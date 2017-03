O prezidentské kampani Zeman nemluví, jenom ji dělá. V Hněvotíně napadl Stropnického

před 31 minutami

Zeman přijíždí na návštěvu zbrojařské firmy Excalibur Army ve Šternberku | Video: Martin Biben | 00:54

Miloš Zeman po oznámení své kandidatury na prezidenta pro příští volební období prohlásil, že nebude vést žádnou volební kampaň a bude se nadále věnovat své dosavadní práci. Při svých návštěvách po regionech však říká to, co lidé chtějí slyšet, a sem tam se strefí do některého z protikandidátů. Při návštěvě Olomouckého kraje zaútočil na Martina Stropnického, který kandidaturu zvažuje. "Před více než rokem mohl ministr obrany Martin Stropnický prodat Karlínské kasárny za více než pět set milionů korun, což je jistě slušná suma. Měl ale jen jediného zájemce a zdálo se mu to málo. Kasárny tak od té doby už rok chátrají," rýpl si Zeman.

Hněvotín - Bylo to uprostřed setkání s obyvateli obce Hněvotín na konci prvního dne prezidentské návštěvy Olomouckého kraje. Hejtman kraje Ladislav Okleštěk z hnutí ANO, který jinak Miloši Zemanovi stále nadšeně přikyvuje, najednou nevěděl, jak se zatvářit.

"Před více než rokem mohl ministr obrany Martin Stropnický prodat Karlínské kasárny za více než pět set milionů korun, což je jistě slušná suma. Měl ale jen jediného zájemce a zdálo se mu to málo. Kasárny tak od té doby už rok chátrají," překvapil Zeman odpovědí na jednu z otázek, která se týkala zabírání orné půdy novými podniky.

"Kdybychom takto hospodařili my…," rozhlédl se Zeman po hejtmanovi a starostovi obce Jaroslavu Dvořákovi, "… asi bychom nebyli dávno ve funkci," řekl a Oklešťkovi, stranickému kolegovi Stropnického, o kterém se hovoří jako o možném kandidátovi ANO na prezidenta, ztuhl úsměv na rtech.

Podobných momentů, kdy Zeman sice slovo kampaň nevysloví, ale zcela samozřejmě a jakoby mimochodem ji na své první cestě po ohlášení kandidatury činí, je celá řada. Třeba když zaměstnancům olomoucké společnosti Nutrend na otázku, ve které zemi se mu na jeho cestách líbilo nejvíc, odpověděl: "Budete se divit a bude to možná znít jako fráze, ale je to Česká republika."

Stejně tak nejspíš sbírá prezident hlasy ve chvíli, kdy prohlásí, že Česko díky nynější prosperitě a nízké nezaměstnanosti potřebuje nové investory zejména proto, aby byly zvýšeny mzdy. "Potřebujeme zvýšit životní úroveň, naše platy jsou oproti Německu sotva poloviční," prohlásil za souhlasného přikyvování obyvatel Hněvotína.

Sociální dávky, islám a amnestie

Stejně tak v úterý zahřál srdce pracovníků zbrojařské firmy Excalibur Army svého sponzora, miliardáře Jaroslava Strnada, když v průběhy besedy s nimi dal najevo starost o výši jejich platů. "Vím, že průměrná mzda ve vašem podniku je třicet tisíc korun. Jenže vidím, že někteří z vás se smějí a já nevím, jestli z radosti, že je mají, nebo z naděje, že je budou brát v budoucnosti. Přeji vám proto, aby až přijedu příště, už jste takový plat brali všichni, a ne jen vybrané skupiny," řekl a sklidil velký potlesk.

V Olomouci se zase Zeman zmínil o nepřizpůsobivých občanech, pro které je nepracovat normální a je třeba je k práci donutit, nejlépe sebráním sociálních dávek. Došlo samozřejmě i na nebezpečný islám, který by zotročil české ženy. Za chybnou označil snahu Evropské unie omezit držení zbraní. "Kdyby byl v Bataclanu dobrý pistolník, dokázal by teroristy zneškodnit," míní. A k závěru besedy ve zbrojařské továrně slíbil, že když bude zvolen příště, žádnou amnestii nevyhlásí. "Amnestie je něco jako plošná milost. Já, na rozdíl od předchozích prezidentů, omilostnil jen šest vážně nemocných lidí," řekl.

Když se ale v Hněvotíně ujala mikrofonu stará žena, dojatě panu prezidentovi poděkovala a vyjádřila radost, že kandiduje znovu, Zeman se jen pousmál. "Můj hlas máte už teď, pane prezidente," dodala žena a její prezident jen mlčky a blahosklonně pokývl hlavou.

Přesně v duchu slov mluvčího Jiřího Ovčáčka, který zdůrazňuje, že o žádnou kampaň při prezidentových setkáních s lidmi nejde. "Prezident jen plní své povinnosti," opakuje. Do června je bude podobným způsobem plnit ještě ve Středočeském, Jihočeském, Jihomoravském a Libereckém kraji i na Vysočině. Další, zatím ještě nenaplánované prezidentské výjezdy budou pokračovat od září.

autor: Martin Biben