Čechy trápí tropy. A budou ještě víc. Data ukazují, jak přibývá superhorkých dní

Tropických a extrémních teplot v Česku zaznamenávají meteorologové v posledních letech mnohem více než v dobách rodičů a prarodičů dnešních dětí. A vyhlídky do budoucna nejsou o nic lepší, ba naopak, varují.

Nynější vlna veder, kdy teploty pravidelně překračují tropických 30 stupňů Celsia a v části republiky i hranici "supertropických" 35 stupňů, minimálně do čtvrtka neskončí. Meteorologové vydali už několikátou výstrahu v řadě.

"Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách," uvádí Český hydrometeorologický ústav.

Jsou lidé v současnosti jen přecitlivělí a vadí jim vedra, které k létu patří odnepaměti, nebo skutečně v Česku výrazně přibývá tropických dní? Data za posledních několik desítek let ukazují, že pravdivá je odpověď číslo dvě.

"Samozřejmě, tropické dny se vyskytovaly i před desítkami let. Jejich četnost a pravděpodobnost výskytu se ale za posledních třicet let výrazně zvýšila," uvádějí experti ČHMÚ. Ještě výraznější posun je pak vidět u takzvaných "supertropických" dnů, kdy maximální teplota vzduchu přesáhne 35 stupňů.

Dokládají to data ze 52 tuzemských stanic, měřících teploty nepřetržitě od roku 1961, která zanalyzoval meteorolog z brněnské pobočky ČHMÚ Jáchym Brzezina na svém webu infoviz.cz.

Horkých dní dlouhodobě přibývá

"V grafech ze všech hodnocených let je patrné, že počet dní s extrémními teplotami 30 °C a více dlouhodobě roste. Teploty nad 35 stupňů se přitom v první části hodnoceného období téměř nevyskytovaly. Ve všech případech byl výrazně vyšší počet dní zaznamenán v období 1991 až 2020 oproti 1961 až 1990, v některých případech téměř desetinásobně," uvádí Brzezina.

Jeden příklad za všechny - v roce 2015 ohlásilo zmíněných sledovaných 52 stanic teplotu nad 30 stupňů hned 1381krát.

Teploty přes 36 nebo dokonce 38 stupňů Celsia se v Česku prakticky nevyskytovaly až do do osmdesátých let. Výrazný nárůst četnosti nastal především po roce 2000.

Vůbec nejvyšší naměřená teplota v České republice dosáhla hodnoty 40,4 °C a byla zaznamenána také relativně nedávno, a to 20. srpna 2012 v Dobřichovicích. Do té doby držela rekord teplota 40,2 stupně z 27. července 1983 v Praze-Uhříněvsi.

"Data tedy jasně ukazují narůstající trend v případě tropických a extrémních teplot v posledních desetiletích. Jedná se samozřejmě o důsledek klimatické změny a vyhlídky do budoucna nejsou o nic lepší, ba naopak," uvádí meteorologové ČHMÚ ve svém příspěvku na Facebooku.

Pražákům, těm je hic!

Ještě delší časovou řadu s maximálními denními teplotami na území Česka nabízí stanice v pražském Klementinu, která je zaznamenává již od roku 1775. I na nich lze jednoznačně vidět, že tropických dnů přibylo především v posledním čtvrtstoletí.

Na dlouhodobých datech z Klementina lze vypozorovat nejen rostoucí počet tropických dnů v posledních letech, ale i fakt, že přicházejí stále dříve v průběhu roku. Například v roce 2012 padla první "třicítka" již na konci dubna.

Údaje o maximálních teplotách z pražského Klementina v sobě skrývají i jeden zajímavý střípek z historie. Je na nich vidět dopad ničivého výbuchu indonéské sopky Tambora z roku 1815, což byla největší zaznamenaná erupce v novodobé historii lidstva.

Velké množství vyvrženého sopečného popela způsobilo výrazné ochlazení podnebí zejména na severní polokouli. Následující rok 1816 pak bývá označován za rok bez léta. Po erupci Tambory teplota v Praze tropickou třicítku nepřekročila po několik let ani jednou.