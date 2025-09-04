Domácí

Ke konci týdne se přechodně ochladí, víkend přinese přeháňky i bouřky

ČTK ČTK
před 44 minutami
V Česku se ke konci týdne přechodně mírně ochladí. Po velmi teplém a slunečném čtvrtku se v pátek a v sobotu vyskytnou přeháňky a ojediněle i bouřky, neděle už bude převážně polojasná a začne se znovu oteplovat. Vyplývá to z předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu.
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek | Foto: Lukáš Bíba

"Před námi je velmi teplý den. Převládat bude slunečné počasí, v Čechách ale může být oblačnosti i více, a to zejména na západě, kde není ráno vyloučena dokonce ani přeháňka. Teploty budou na počátek září nadprůměrné, maxima čekáme většinou mezi 24 až 29 stupně Celsia, v nejteplejších oblastech Polabí by se mohla objevit i tropická třicítka," uvedli dnes meteorologové na Facebooku.

V pátek se v Čechách místy, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle, objeví déšť nebo přeháňky. Večer od jihozápadu budou podle meteorologů srážky četnější a ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty se v Čechách a na západě Moravy budou pohybovat mezi 17 až 23 stupni Celsia, na ostatním území mezi 24 až 28 stupni.

V sobotu očekávají meteorologové zpočátku velkou oblačnost, místy déšť nebo přeháňky a lokálně mlhy. Postupně bude polojasno, na severu a severovýchodě Česka se místy vyskytnou přeháňky, zejména na horách. Vyjasňovat se začne večer. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 19 až 24 stupňů Celsia, nejnižší noční teploty budou mezi 15 až 11 stupni, na západě a jihozápadě až sedm stupňů.

V neděli bude převážně polojasno, ráno se mohou ojediněle objevit mlhy. Nejvyšší denní teploty očekávají meteorologové mezi 22 až 26 stupni, nejnižší noční teploty mezi 12 až osmi stupni Celsia.

 
