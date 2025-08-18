Místo Špidly je parťákem Vidlák. Maláčová zahájila kampaň před "pracákem"

Když Jana Maláčová bojovala v roce 2021 za úspěch sociální demokracie, byla tehdejší ČSSD ještě docela jednotná. Vedle ní se ukázali expředsedové strany Jan Hamáček a Vladimír Špidla a s kampaní jí pomohl také exministr zahraničí Tomáš Petříček. Všechno jasní příznivci členství Česka v Evropské unii a v Severoatlantické alianci - ostatně jako v té době také sama Maláčová.
Letos, kdy kandiduje jako předsedkyně SOCDEM za hnutí Stačilo!, to je jiné. Během předvolební kampaně v ulicích Prahy vedle ní v pondělí dopoledne stál předseda Stačilo! Daniel Sterzik, odpůrce členství v EU i v NATO.
"To, že kandiduji za Stačilo!, mi připomínají jen pravičáci, kteří to s námi nikdy nemysleli dobře. Mě ta jejich péče o sociální demokracii až dojímá," reagovala Jana Maláčová na dotaz Aktuálně.cz ohledně srovnání letošní předvolební kampaně s rokem 2021. "Začala jsem dnes kampaň od půl šesté ráno, byli jsme před Thomayerovou nemocnicí, potom na zastávce metra Kačerov. A tam nám to lidi nevyčítají, naopak nám říkají, že nás budou volit a že je dobře, že jsme se spojili, aby nepropadl žádný hlas," tvrdí.
Na doplňující dotaz, zda přece jen neslyší kritiku, když dříve jasně podporovala členství v EU a NATO, odpovídala, že prý zatím ne.
Jako v Jiříkově vidění
"Já rozumím kritice a rozhořčení vůči Evropské unii. My jsme přece chtěli do EU, abychom rostli v životní úrovni, abychom měli stejné mzdy jako Západ - a jsme stále na polovičce. To je průšvih. Jak to, že 20 let po vstupu do EU máme stále dvojí kvalitu potravin? Z kdysi mírového projektu se stává něco podivného," kritizovala Maláčová EU.
Brusel přitom podle svých zastánců usiluje o mír na Ukrajině. Podle Maláčové ovšem diplomaté EU selhali.
V čem se Maláčová nezměnila, je důraz na sociální témata. V roce 2021 poukazovala na špatnou sociální situaci mnoha lidí a nabízela podpis pod petici Sociální demokracie Pět bodů za dostupné bydlení pro Pražany. Nyní ostře kritizovala především nízké mzdy a propad životní úrovně části populace.
"Jak je to možné, že máme trojnásobek lidí na dávkách na bydlení? Jak je možné, že běžné starosti lidí nikoho ve vládě nezajímají? V Praze je 500 tisíc lidí, jejichž příjem je nižší než 20 tisíc čistého. Jak je to možné? Přijde vám to normální?" rozčilovala se v pondělí dopoledne Maláčová při zahájení kampaně v Praze, kde je lídryní Stačilo!.
"Kdo dennodenně píše o tom, že nám v Česku brutálně propadla životní úroveň? Nejvíc ze všech vyspělých zemí světa? Že reálné mzdy šly dolů o deset procent, kupní silou jsme stále na úrovni roku 2019, že máme drahé, ale nekvalitní potraviny? Jak je to možné vzhledem k naší kupní síle? Když vyjedeme kamkoliv mimo hranice České republiky, tak jsme jako v Jiříkově vidění," tvrdila před Úřadem práce v Praze 4, kde podle svých slov šla poděkovat především zaměstnankyním za těžkou a špatně placenou práci.
"Dane, moc si tvé přítomnosti vážím"
Oproti pozvánce se objevil na samotném zahájení kampaně i předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, z čehož měla Maláčová neskrývanou radost. "Moc děkuju Danovi, že přijel. Moc si toho vážím," říkala.
A Sterzik jí to oplácel v podobném duchu. "Jani, já ti chci moc popřát do těch sedmi týdnů kampaně, které tě čekají, hodně úspěchů, hodně štěstí, hlavně to, prosím tě, zvládni. Udělej tady hnutí Stačilo! co nejlepší výsledek," uvedl a nakonec ji objal.
Samotný Sterzik si přitom na zahájení kampaně v Praze vzal slovo jako první. Začal o tom, že charakter společnosti i jednotlivce je určen tím, jak se chová k "bezvýznamným" lidem. "K marginalizovaným, k chudým, k těm, kteří jsou vytlačeni na okraj společnosti - a to především k těm, kteří se nemůžou sami bránit. Stejně tak kvalita společnosti není určena leskem paláců, ale spokojeností v podzámčí. Spokojeností těch, kteří pracují, kteří jsou páteří této země, kteří přivádějí na svět děti a jsou připraveni je vychovávat," pokračoval a několikrát tvrdě kritizoval vládu Petra Fialy (ODS).
Zároveň upozorňoval, že cílem Stačilo! je, aby ve volbách nepropadly žádné levicové hlasy. "V minulých volbách propadlo milion převážně levicových hlasů a díky tomu přišla k moci současná asociální Fialova vláda. Tato vláda zavedla poměry, které by v jiné civilizované zemi nemohly nastat, nastal bezprecedentní propad životní úrovně," tvrdil Sterzik.
Maláčová nastupuje do finiše kampaně ve chvíli, kdy se preference Stačilo! podle většiny průzkumů pohybují těsně nad pěti procenty nutnými pro vstup do dolní komory parlamentu. Ale i když se Stačilo do sněmovny dostane, ještě to automaticky neznamená křeslo i pro Janu Maláčovou.
Bude hodně záležet na pražských voličích, zda Stačilo! volit budou a také komu dají svůj hlas. Není vyloučené, že by ji mohla přeskočit druhá na kandidátce, komunistka Petra Prokšanová, která byla ještě nedávno v Praze jedničkou. Jakmile se SOCDEM domluvilo se Stačilo! a Prokšanová klesla za Maláčovou, komunistická kandidátka spustila výraznou kampaň zaměřenou na získání případného mandátu pro sebe.