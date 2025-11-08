Domácí

České zbrojení: vyvolávač deště z Kunovic. I takové letadlo umí na Slovácku

před 1 hodinou
Už více než sto let je český letecký průmysl důležitým pojmem nejen v evropském, ale i globálním měřítku. Podniků s dlouhou historií má republika hned několik. Jen jeden z nich se ale může pochlubit vlastním vývojem a výrobou transportního letounu, kterých po světě od 70. let funguje více než 1200 kusů. Jde o továrnu Aircraft Industries, známější dřív jako Let Kunovice a její stroj L 410.
Pětici strojů L-410 UVP-E20 si stále udržuje i Armáda České republiky. Má je pro dopravu vojáků, politiků, ale třeba i ke geografickému snímkování.
Pětici strojů L-410 UVP-E20 si stále udržuje i Armáda České republiky. Má je pro dopravu vojáků, politiků, ale třeba i ke geografickému snímkování. | Foto: Ministerstvo obrany České republiky

"Československé letadlo L 410, které letělo na trati Mariánské Lázně-Praha, bylo ve čtvrtek kolem 16. hodiny přinuceno dvěma zatím neznámými únosci ke změně kurzu a nouzovému přistání u Weidenu v Německé spolkové republice. Na palubě bylo 15 cestujících, mezi nimi roční dítě, a dva členové posádky. Zločinci při únosu letadla Slovair zastřelili kapitána letadla Jána Mičicu a 2 cestující zranili."

Tolik krátká zpráva komunistické Československé tiskové kanceláře, kterou její redaktoři vydali 8. června 1972. Toho roku šlo už o druhý únos nového letounu vyrobeného v továrně Let Kunovice, jehož cílem se stal svobodný svět za železnou oponou.

Servisní hala, kde právě připravují k předání jeden ze strojů L 410 UVP E-20 zahraničnímu zákazníkovi.
Servisní hala, kde právě připravují k předání jeden ze strojů L 410 UVP E-20 zahraničnímu zákazníkovi. | Foto: Ondřej Stratilík

Po více než půlstoletí se na Slovácku stroje L 410, dříve známé jako "turbolety", staví dál. Ve světlých halách s vysokými stropy tu vedle sebe fungují dvě výrobní linky. Na jedné vznikají "starší" verze L 410 UVP-E20, vedle nich pak moderní L 410 NG. Od jejich prvního vzletu letos v létě uteklo deset let.

Rusové prý peníze nevyvedli

"Máme problém s výrobní kapacitou a dodavatelským řetězcem. V letech 2022 a 2023 jsme měli výpadek ve výrobě, kdy Aircraft Industries přišel o jediný trh," vysvětluje ve své rozlehlé kanceláři Alena Medová, předsedkyně představenstva výrobce. V Kunovicích působí od května roku 2022, kdy podnik změnil majitele - ruskou firmu Ostov vystřídal český Omnipol.

Právě Ostov nasměroval veškerý export L 410 na východ, což se po zahájení ruské invaze na Ukrajinu a evropských sankcích ukázalo jako smrtící okolnost. "Původní majitelé tady nechávali veškeré zisky a investovali do výroby," přibližuje Medová tehdejší stav fabriky, do které nastoupila ze státních opraven LOM Praha.

Stroj L 410 NG poprvé vzlétl už před deseti roky. Kunovická továrna dnes staví především na něm, už si ale připouští, že je třeba hledat nový model.
Stroj L 410 NG poprvé vzlétl už před deseti roky. Kunovická továrna dnes staví především na něm, už si ale připouští, že je třeba hledat nový model. | Foto: Tomáš Škoda

Kvůli tomu, že chyběly zakázky, zaměstnanci zůstávali na 65 procentech mzdy doma, řada z nich si musela jít hledat práci jinam. "Teď je linka plná, pohyb je větší, lidi pracují a zase se vyrábí," těší Medovou pohled do montážních hal.

Fáze serializace

Zatímco v jedné hale sestavují trupy letounů NG a jejich takzvané mokré křídlo - palivo si stroj nese přímo v něm -, o kousek vedle je zase údržba. Tam opravují letadla, která se do Kunovic na generálky a další opravy slétávají z celého světa.

