Kdo nechce Babiše, ať volí nás. ANO může jít do koalice s extremisty, říká šéf Starostů Gazdík

před 23 minutami

Předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík se už v sobotu dozví, zda jeho strana půjde do voleb v koalici s KDU-ČSL. V sobotu po poledni totiž mají delegáti lidoveckého sjezdu o koalici hlasovat. Pokud zvednou ruku pro, bude muset nová koalice překročit v podzimních volbách 10 procent hlasů, aby se její zástupci dostali do sněmovny. "Nepřipouštím si ale, že bychom tolik procent nezískali. Jsem si jistý, že naše koalice má mnohem větší potenciál než deset procent," tvrdí Gazdík, který je jedničkou kandidátky v Praze.

Už za pár hodin, v sobotu odpoledne, se lidovci rozhodnou, jestli půjdou do koalice s vašimi Starosty a nezávislými. Jste si jistý, že KDU-ČSL tuto koalici schválí?

KDU-ČSL je svobodná a suverénní strana a sjezd její nejvyšší orgán. A oni se svobodně a suverénně rozhodnou. Ať je to rozhodnutí jakékoliv, my ho budeme respektovat.

To jste odpověděl hodně formálně…

Samozřejmě si přeji, aby koalici schválili, protože nám společně dalo její vytváření spoustu práce. Navíc jsem bytostně přesvědčený, že taková koalice je pro naši zemi dobrá. Politická scéna je neuvěřitelným způsobem rozkmotřená, takže je dobře, že je tady někdo, kdo chce těsně spolupracovat. Navíc si uvědomujeme, jaké by to mělo důsledky, kdybychom s KDU-ČSL nespolupracovali.

Jaké?

Kdybychom do koalice nešli, tak budeme hodně znevýhodněni, protože v našem volebním systému dostávají strany s jednociferným výsledkem výrazně menší počet křesel v Poslanecké sněmovně. Navíc se s KDU-ČSL doplňujeme teritoriálně, zatímco lidovci jsou silnější na Moravě, my v Čechách. Díky koalici můžeme získat minimálně o osm až deset mandátů více. A po volbách může ten, kdo bude mít těchto osm mandátů navíc, rozhodovat o tom, kam tato země bude směřovat. Už proto, že příští koalice se bude rodit velmi těžce.

V čem bude podle vás největší problém?

Máme tu komunisty, kteří pravidelně dostávají plus minus dvacet až dvacet pět mandátů, je možné, že se do parlamentu dostane také nějaká extremistická strana, do toho pošramocená pověst hnutí ANO a jejího předsedy. Takže nová koalice se bude rodit strašně těžce. V takové situaci je nejrozumnější spojit se hned před volbami a získat víc mandátů.

Neúspěch si nepřipouštím

Co když to ale nevyjde a do sněmovny se nedostanete? Nebojíte se, že vám budou lidovci třeba nadávat do "hrobařů"?

My se ztotožnili s odvážným a z našeho pohledu správným návrhem KDU-ČSL jít do čisté koalice. Politika potřebuje odvahu. Nepřipouštím si ale, že bychom nezískali deset procent. Jsem si jistý, že naše koalice má mnohem větší potenciál. A jestli chceme skutečně v této zemi něco změnit, a nechceme se jen dívat na handrkování některých politiků, tak je nutnost překročit deset procent.

Zatím se ale v některých průzkumech pohybujete pod touto hranicí…

Věřím, že tato hranice bude pro mnoho našich voličů motivace. Protože pokud ji nepřekročíme, tak tady máme zcela jistě vládu Andreje Babiše velmi patrně s komunisty nebo nějakou extremistickou stranou.

Kdyby to ale dopadlo špatně a někdo vás nazval hrobařem, tak byste odmítl odpovědnost za vytvoření koalice?

Já se nestydím za spolupráci s lidovci, jsem jedním z jejích architektů. My si věříme a čas KDU-ČSL a Starostů a nezávislých zcela určitě přijde. Když si vezmete například nedávno minulost ODS, tak ji zachránili starostové. V době její největší krize jí zůstala věrná řada starostů v regionech. Jedině strany, které vyrůstají z regionů a zespodu, a to naše strana i KDU-ČSL vyrůstají, tak jedině ty mají budoucnost.

Pokud jde o budoucnost, jak odpovíte na klasickou otázka - šli byste s Babišem do případné příští vlády?

Po tom, co jsem viděl v posledních týdnech, si osobně nedovedu vládu s Andrejem Babišem představit. Na na druhou stranu, kterýkoliv volič, který tady nechce mít Andreje Babiše, ať volí Starosty nezávislé a KDU-ČSL.

Vylučujete tedy možnou povolební koaliční spolupráci s hnutím ANO a Andrejem Babišem?

Nic nemůžu vyloučit. Ale o tom nerozhoduji já, ale voliči. Pokud se rozhodnou mu dát takový počet hlasů, že bude po volbách dominantní politickou silou, tak já jako politik s tím musím pracovat.

Je ale logické, že se na to ptáme. Pokud Andrej Babiš osloví po volbách dvojici Gazdík - Bělobrádek s nabídkou vládní spolupráce, co byste mu odpověděli?

V tuto chvíli neznám rozhodnutí voličů. Až ho budu znát, tak se jejich rozhodnutí budu snažit přizpůsobit své kroky.

Ale například předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, kterého jistě znáte dokonale z nedávného spojenectví, spolupráci s Andrejem Babišem vyloučil…

To je strašně fajn, ale TOP 09 panu Babišovi z mého pohledu velmi pomáhá.

Jak pomáhá?

Tím, že některé další strany nemají zájem o spojení s TOP 09, jak se ukázalo ve chvíli, kdy Miroslav Kalousek vyzýval k postupu proti Andreji Babišovi. ČSSD to odmítla a z pana předsedy Kalouska má trochu strach i ODS a KDU-ČSL. Toto vymezování všech proti všem není správné. Pokud se tak budeme vymezovat, tak budeme mít rozhádanou a nestabilní zemi, na což všichni doplatíme.

Takže, jak se stavíte k možné spolupráci s Andrejem Babišem?

Starostové a nezávislí nic takového nechtějí, ale rozhodnou až volby. Ty se snažíme vyhrát.

A dovolte ještě jeden dotaz typu kdyby. Kdyby vládní koalice po volbách byla s ANO, ale bez Andreje Babiše, šli byste do ní?

Nebudu odpovídat, co by kdyby. Řekněte mi, jaké bude rozložení mandátů po volbách, a já vám řeknu, jak se zachováme. Rozhodnou voliči.