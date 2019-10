Úleva pro šéfa pražských kriminalistů. S "cesťáky" nepodváděl, rozhodl soud

Šéf pražských vyšetřovatelů objasňujících vraždy či loupeže Ladislav Novák si může minimálně na čas oddechnout. Soud ho podle zjištění deníku Aktuálně.cz očistil v trestní kauze, v níž se zodpovídal ze zneužití cestovních náhrad. V případu byl obžalovaný i další policista Martin Beck, který náhrady inkasoval. Jeho roli v případu navrhl soud projednat v kázeňském řízení. Verdikt není pravomocný.

"Obžalovaný L. N. (Ladislav Novák) byl zproštěn obžaloby," potvrdil deníku Aktuálně.cz Michal Dvořák, místopředseda Obvodního soudu pro Prahu 4, kde se kauza vyřizovala. Rozsudek zazněl minulý týden. "Trestní věc obžalovaného M. B. (Martina Becka) byla postoupena Krajskému ředitelství policie hlavního města Prahy s tím, že věc by mohla být posouzena jako kárné provinění," dodal místopředseda Dvořák.

Oba muže státní zástupce obžaloval z podvodu. V letech 2014 až 2018 si Beck úspěšně požádal o proplacení cestovních výdajů ve výši 36 tisíc korun, Novák mu jako nadřízený podepsal náhrady za 26 tisíc korun. Peníze využil na cestu za svou matkou a jejím partnerem na Moravu, podle žalobce na ně však neměl dosáhnout. Náhrady se podle regulí vyplácí jen na výpravy za rodinou, Beck ale v rozhodné době žil s Novákovou dcerou, s níž má dítě.

Cesty, byly jejich desítky, na Moravu si měl Beck hradit ze svého. Novák se podle státního zástupce zase provinil, když mu výdaje schválil. Oba si vzhledem k podmínkám inkasování náhrad měli být vědomi, že peníze Beckovi nenáleží. Vzhledem k jejich v podstatě příbuzenskému vztahu to dle obžaloby působilo, že Novák přilepšuje svému zeti. Soud však dospěl k závěru, že trestný čin nikdo z nich nespáchal.

Místopředseda soudu Dvořák neuvedl, jaké důkazy vedly ke zproštění obžaloby v případě Nováka a postoupení Beckova jednání do kázeňského řízení. Z hlavního líčení vyplynulo, že Beck peníze skutečně převzal a Novák mu valnou část schválil. Skutek se tedy odehrál, soud ho však zkrátka nevyhodnotil jako trestný čin.

Beck spáchal trestný čin, trvá na svém žalobce

Výsledek kauzy zatím není pravomocný. V případě Nováka si příslušný státní zástupce Michal Muravský ponechal lhůtu pro případné odvolání, až bude mít v ruce písemné odůvodnění rozsudku. V případě Becka už podal stížnost, tato linie zamíří před odvolací soud najisto. "Státní zastupitelství má za to, že jednání obžalovaného tak, jak bylo zjištěno z provedených důkazů, naplňuje znaky trestného činu," řekl Aktuálně.cz Muravský.

Z výpovědí obou obžalovaných důstojníků před soudem vyplynulo, že v systému podepisování, schvalování a kontroly vyplácení náhrad panuje chaos. Výdaje se například hradí i rok nazpět. Navíc podle Becka není výjimkou, že se proplácí výpravy uskutečněné v jiném termínu, než jak byly schválené. Žádné školení k systému hrazení výdajů ani neprobíhalo.

"Spíš jsem se to tak nějak od někoho dozvěděl, třeba ze sekretariátu," líčil u soudu Beck. Podle Nováka je prakticky vyloučené, aby se důsledně kontrolovaly absolvované cesty. "Pokud si to někdo nechává schvalovat třeba rok nazpět, nemám šanci zjistit, jestli tu cestu skutečně vykonal," sdělil u soudu. Odmítl také, že by Beckovi kvůli vztahu se svou dcerou nadržoval. "V rozhodné době byly naše vztahy chladnější, nezašli jsme spolu ani na pivo."

Byla to dehonestace, říká Novák

Novákovy advokáty se Aktuálně.cz zastihnout nepodařilo, aby komentovali prozatímní výsledek případu. Beckův právní zástupce Miroslav Tenkl pak zůstal zdrženlivý. "Já jsem s klientem nemluvil, takže se k tomu vyjadřovat nebudu," sdělil Aktuálně.cz. Oba důstojníky, Novák je plukovník a Beck kapitán, zastupovali tři advokáti.

Případ minimálně podle vyjádření u soudu prožíval dramaticky hlavně Ladislav Novák. U policie slouží 38 let, posledních 10 let je vedoucím odboru obecné kriminality pražské policie. V praxi to znamená, že pod jeho velení spadají všichni kriminalisté vyšetřující vraždy, loupeže či násilnou trestnou činnost. Novák má pod sebou i proslulé první oddělení, jež objasňuje vraždy.

"Považuji to za konstrukci, která je dehonestací mé osoby, práce a společenské pověsti," komentoval první den hlavního líčení Novák, jak vnímá obžalobu ze strany státního zastupitelství. "Ctím etický kodex policie. Nemám a nikdy jsem neměl v úmyslu podvádět a někomu přilepšovat," prohlásil důrazně.

Kvůli obžalobě zahájilo v červnu vedení pražské policie takzvané řízení ve věcech služebního poměru. Jeho výsledkem by mohlo být, že oba muži budou muset odejít ze sboru. Lze předpokládat, že jim prozatímní výsledek soudního procesu v řízení významně pomůže. Poslední týden v září podle informací Aktuálně.cz řízení stále běželo. Zda nyní vedení policie k aktuálnímu rozsudku přihlédne, není jasné. Na otázky Aktuálně.cz neodpověděla.