Jednu "čtyřistadesítku" tu má právě česká armáda či soukromý zákazník ze Singapuru, v příštích dnech by zase měla přiletět další ze Slovinska.

V dalším rozlehlém hangáru probíhá finální montáž. Tady ještě hotové letouny pod sprchou prochází testem vodotěsnosti. O pár desítek metrů dál se pod křídla dopravních hornoplošníků zavěšují turbovrtulové motory z GE Aviation Czech. Ve vedlejší "dílně" starší muž montuje světla do koncových nádrží umístěných na okrajích křídel strojů L 410 UVP-E20.

Jeden z posledních úkonů, než je letadlo úplně hotové. Montáž koncových nádrží na křídlo.
Jeden z posledních úkonů, než je letadlo úplně hotové. Montáž koncových nádrží na křídlo. | Foto: Ondřej Stratilík

"Hrozně bychom chtěli vyrobit dvacet strojů ročně, ale sami vidíme, co se děje," naráží Medová na to, že se stále nepodařilo navázat na takt, který tu běžel před covidem. Vzhledem k tomu, že se na L 410 podílí více než šest stovek firem, je prý ten návrat k původní produkční rychlosti po několikaleté pauze a rozpadu dodavatelského řetězce velmi zdlouhavý.

Letouny NG koncové nádrže nepotřebují, kerosin tankují přímo do "mokrých" křídel.
Letouny NG koncové nádrže nepotřebují, kerosin tankují přímo do "mokrých" křídel. | Foto: Ondřej Stratilík

"Zaprvé se chceme soustředit na L 410 NG - to je pořád ve fázi serializace. Ještě stále to není letadlo, které by se vyrábělo po stovkách kusů jako E20," pokračuje šéfka tradiční domácí společnosti.

Oba typy spojuje, že přepraví devatenáct cestujících, ke vzletu jim stačí krátká nezpevněná dráha a výroba zabere devět až dvanáct měsíců. NG navíc dokáže bez mezipřistání zvládnout let dlouhý až 2100 kilometrů, což je o šest stovek kilometrů víc než jeho starší "sestra".

Zakázky na dva roky dopředu

Během návštěvy reportéra deníku Aktuálně.cz v Kunovicích je tu k předání zákazníkovi připraveno hned několik letadel. Dvě z nich jsou v barvách, které velmi jasně naznačují, že zamíří až do afrického Senegalu.

Alena Medová přišla do Aircraft Industries ze státních opraven LOM Praha.
Alena Medová přišla do Aircraft Industries ze státních opraven LOM Praha. | Foto: Aircraft Industries

"Vždycky je ideální mít dva roky dopředu pokryté zakázkami. Teď se dá říct, že máme jasno rok a půl dopředu," popisuje Medová byznys podniku. "Vyrábíte, i když nemáte konkrétního zákazníka. Takže vyrábíme pořád a v průběhu uzavíráme kontrakty," doplňuje.

Své hlavní odbytiště teď firma Aircraft Industries objevila v Jižní Americe a v asijských zemích, jakými jsou Filipíny, Thajsko či Malajsie. "V Chile jsme našli skvělého partnera Aerocardal, jeho flotila L 410 NG se rozroste až na pět letadel. Toho si všímají i ostatní státy a začínají o to mít zájem. Je tam nekonečný potenciál, Brazílie je obrovský trh, na kontinentu se rozvíjí civilní letectví," vypočítává Medová.

Aircraft Industries (Let Kunovice)

  • Počet zaměstnanců: 970
  • Sídlo: Kunovice
  • Rok založení: 1936
  • Specializace: výroba, vývoj a opravy letadel L 410 NG a L 410 UVP-E20

Ovšem "turbolet" díky speciálním úpravám nebo doplňkům slouží i v ozbrojených silách, včetně těch českých, nebo u záchranářů. Vybavený senzory létá jako průzkumný stroj u polské pobřežní stráže a hlídá hranice. Jinde funguje jako nákladní stroj, použít se dá i jako "létající sanitka" ve verzi medevac vybavená dvěma plnohodnotnými zdravotnickými lehátky pro těžce raněné. 

