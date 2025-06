Kouř z požárů v Kanadě znečišťuje ovzduší i nad Evropou. Mění i západy slunce

Kouř z lesních požárů v Kanadě překonal Atlantik a v posledních dnech se dostal do Evropy. Uvedla to agentura Evropské unie pro sledování atmosféry a klimatických změn Copernicus, podle níž se v nadcházejících dnech očekávají nad Evropou další oblaka kouře. Ten by ale podle předpovědí unijní meteorologické služby neměl mít výraznější dopad na kvalitu ovzduší v přízemní vrstvě atmosféry.

V kanadských provinciích Saskatchewan, Manitoba a Ontario v květnu narostl počet i intenzita požárů a první oblak kouře z nich překročil 18. a 19. května ve vyšších vrstvách atmosféry oblast Středomoří a podle dostupných informací se dostal až do Řecka, stojí v tiskové zprávě. Druhý a rozsáhlejší oblak kouře podle ní překročil Atlantik v posledním květnovém týdnu a 1. června se dostal do severozápadní části Evropy. Související Dáma prstenů tančí v oblacích dýmu: Etna znovu rozehrála ohnivou symfonii 8 fotografií "Podle předpovědí systému CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) se neočekává, že by přenos kouře měl výraznější dopad na kvalitu ovzduší v přízemní vrstvě, jelikož tyto epizody probíhají převážně ve vyšších nadmořských výškách," uvedla meteorologická služba. Typickým projevem je podle ní spíše mlhavější obloha a výraznější červené či oranžové západy slunce. Agentura Reuters mezitím napsala, že kouř z požárů hořících ve třech kanadských provinciích se šíří také do sousedních Spojených států, konkrétně na tamní Středozápad, kde představuje zdravotní riziko pro desítky milionů lidí, kteří tam žijí. Napříč Kanadou od začátku května vypuklo množství lesních požárů, které si vynutily evakuaci tisíců lidí a narušily těžbu ropy v zemi, napsal Reuters. V pondělí podle místních úřadů hořelo v zemi přes 200 požárů, z nichž více než stovka nebyla pod kontrolou.