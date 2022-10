Lidé v centru Prahy demonstrovali za svobodu a bezpečí pro sexuální menšiny

Stovky lidí se v pátek sešly v centru Prahy k pochodu za svobodu a bezpečí pro všechny lidi včetně členů LGBT+ komunity. Řečníci v proslovech připomněli vraždu dvou lidí u bratislavského gaybaru z minulého týdne. Jejich smrt by podle řečníků měla být spouštěčem ke změně, protože lidé z LGBT+ se s nepochopením a diskriminací setkávají každodenně.

"Pojďme společně něco změnit, křičet za spravedlnost, bojovat za svobodu a bezpečí všech queer lidí," uvedli organizátoři v pozvánce na demonstraci. Účastníci poklidné akce nesli transparenty s nápisy "Nenávist zabíjí", "Nechci se bát držet holku za ruku" nebo "Nenechte nás umírat". Měli duhové vlajky a lampiony, velká duhová vlajka byla vyvěšena i na budově Rudolfina.

V proslovech mimo jiné zaznělo, že se queer lidé se v řadě podniků nemohou obrátit na ochranku s žádostí o pomoc a policie útoky na ně zlehčuje. "Smrti se nebojím, bojím se, že se stane i tady, co se stalo minulý týden. Co ještě musíme udělat, abyste nás začali brát vážně?," ptala se jedna z účastnic. Další apel říkal, že by se nikdo neměl bát kvůli odlišnostem a neměly by stát nikoho život.

Demonstranti se vydali na pochod s transparentem "Všichni jsme Tepláreň", odkazujícím na klub, před kterým byly vraždy spáchány, heslo i skandovali. Policie částečně odkláněla dopravu a průvod došel poklidně přes Mánesův most a Klárov před budovu slovenského velvyslanectví v Bubenči. Zde lidí přidali svíčky k těm, které zde už hořely, a transparenty pověsili na plot.

Zazněly další projevy, mimo jiné i dva ze Slovenska. "Čelíme systematické snaze nás vymazat z veřejného prostoru," citovali řečníci slova majitele baru Tepláreň Romana Samotného z nedělní demonstrace v Bratislavě. Krátce po 20:00 pořadatelé pochod ukončili s tím, že síla leží v komunitě. Řekli, že se nerozcházejí ve smutku, který otvírá dveře beznaději, ale otvírají dveře radosti a lásce.

V Bratislavě minulý týden ve středu večer devatenáctiletý mladík zastřelil dva muže ve věku 23 a 26 let a vážně poranil 28letou ženu před barem Tepláreň, který navštěvují lidé z komunity LGBT+. Střelec z místa činu uprchl a později spáchal sebevraždu. Na sociální síti podle prokuratury před činem umístil manifest namířený proti členům komunity LGBT+ a také Židům. Slovenská policie případ vyšetřuje jako terorismus. Muž podle ní u gaybaru zaútočil poté, co mu nevyšel záměr útoku na slovenského premiéra Eduarda Hegera.

Evropský parlament v reakci na homofobní vraždu v Bratislavě vyzval ve čtvrtek členské státy EU, aby bojovaly proti projevům nenávisti a vyšetřovaly a stíhaly zločiny z nenávisti vůči sexuálním menšinám. Opoziční návrh zákona, který by posílil majetková a další práva partnerů LGBT+, ale slovenská sněmovna ve středu odmítla.

