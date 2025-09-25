Ping pong ve vedení katolické fakulty pokračuje, povede ji rektorka Králíčková

Resort rozhodoval na základě oznámení univerzity, že Králíčková na návrh fakultního senátu v úterý 23. září odvolala z funkce zástupce děkana proděkana Aleše Prázného, čímž se fakulta ocitla bez vedení, sdělila mluvčí ministerstva Veronika Lucká Loosová.
Na fakultě několik měsíců panují spory o to, kdo ji má vést po odvolání děkana Jaroslava Brože. Zatímco Brož řízením fakulty pověřil proděkana Prázného, vedení UK do volby nového děkana dosadilo do čela KTF Michaelu Falátkovou.
Na výzvu ministerstva pak rektorka pověření zrušila. Návrh na odvolání Prázného z funkce zástupce děkana schválil akademický senát fakulty minulý týden. Podle Prázného nemá odvolávání proděkana akademickým senátem oporu v zákoně, řekl minulý týden po jednání senátu novinářům.
"S účinností od 26. září 2025 od 00:00 ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o odnětí výkonu působnosti děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Působnost děkana tímto přechází - v souladu s platnou legislativou - na rektorku Univerzity Karlovy. Jiný postup v této situaci právní rámec neumožňuje," uvedla Lucká Loosová v oznámení.
Odvoláním Prázného se podle ministerstva fakulta ocitla bez vedení, čímž byly naplněné podmínky pro takzvanou nucenou správu.
"V zájmu studentů a vyučujících MŠMT přistoupilo k tomuto rozhodnutí, které zajišťuje stabilitu a kontinuitu fungování fakulty," řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). V období začínajícího semestru nelze podle ministerstva připustit, aby se fakulta ocitla bez jakéhokoli vedení na dobu delší, než je nezbytně nutné.
Návrh na uvalení nucené správy na fakultu navrhl ministrovi školství už dříve předseda akademického senátu fakulty David Vopřada.
Městský soud v Praze zakázal akademickému senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) do pravomocného rozhodnutí soudu volit děkana. Vyplývá to z usnesení soudu, které poskytla mluvčí fakulty Jana Marešová. Volba se měla konat 30. září, přihlásili se tři kandidáti. Soud tak rozšířil své předběžné opatření, kterým rektorce nařídil, aby do pravomocného rozhodnutí soudu nepověřila výkonem funkce děkana KTF UK třetí osobu a nejmenovala nového děkana. Soud měl o věci jednat také 30. září, jednání odročil.
Brož byl do čela fakulty zvolen loni v únoru, po roce byl odvolán. Nechtěl, aby končící akademický senát vypsal volbu jeho nástupce a zpochybnil legitimitu senátu. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Nový akademický senát však Brože opět odvolal. Navrhovatelé děkanovi vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty.