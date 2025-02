Vláda Babiše s SPD a KSČM by nebyla normální, tvrdí Milion chvilek. Chystá řadu akcí

Zkusili trojčlenné vedení, ale nefungovalo to tak, jak by si představovali. A tak se dvanáct členů spolku Milion chvilek pro demokracii rozhodlo vrátit k modelu jednoho šéfa, za kterého vybralo ke konci loňského roku Lukáše Hilperta. Předsedu, který u chvilek začínal jako zcela řadový podporovatel, ale který také vedl první buňku mimo Prahu. "Bylo to ve Stříbře," vzpomíná.

Když nový předseda Milionu chvilek pro demokracii Lukáš Hilpert uslyšel hned na začátku setkání s Aktuálně.cz pochybnosti, jestli už není spolek za svým zenitem, zareagoval výčtem všeho, co Milion chvilek dělá a také jaké akce má letos v plánu. Útlum "chvilkařů" se podle něj v žádném případě nekoná.

"Loni jsme například uspořádali 16 výjezdů po celé republice, kdy jsme pořádali besedy, na které nechodili jen naši skalní příznivci. Než besedy začaly, vedli jsme kontaktní kampaň a měli možnost s lidmi mluvit," říká s tím, že považuje za velmi důležité dát lidem v regionech najevo, že jim někdo naslouchá. Může přitom vycházet z vlastních zkušeností, protože žije daleko od Prahy, na Tachovsku, odkud do pražské kanceláře spolku dojíždí. "Mnozí lidé jsou v regionech zklamaní a naštvaní, cítí prázdnotu a nevidí východisko. Stojí o to, aby za nimi někdo jezdil, aby mohli někomu říct, co je trápí," upozorňuje Hilpert.

Podle něho můžou mít lidé pocit, že Milion chvilek se částečně vytrácí proto, že už neorganizuje masové protesty, které v dobách největší slávy přitahovaly mnoho desítek tisíc lidí. Poslední protesty, mnohem menší, se odehrály před Českou televizí na podporu její nezávislosti a tisíce lidí se sešly také loni 17. listopadu na pražském Staroměstském náměstí na demonstraci "Zůstaňme demokratickým srdcem Evropy". Předloni v srpnu pro změnu chvilkaři demonstrovali na pražském Klárově za odvolání ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

Mimochodem, na tomto požadavku trvají dodnes, protože Blažek zůstává členem vlády Petra Fialy. "Samozřejmě že na tom trváme," ujišťuje Hilpert. "Jeho střet zájmů v případě brněnské bytové kauzy je naprosto zřejmý," dodává s odkazem na případ, kdy policisté i soudy řeší podivné přidělování městských bytů v Brně, ve kterém figurují Blažkovi blízcí přátelé.

Nepodporujeme přímo Fialovu vládu, ale demokracii

Jinak ale Milion chvilek pro demokracii vidí větší nebezpečí v možné příští vládě Andreje Babiše než v té Fialově. Stejně jako je spolek kritický k některým dalším politikům a stranám. To je zřejmé z aktivit spolku i ze slov jeho předsedy.

"Pan Babiš a jeho hnutí ANO jasně ukázali, kterým směrem by se vydali, jestliže podporovali a nadále podporují politiky, jako je Robert Fico, Viktor Orbán a další, kteří se vyjadřují velmi kriticky k EU. Ale nejde jen o Babiše. Máme tady Tomia Okamuru s SPD, Filipa Turka s Motoristy i Stačilo! s Kateřinou Konečnou," popisuje Hilpert.

Odmítá přitom, že by spolek podporoval výhradně Fialovu vládu nebo třeba nějaké konkrétní strany či hnutí. "Nám jde o hodnoty demokracie, o to, aby například nikdo nezpochybňoval veřejnoprávní média, což zmiňovaní opoziční politici dělají. Z tohoto pohledu je vláda Petra Fialy 'normální', přes všechny přešlapy či kauzy. V případě ANO, SPD či komunistů by o normální vládu nešlo. Navíc přetrvává obrovská hrozba v podobě války na Ukrajině, která může rozhodnout o osudu celé Evropy, a já si nemyslím, že je pan Babiš za takového stavu tím správným lídrem," uvedl předseda Milionu chvilek.

Zároveň avizoval, že spolek se bude před volbami registrovat jako třetí strana ve volební kampani, které se tedy aktivně zúčastní. Chystá totiž celou řadu akcí, z nichž mezi nejdůležitější bude patřit Štafeta o demokracii. Tedy 14 výjezdů do krajů s diskusemi za účasti zajímavých hostů z Česka i Slovenska.

V plánu jsou ale také další aktivity ve veřejném prostoru. V rámci kampaně Hilpert nevyloučil ani možnost větších protestních shromáždění, která budou reagovat na aktuální témata. "Chceme upozornit například na to, že řada státních symbolů v podstatě ztratila skutečný obsah, protože je různé subjekty využily k propagaci svých politických cílů. Chceme otevřít diskusi o tom, co znamená být vlastenec nebo patriot," vysvětluje.

Spolek využije i svou Milionovou síť, tedy stovky dobrovolníků na řadě míst Česka. "Máme spoustu síťařů, kteří určitě vyjdou do ulic, budeme se snažit oslovit veřejnost mnoha způsoby. Chceme se zaměřit i na kontaktní kampaň, ne vše ale chceme už nyní prozrazovat," říká a upozorňuje, že letošní volby považuje za mimořádně důležité. "My si uvědomujeme, že je to volba Západ, nebo Východ, případně Evropa, nebo Východ," dodává.

Nejbližší akcí, na které se Milion chvilek výrazně podílí, je nedělní shromáždění s názvem Společně za Ukrajinu! Právě na něm by měl promluvil mimo jiné Hilpert, ale také Šimon Pánek z Člověka v tísni či Mikuláš Kroupa z Paměti národa. Hlavním řečníkem ovšem bude prezident Petr Pavel.

Mimochodem, aktivismus byl i na začátku dnešní práce Lukáše Hilperta. Když vládl šéf ANO Andrej Babiš, Hilpertovi se to nelíbilo, přidal se k Milionu chvilek pro demokracii a organizoval s kamarádem první místní protesty. Následně vznikla ve Stříbře první regionální buňka, kterou Hilpert vedl jako dobrovolník, a postupně se propracoval až na vedoucího celorepublikové sítě dobrovolníků a později místopředsedu spolku.