pak vedl ostrou negativní kampaň právě proti opozičním zastupitelům zejména ze sdružení Vlasta. A zvýšil svoji aktivitu před senátními volbami, do nichž kandidovala Renata Chmelová.

"Vlastník domény byl sice skrytý pod vymyšleným jménem a neexistující adresou, ale když jsem mu napsala e-mail, tak jsem zjistila, že jeho e-mailová adresa je evidována na jméno Martin Holzknecht," uvádí Komrsková. Až po jejím upozornění, že je web registrován na falešné jméno, CZ.NIC registraci zrušila.

Sám Novák na dotaz připouští, že Nova-Art zná, protože v ní absolvoval stáž. "Webové stránky Desitkar.cz se věnovaly dění v Praze 10, jednalo se o sympatický studentský projekt. Pokud někdo psal negativně o zastupitelích Prahy 10, je to jeho právo," uvedl.