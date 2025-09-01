Domácí

Teploty v Česku tento týden zůstanou blízko tropické třicítce

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Teploty v Česku tento týden zůstanou většinou blízko tropické třicítce. V pondělí bude až 29 stupňů Celsia. Od úterka se sice hlavně na západě země výrazně ochladí, ale od čtvrtka do konce týdne už bude zase až 27 stupňů. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Vesměs bude polojasno s přeháňkami, objevit se mohou i bouřky.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Jakub Plíhal

V předchozím týdnu se teploty pohybovaly kolem 30 stupňů. Ve čtvrtek dokonce na několika místech vystoupaly nad 33 stupňů Celsia. V tomto týdnu sice meteorologové neočekávají tropické hodnoty, ale po většinu dní se jim budou nejvyšší teploty přibližovat.

Největší horko bude zřejmě v pondělí, a to 24 až 29 stupňů. "Bude tedy tepleji, než je pro tuto roční dobu obvyklé, k rekordům ale budeme mít daleko. Prvenství si totiž s přehledem drží 1. září 2015, kdy se maxima pohybovala i kolem 35 stupňů Celsia," uvedli meteorologové na síti X. Bude jasno až polojasno, na severovýchodě přechodně oblačno. K večeru začne v západní polovině Čech přibývání oblačnosti a místy se objeví přeháňky.

V úterý předpovídají meteorologové pro východ Česka ještě teploty až 28 stupňů, ale na západě se maximální denní teplota propadne možná až na 17 stupňů. Obloha se zatáhne a od západu začne postupovat přes Česko déšť s příležitostnými bouřkami. Ve středu se potom asi ochladí i na východě, takže v celé zemi bude 20 až 25 stupňů. Bude oblačno až polojasno s deštěm, ale postupně bude pršení ustávat.

Od čtvrtka až do konce týdne pak bude podle předpovědi 22 až 27 stupňů. Bude jasno až polojasno a ojediněle se budou dál objevovat přeháňky, případně i bouřky. "V pátek se začne v prostoru střední Evropy vlnit studená fronta a její přesný postup přes naše území není zatím zcela jasný. Počasí v pátek a na víkend je tedy zatím zatíženo výraznější nejistotou. Jisté ale je, že výrazné ochlazení fronta nepřinese. Počasí by mělo být i nadále nad průměrem," uvedli meteorologové na X.

 
Mohlo by vás zajímat

Prezident Pavel zahájil školní rok na základní škole v Pečkách na Kolínsku

Prezident Pavel zahájil školní rok na základní škole v Pečkách na Kolínsku

Kvíz: Vykouřilo se vám učivo základky z hlavy? Zkuste si úlohy jako z přijímaček

Kvíz: Vykouřilo se vám učivo základky z hlavy? Zkuste si úlohy jako z přijímaček
Infografika

Poslední šance proti Babišovi. Sociolog popsal, na co Spolu vsadí v závěru kampaně

Poslední šance proti Babišovi. Sociolog popsal, na co Spolu vsadí v závěru kampaně
34:06

Stanjura odtajnil návrh rozpočtu. Na obranu půjde přes dvě stě miliard

Stanjura odtajnil návrh rozpočtu. Na obranu půjde přes dvě stě miliard
domácí Aktuálně.cz Obsah počasí předpověď počasí teplota teplo září

Právě se děje

před 5 minutami
Trump nařídil, že nové vládní budovy musí být stavěny v klasicistním stylu

Trump nařídil, že nové vládní budovy musí být stavěny v klasicistním stylu

Republikánský prezident obnovil svůj dřívější boj proti modernismu a brutalismu ve vládní architektuře. 
před 10 minutami
Odcházíme. Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku

Odcházíme. Výstava hornických fotografií připomene konec těžby uhlí v Česku

Na přelomu roku 2025 a 2026 po více než 200 letech skončí těžba černého uhlí.
Aktualizováno před 22 minutami
Vražda expředsedy parlamentu Parubije není náhoda, Ukrajinci našli ruskou stopu

ŽIVĚ
Vražda expředsedy parlamentu Parubije není náhoda, Ukrajinci našli ruskou stopu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 33 minutami
Školní rok v datech. Kdy budou prázdniny a kdy přijímačky? Manuál pro rodiče školáků

Školní rok v datech. Kdy budou prázdniny a kdy přijímačky? Manuál pro rodiče školáků

Online deník Aktuálně.cz připravil pro žáky a studenty, ale především pro jejich rodiče přehledný souhrn toho, jak bude školní rok ubíhat.
Aktualizováno před 34 minutami
Prezident Pavel zahájil školní rok na základní škole v Pečkách na Kolínsku

Prezident Pavel zahájil školní rok na základní škole v Pečkách na Kolínsku

Přítomným školákům řekl, že se nemají bát nezdarů a vyzval je, aby si vzájemně pomáhali.
před 1 hodinou
Teploty v Česku tento týden zůstanou blízko tropické třicítce

Teploty v Česku tento týden zůstanou blízko tropické třicítce

Od úterka se sice hlavně na západě země výrazně ochladí, ale od čtvrtka do konce týdne už bude zase až 27 stupňů.
před 2 hodinami
Talentovaná filmařka ve službách nacismu. Kdo byla kontroverzní Leni Riefenstahlová?
1:51

Talentovaná filmařka ve službách nacismu. Kdo byla kontroverzní Leni Riefenstahlová?

Dokument Riefenstahl se dostává pod kůži ženě, která svůj talent věnovala hitlerovské propagandě. Autorka filmu Triumf vůle to však viděla jinak.
Další zprávy