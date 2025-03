Minář z Milionu chvilek je zpět. "Nevzdávejte to," burcuje lidi. Ukáže se ve filmu

Už je to více než čtyři roky, co Mikuláš Minář odešel z čela Milionu chvilek pro demokracii, které sehrály důležitou roli v sestavení protibabišovské koalice. Přesto může zasáhnout do letošních voleb. Jak řekl Aktuálně.cz, bude se snažit veřejně vystupovat proti populistům a extremistům. Příležitost k tomu bude mít i díky novému dokumentárnímu filmu Chvilky naděje, který právě míří do kin.

"Určitě ano," odpověděl Minář v rozhovoru pro Aktuálně.cz na otázku, zda se nějakým způsobem zapojí do debat v předvolebním období. Dodal, že hlavně nechce, aby lidé volili populisty a extremisty.

"Pokusím se před volbami říct, co si myslím. Když to bude někomu rezonovat, tak super. Když ne, nevadí. Alespoň bude debata. Jsem rád, že mohu něco udělat," vysvětloval v úterý hodinu před půlnocí v pražském kině Lucerna po světové premiéře dokumentárního filmu Chvilky naděje. Je v něm hlavním hrdinou.

Po šestiletém sběru materiálů přichází film režisérky Amálie Kovářové do kin v horkém předvolebním období, které rozhodne, zda se do premiérského křesla vrátí předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Tedy politik, kvůli jehož působení v čele vlády Minář založil spolek Milion chvilek pro demokracii a dostal na náměstí stovky tisíc protestujících. Spolek navíc v roce 2021 napomohl i tomu, že pět tehdy opozičních stran vytvořilo proti Babišovi dvě koalice a poslalo ho tak do opozice.

Na otázku, zda by se v lidech i teď našla síla jít na náměstí, odpověděl Minář pozitivně. "Ta síla v nás pořád je. A ve chvíli, kdy je dostatečný impuls, tak není důvod, aby lidé nepřišli. Věřím, že tady ta síla je," uvedl Minář.

Sám Minář se plánuje občas účastnit debat po promítání filmu. Jeho děj divákům připomene, jak se rodily a následně probíhaly protesty proti Babišovi. A ukáže také příběhy řady lidí, kteří se do celého procesu zapojili, pomáhali a účastnili se demonstrací.

Jestli snímek osloví diváky, se ukáže v příštích měsících. Při premiéře v Lucerně v rámci festivalu Jeden svět lidé aplaudovali vestoje. Když jim spolutvůrci filmu děkovali a končila i následná debata, Minář si ještě na chvíli vzal do ruky mikrofon.

"Do voleb je to pár měsíců, vidíte, co se děje ve světě. A panuje blbá nálada. Přátelé, nevzdávejte to. Nevzdávejte to, protože nic není rozhodnuté. Vždycky má smysl udělat něco malého než nic," prohlásil a připomněl slova americké antropoložky Margaret Meadové. "Nikdy nepochybujte, jestli může malá skupina odhodlaných a moudrých občanů skutečně změnit svět. Protože ve skutečnosti je to ta jediná věc, která kdy svět změní," řekl. A směrem k lidem v kině dodal: "A to jste vy."

Není to kampaň proti Babišovi, tvrdí tvůrci

Producent Jiří Konečný tvrdí, že sám je zvědavý, co se s filmem bude dál dít. Přál by si, aby si ho lidé chtěli promítat, sdílet a bavit se o něm. "Budeme s filmem cestovat po České republice, a to i s protagonisty filmu a dalšími lidmi, kteří byli aktivní v Milionu chvilek," uvedl.

"Budeme dělat i podcasty a šířit ho různými způsoby. Doufáme, že nastartuje debatu, i když narážíme i na místa, kde ho nechtějí nebo i zakazují promítat," dodal Konečný. Film jako takový nepovažuje za předvolební materiál proti Babišovi.

