Letadlo z Prahy do Egypta se rozbilo. Češi spali v hotelu, na odlet stále čekají

Už od čtvrtka je v Praze na letišti zpožděný let do Marsa Alam v Egyptě, kam míří Češi na dovolenou. Pilot údajně zjistil technickou závadu a odmítl vzlétnout. Nyní cestující čekají na jiné letadlo. Jsou nervózní, protože plánovaný odlet byl opět posunut, aktuálně na 13:30. Kdo jim bude kompenzovat den strávený na letišti, není v tuto chvíli jasné, cestovní kancelář odkazuje na aerolinky.

Extrémně zpožděný let z Prahy do Egypta. | Video: Aktuálně.cz/Facebook/Marsa Alam QU4377

"To letadlo mělo problémy už při příletu, dvakrát kroužilo nad letištěm, nemohlo přistát," sdělil Aktuálně.cz Vít Ambrož, který si společně s partnerkou a tříletou dcerou koupil zájezd od společnosti Blue Style. "Kapitán to vzdal včera po osmé večer a šel spát, zatímco cestující nutili čekat i s dětmi u brány až téměř do půlnoci, než se cestovka smilovala a dala jim hotel," tvrdí další cestující.

"I když byla závada opravena, někteří klienti měli z letu obavy. Proto jsme se ve spolupráci s leteckou společností rozhodli nabídnout klientům let jiným letadlem dne 7. 2. 2025. Klientům bylo ze strany letecké společnosti poskytnuto občerstvení na letišti a na žádost pak ubytování v Praze včetně transferů," říká pro Aktuálně.cz mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Lucie Hasman.

Po noci v hotelu se měli lidé odbavovat v pátek v půl desáté, přišla jim ale zpráva ještě o dřívějším termínu. Cestující se tak museli dostat na letiště už v 8:45. "Odlétat jsme měli v deset dopoledne, ale teď nám to posunuli už na dvanáctou," líčí dále Vít Ambrož. "Vzniká tady nervozita, že nás chtějí posadit do letadla, které zjevně nejde tak snadno opravit."

"Mám informace, že na letadle byla technická závada, proto neodletělo. Cestující by měli odletět dnes ve 12:00 jiným letadlem. Nevím přesně rozsah té technické závady, Aeorlinka Express Skyline Airline je ukrajinský dopravce a je to jeden z těch novějších u nás, ale problémy jsme neměli," sdělila Aktuálně.cz mluvčí Letiště Václava Havla v Praze Lucie Hejtmánková.

Cestovní kancelář už nicméně svolila k částečné kompenzaci. "Klienti byli informováni, že jim naše cestovní kancelář bude nad rámec svých povinností kompenzovat ušlou noc ze zájezdu a že si také mohou zažádat o finanční kompenzaci za zpožděný let přímo u letecké společnosti," uvedla dále Lucie Hasman z Blue Style.

