Domácí

Na obnově provozu u Lipníka se bude pracovat celý den, vlaky nabírají zpoždění

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Na obnově provozu na koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku se bude pracovat celý den. Regionální vlaky jsou kvůli komplikacím v dopravě nahrazeny autobusy, dálkové vlaky nabírají zpoždění v desítkách minut. Komplikace v železniční dopravě způsobila nedělní krádež kabelů.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Aktuálně.cz / Archiv PhDr. František Hýbl a kolektiv dalších autorů / Reprofoto z Výstavních panelů města Přerov

Incident měl vliv na veškeré zabezpečovací zařízení, řekl v pondělí mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Případ vyšetřuje policie, v neděli zadržela tři podezřelé osoby. Bližší informace zatím k případu neposkytla.

Související

Hrozí kolaps dopravy. Na koridoru u Prahy na 14 dnů omezili vlaky

České dráhy, vlak

Případ krádeže kabelů policie vyšetřuje od nedělních 18:00, o jak rozsáhlou krádež šlo, zatím neupřesnila. "Je to rozsáhlé, bude se to opravovat celý den. Jde o kabely k veškerému zabezpečovacímu zařízení, má to vliv i na výhybky. Musel se kvůli tomu zjednokolejnit celý úsek mezi stanicemi, výhybky se daly do rovného směru, jezdí se bez zabezpečení sníženou rychlostí. Úsek je šestikilometrový, proto ta komplikace," doplnil Kavka.

Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a místní částí Hranic Drahotušemi zhruba na dvě hodiny v neděli večer zastaven, přibližně kolem 20:00 byl provoz obnoven po jedné koleji s velmi omezenou rychlostí. Kapacita jednokolejného úseku je navíc velmi omezena, projíždět tudy mohou zhruba čtyři vlaky za hodinu.

Policie na místě zadržela v neděli tři podezřelé osoby. "Policie ještě dnes ráno zajišťovala z místa události stopy. Práce se mohou dělat za denního světla," doplnil Kavka.

Krádež kabelů citelně zasáhla do celé železniční dopravy na koridoru na trase směrem na Ostravu a Polsko, zpoždění se však promítla do příjezdu a odjezdu vlaků po celé trase. Například podle informační tabule na olomouckém hlavním nádraží měly ranní dálkové vlaky více než hodinové zpoždění, z Ostravy odjíždějí dálkové vlaky momentálně se zhruba půlhodinovým zpožděním.

 
Mohlo by vás zajímat

Fiala nadělal nejvíc dluhů od praotce Čecha. My budeme státníci, slíbil Babiš

Fiala nadělal nejvíc dluhů od praotce Čecha. My budeme státníci, slíbil Babiš

Prezidentův "polibek smrti"? Nastupující Babišova vláda vymění důležitého velitele

Prezidentův "polibek smrti"? Nastupující Babišova vláda vymění důležitého velitele

Zeman je znovu v motolské nemocnici, k exprezidentově stavu se vyjádří rodina

Zeman je znovu v motolské nemocnici, k exprezidentově stavu se vyjádří rodina

Policie při razii ve VZP zadržela 19 lidí, zásah se týká veřejných zakázek

Policie při razii ve VZP zadržela 19 lidí, zásah se týká veřejných zakázek
domácí Aktuálně.cz Obsah vlak Doprava kabel krádež Lipník nad Bečvou Přerovsko

Právě se děje

před 12 minutami
Objeven poklad barona Liebiega. Byl zakopán na zahradě zámku Nový Falkenburk

Objeven poklad barona Liebiega. Byl zakopán na zahradě zámku Nový Falkenburk

Ve třech bednách bylo zhruba 400 předmětů, řada z nich byla opatřena erbem rodu, a to včetně archivních lahví.
před 16 minutami
Bičík: Sparta má dlouhodobý problém, ve všem byla horší. Gól na Bohemians byl otřesný

Bičík: Sparta má dlouhodobý problém, ve všem byla horší. Gól na Bohemians byl otřesný

Bývalý ligový brankář v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz rozebírá střelecké trápení Slavie, šťastný zápas Plzně či mizérii Slovácka.
Aktualizováno před 17 minutami
Fiala nadělal nejvíc dluhů od praotce Čecha. My budeme státníci, slíbil Babiš

ŽIVĚ
Fiala nadělal nejvíc dluhů od praotce Čecha. My budeme státníci, slíbil Babiš

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 19 minutami
Prezidentův "polibek smrti"? Nastupující Babišova vláda vymění důležitého velitele

Prezidentův "polibek smrti"? Nastupující Babišova vláda vymění důležitého velitele

Medaile Za zásluhy, jíž získal Karel Řehka od Petra Pavla, má především symbolický nádech. Jde o ocenění na rozloučenou.
před 19 minutami

Město v troskách: krvavá bitva o poslední zbytky ukrajinského Pokrovsku

Město v troskách: krvavá bitva o poslední zbytky ukrajinského Pokrovsku
Prohlédnout si 18 fotografií
4. 8. 2022: Uprchlíci čekají na evakuaci na nádraží v ukrajinském Pokrovsku, poslední železniční stanici Doněcké oblasti.
29. 8. 2024: Nápis Pokrovsk na okraji zničeného města v Doněcké oblasti.
před 1 hodinou
Kremlu došly nápady. Vjezd na Krymský most komplikuje způsobem, který nikdo nechápe

Kremlu došly nápady. Vjezd na Krymský most komplikuje způsobem, který nikdo nechápe

Pro Ukrajince je most přes Kerčský průliv černou stavbou, pro Rusy zase nejrychlejším pozemním spojením s Moskvou. Jeho přejezd je ale vždy nejistý.
před 1 hodinou
Zeman je znovu v motolské nemocnici, k exprezidentově stavu se vyjádří rodina

Zeman je znovu v motolské nemocnici, k exprezidentově stavu se vyjádří rodina

Exprezident Zeman podstupoval rekonvalescenci po akutní operaci abscesu na zádech. Kvůli tomu se na Hradě nezúčastnil slavnostního večera k 28. říjnu.
Další zprávy