Koncepce nového letadla

Příští rok kunovická továrna oslaví už 90. výročí svého založení. Sestavit by tu chtěli až šestnáct nových letadel. A podle Medové se oficiálně pustí i do vývoje zbrusu nového letounu.

I když L 410 NG plánují vyrábět ještě minimálně deset či patnáct let, sama firma cítí, že s tím, jak se i v Africe a Asii rozvíjí letiště a vznikají zpevněné ranveje i na dříve nemyslitelných místech, řada 410 "ztratí své opodstatnění".

Zatímco "původní" stroje L 410 UVP-E20 mají krátký "čumák", tyto NG poznáte podle dlouhé špičky.
Zatímco "původní" stroje L 410 UVP-E20 mají krátký "čumák", tyto NG poznáte podle dlouhé špičky. | Foto: Ondřej Stratilík

"Proto už dnes pracujeme na koncepci nového letadla až pro 35 lidí, je to ve fázi konceptu. Nové letadlo bychom chtěli mít do pěti sedmi let," očekává Alena Medová. "Příští rok se do toho chceme pustit, čas utíká velmi rychle. Příležitost je tady a teď," dodává.

Mělo by jít o menší přetlakové letadlo, které by dle ideálních představ mohlo uspět v kategorii, již dnes okupuje americký stroj Beechcraft 1900, ale jeho nástupce se nevyrábí. "Tohle je ta mezera na trhu, kde bychom se mohli prosadit," věří Medová.

Zároveň ale ví, že Kunovice samotné nemají dostatek peněz, aby se do takové investice v řádu miliard korun pustily samy. Potřebují investora.

A tak se nyní hledají způsoby, jak vývoj zaplatit. Uvažuje se buď o dotaci z Evropského obranného fondu (EDF), nebo kooperaci se zahraničním partnerem. 

"To nové letadlo bude vyžadovat úplně jinou výrobu, než kterou máme dnes na L 410. Museli bychom zvážit, jaká část by se vyráběla tady, jaká v zahraničí, jaký by byl dodavatelský řetězec," přemítá Medová.

Vyvolávač deště pro Thajsko

Zatím se ale zdá, že "čtyřistadesítka" továrnu dobře živí. Po minulých letech, kdy hospodaření fabriky končilo hluboko v záporných číslech, přišel loni zlom. Aircraft Industries si konečně připsal kladný výsledek - zisk činil 14,8 milionu korun.

Tovární stroj L 410 UVP-E20, který firma využívá nejen k obchodním letům, ale třeba i k testování nových technologií.
Tovární stroj L 410 UVP-E20, který firma využívá nejen k obchodním letům, ale třeba i k testování nových technologií. | Foto: Ondřej Stratilík

A podobné by to prý mohlo být i letos. "Čekáme o deset patnáct procent vyšší zisk. Je to hodně dáno tím, kolik letadel se v tom roce skutečně předá zákazníkům. Do konce roku jich je ještě dost," hodnotí Medová.

Do výsledku za rok 2025 by se měla propsat i dodávka dvou strojů L 410 NG pro thajské ministerstvo zemědělství. Letouny jsou vybaveny přístroji pro umělé vyvolávání dešťových srážek. Díky rozprašování speciálních látek do atmosféry tak prý pomáhají thajským farmářům během suchých období.

I tenhle kontrakt dokazuje, že řada 410 drží i po více než 55 letech od svého prvního vzletu pověst českého leteckého průmyslu na velmi dobré úrovni. A že Kunovice, kde se dřív vyráběly třeba i zemědělské Z-37 Čmelák či větroni Blaník, by mohly devadesáté výročí svého založení oslavit ve zdravé kondici.

Výroba letounů v kunovické továrně Aircraft Industries (16. 10. 2025)

Výroba letounů v kunovické továrně Aircraft Industries (16. 10. 2025) | Video: Ondřej Stratilík
 
