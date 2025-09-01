Teploty v Česku tento týden zůstanou blízko tropické třicítce

V předchozím týdnu se teploty pohybovaly kolem 30 stupňů. Ve čtvrtek dokonce na několika místech vystoupaly nad 33 stupňů Celsia. V tomto týdnu sice meteorologové neočekávají tropické hodnoty, ale po většinu dní se jim budou nejvyšší teploty přibližovat.
Největší horko bude zřejmě v pondělí, a to 24 až 29 stupňů. "Bude tedy tepleji, než je pro tuto roční dobu obvyklé, k rekordům ale budeme mít daleko. Prvenství si totiž s přehledem drží 1. září 2015, kdy se maxima pohybovala i kolem 35 stupňů Celsia," uvedli meteorologové na síti X. Bude jasno až polojasno, na severovýchodě přechodně oblačno. K večeru začne v západní polovině Čech přibývání oblačnosti a místy se objeví přeháňky.
🌞První školní den a zároveň první den meteorologického podzimu bude slunečný a teplý. Na obloze bude převládat jasno až polojasno, více oblačnosti čekáme během dne na severovýchodě republiky a na večer i na západě Čech, kde se později přidají i přeháňky.— Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) September 1, 2025
🌡Teploty byly po ránu… pic.twitter.com/kxirvexarD
V úterý předpovídají meteorologové pro východ Česka ještě teploty až 28 stupňů, ale na západě se maximální denní teplota propadne možná až na 17 stupňů. Obloha se zatáhne a od západu začne postupovat přes Česko déšť s příležitostnými bouřkami. Ve středu se potom asi ochladí i na východě, takže v celé zemi bude 20 až 25 stupňů. Bude oblačno až polojasno s deštěm, ale postupně bude pršení ustávat.
Od čtvrtka až do konce týdne pak bude podle předpovědi 22 až 27 stupňů. Bude jasno až polojasno a ojediněle se budou dál objevovat přeháňky, případně i bouřky. "V pátek se začne v prostoru střední Evropy vlnit studená fronta a její přesný postup přes naše území není zatím zcela jasný. Počasí v pátek a na víkend je tedy zatím zatíženo výraznější nejistotou. Jisté ale je, že výrazné ochlazení fronta nepřinese. Počasí by mělo být i nadále nad průměrem," uvedli meteorologové na X.