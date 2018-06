Libeňský most málem zbořil koalici, teď zastupitelé rozhodnutí o jeho osudu odkládají na podzim

O tom, jaký bude osud Libeňského mostu, se rozhodne zřejmě až po komunálních volbách.

Praha - Spor o bourání či rekonstrukci Libeňského mostu před měsícem málem rozbil pražskou koalici. Nyní se vyřešení problému odkládá.

Příští čtvrtek se koná poslední předprázdninová schůze pražského zastupitelstva a jednání o Libeňském mostu není na programu. Příště se pražští zastupitelé mají sejít až předposlední zářijový čtvrtek, tedy těsně před komunálními volbami, které budou 5. a 6. října.

Rozhodování o budoucnosti mostu pozastavila jednak výzva ministra kultury Ilji Šmída, který primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO) vyzval, ať se město vyjádří k podnětům, podle kterých se má vyhlásit most kulturní památkou. To by zbourání mostu znemožnilo. Ministerstvo sice už v únoru zamítlo návrh na to, aby byl památkou prohlášen, ale Šmíd zvažuje opětovné otevření řízení.

Hledání náhrady

Druhý důvod je ten, že se musí najít řešení, jak spojit Holešovice a Libeň v době, kdy Libeňský most bude uzavřen - ať již kvůli rekonstrukci, či stavbě nového mostu. "Byť máme na Libeňský most různé názory, tak se shodujeme, že zavřít ho bez náhrady není možné," uvedla náměstkyně primátorky pro územní plán Petra Kolínská.

Podle ní je těžko představitelné, že by tramvaje tři roky či déle jezdily objížďkou jako při šestitýdenním uzavření mostu počátkem roku, než se jedna z jeho částí, která byla v nejhorším stavu, vyztužila.

Technická správa komunikací proto dostala od rady města za úkol připravit informace k možnému náhradnímu mostu. "Na základě toho rozhodneme buď o urychlené změně v územním plánu, či zda je provizorní most možno postavit bez jeho změny," uvedla Kolínská, která informace od TSK čeká v průběhu srpna. Ta by měla také říct, kolik by jednotlivé varianty stály a jak dlouho by trvaly.

Jedna z možností je podél Libeňského mostu postavit provizorní most, ten by ovšem stál 200 až 300 milionů a sloužil jen po dobu stavby. Druhá je postavit nový most mezi Holešovicemi a Karlínem, který je dokonce už v územním plánu, musí se ovšem posunout jeho poloha.

Proč jste nezvedl ruku?

Návrh usnesení, že má zastupitelstvo schválit zbourání Libeňského mostu kvůli jeho havarijnímu stavu, chtěl na dubnovém zasedání zastupitelstva prosadit náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Po emotivní debatě, kdy si zastupitelé nebyli schopni schválit program jednání, a museli se proto rozejít, vyvolalo ANO jednání o ukončení koaliční smlouvy.

To, že nezvedli ruku pro program, totiž vyčítali dvěma členům Trojkoalice - starostovi Prahy 7 Janu Čižinskému (Praha 7 sobě) a Matěji Stropnickému (SZ). Přitom i kdyby oba pro program hlasovali, stejně by se nemohlo jednat, protože chyběly i hlasy dvou zastupitelů ČSSD a ANO. Koalice má totiž v zastupitelstvu těsnou většinu jednoho hlasu.

Sám Čižinský, který je horlivým zastáncem záchrany mostu, je přesvědčen, že se už konečně stav Libeňského mostu musí řešit. Není přitom podle něj třeba se tím zabývat na jednání zastupitelstva. Čižinský poukázal na to, že dva roky staré usnesení jednoznačně říká, že se má most opravit. "Budu rád, když bude respektováno usnesení zastupitelstva a začne skutečně reálná příprava opravy mostu," uvedl.

Jednání o zbourání mostu letos v dubnu inicioval náměstek Dolínek. Zaštítil se přitom zprávou technické rady, kterou kvůli tomu koncem února vytvořil. Podle ní je jedinou smysluplnou a technicky možnou variantou zbourání mostu a stavba nového. Jenže se obklopil pouze těmi odborníky, kteří zbourání už dlouhodobě podporují a v minulosti orodovali u ministerstva kultury, aby most neprohlašovalo kulturní památkou.