"Pro mě ten film není o tom, kdo je nepřítelem nebo proti komu se protestuje. I když nám někdo bude možná vyčítat, že je to volební agitka. Nebo že je to pamflet, aby se ovlivnily výsledky voleb," připouští Konečný. Hájí se tím, že téměř každý rok jsou nějaké volby a film nebyl primárně určený za součást nějaké kampaně.

"Líbí se mi, že film dává zprávu, že se můžeme zvednout, můžeme říct ne. A to může vést k nějakému výsledku. To je obrovsky nadějné pro nás pro všechny, ať je nám 15 let, 30 let nebo 70 let," míní. Konečný zároveň upozorňuje, že film má i zkrácenou, hodinovou verzi, která je určena pro školy. Žáci po zhlédnutí mohou o filmu společně debatovat.

Podobně mluví také režisérka Amálie Kovářová, která odmítá, že by šlo o kampaň proti Babišovi. "Film dokáže dobře otvírat téma, co je to demokracie a občanský aktivismus. Co já jako jednotlivec ve společnosti mohu udělat. Kdyby tady byl trestně stíhaný Petr Fiala, tak by šlo udělat stejné věci, jako dělal Milion chvilek. K Andreji Babišovi jsme přistupovali jako k nějakému archetypu politika, který překračuje hranice," vysvětluje Kovářová.

Podle svých slov chtěla filmem a debatami propojit různé sociální bubliny. "Chci navázat dialog s kýmkoliv, kdo si myslí cokoliv," podotýká režisérka.

Navždy aktivní

Mikuláš Minář tvrdí, že se chce účastnit debat, protože mu záleží na tom, jak to v Česku bude dál vypadat. "Jsem občan této země, a jestli budu mít jednou rodinu a děti, tak chci, aby děti vyrůstaly ve svobodné společnosti. Myslím si, že už nikdy nepřestanu být aktivní," sdělil.

Na otázku, jak je možné, že Babiš má stále tak obrovskou podporu, a to i přes dřívější mohutné demonstrace, Minář odpověděl, že důvodů je víc. "Lidé vnímají nejistotu dnešního světa a volají po pevné ruce. Po někom, kdo by udělal pořádek. A Andrej Babiš, jeho archetyp, toto nabízí," řekl.

Na doplňující dotaz, zda na Babišově trvalé podpoře nemají podíl i vládní strany, uvedl, že tyto strany udělaly spoust chyb v komunikaci. "Zároveň jsem ale rád, že jsme teď neměli u vlády Andreje Babiše, protože i v zahraniční politice by to vypadalo úplně jinak. Jsem už ale alergický na neustálé nadávání a nasazování viny jenom na politiky. Ve skutečnosti každý z nás má udělat alespoň něco, aby to bylo lepší. Třeba přesvědčit pár lidí, aby šli k volbám. Protože když nebudou volit, tak nahrají těm, kteří to tady převálcují," varoval Minář.

Minář v současnosti zůstává stát zcela mimo Milion chvilek pro demokracii. Ty žijí svým vlastním životem a připravují se na kampaň před volbami. "Dokončuji studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, do toho píšu knížku a pracuji pro neziskové organizace jako konzultant. Věnuji se strategii, jak zvednout lidi ze židle, jak komunikovat. A také pracuji jako osobní kouč," popisuje své současné aktivity. Minulostí je pro něj i neúspěšné účinkování ve straně Lidé PRO, jejíž založení a konec film také mapuje.

Mimo politiku je i dřívější druhý muž chvilek Benjamin Roll, který vedení spolku převzal v roce 2020 po Minářovi a intenzivně se podílel na kampani a spojování protibabišovské koalice. "Můj politický aktivismus je minulostí, byť nadále věřím tomu, co jsem prosazoval, a jsem přesvědčený, že je potřeba být stále veřejně aktivní. Už jsem ale v osobním životě jinde, své poslání vidím jinde. Jsem farářem malého evangelického sboru," říká.

Video: Je na nás všech, jestli film Chvilky naděje udělá velké vlny, nebo zapadne, říká Minář