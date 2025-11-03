Domácí

Trest pro galeristu Třeštíka neplatí, soud vrátil kauzu Muchových děl policii

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Případ podvodu s uměleckými díly Alfonse Muchy v pondělí odvolací soud vrátil policii, aby obstarala další důkazy. Podmíněný a peněžitý trest, který v kauze původně dostal galerista Jan Třeštík, tak neplatí. Podle soudu je zapotřebí důkladněji zkoumat, kdo byl hlavním mozkem trestného činu, a až následně řešit, jakou roli měl v kauze Třeštík.
Galerista Jan Třeštík roku 2018 v pražské Hauch Gallery.
Galerista Jan Třeštík roku 2018 v pražské Hauch Gallery. | Foto: Honza Mudra

Soudci zpochybnili i znalecký posudek, který stanovil celkovou hodnotu 25 Muchových děl pouze na 4,5 milionu korun. Třeštík vinu odmítá. Uvedl, že byl lajdák, ale nikoliv podvodník.

"Bude na policii, aby konala a zajišťovala další důkazy," konstatovala předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Hana Chaloupková. "Hlavní důvod vrácení je to, zda byl pan Třeštík hlavním pachatelem, nebo zda tam nebyla nějaká forma účastenství. Tedy pokud byl vůbec pachatel," vysvětlila.

Obžaloba tvrdila, že Třeštík vylákal v roce 2018 od svého známého Muchovy obrazy, plakáty a pohlednice pod záminkou uspořádání jejich výstavy v purkrabství Pražského hradu. S majitelem uzavřel smlouvy o výpůjčce děl, ta pak ale údajně prodal přes prostředníka do galerie Obecního domu. Jejich majitel to zjistil až v roce 2021, kdy si chtěl obrazy nafotit.

Obvodní soud pro Prahu 1 za to Třeštíkovi letos v květnu uložil nejpřísnější možnou podmínku - tedy tříletou s pětiletou zkušební dobou - a peněžitý trest 400 000 korun. Uvedl, že Třeštík využil extrémní důvěřivosti majitele děl a manipuloval s ním díky své výřečnosti, přičemž prodejem děl řešil své finanční problémy.

Od zákazu činnosti, který požadovala státní zástupkyně, soud upustil, protože od spáchání činu uplynula delší doba. Proti tomuto rozsudku se úspěšně odvolal jak Třeštík, tak i poškozený majitel, podle nějž byla cena děl podstatně vyšší než 4,5 milionu Kč.

Klientům ledabylost nevadí

Třeštík popřel, že už při vypůjčení děl věděl, že výstavu v purkrabství nebude možné uskutečnit a záměrně to zatajil. "Není pravda, že jsem něco zamlčel. Míst k vystavení děl přicházelo v úvahu několik - šlo o to, aby to byl dostatečně reprezentativní prostor," řekl v pondělí galerista s tím, že takové bylo klientovo přání.

"Jsem lajdák a bordelář. Nejsem bezchybný člověk a svatoušek. Choval jsem se ledabyle, laxně, neměl jsem všechno v pořádku, ale to nemůže být stavěno na roveň tomu, že jsem podvodník. Jsem si toho vědom a myslím, že jsem na tom zapracoval. Funguji úspěšně," dodal někdejší ředitel Galerie Středočeského kraje. Dodal, že klienti s ním navzdory medializaci kauzy nadále spolupracují. Také majitel Muchových děl se s ním nadále přátelí, podotkl.

Podle Třeštíkových advokátů lhal klíčový svědek starožitník Josef Salmon, jehož prostřednictvím Třeštík jednal s Obecním domem. Salmon byl v jiné kauze pravomocně odsouzený za podílnictví, a to kvůli tomu, že Univerzitě Karlově prodal zakládací listinu ze 14. století, ačkoli údajně věděl, že byla kdysi ukradena.

Odvolací senát v pondělí uvedl, že policie by se měla snažit získat Salmonovo účetnictví a také některé další listiny z Obecního domu. "Je namístě zjistit, od kdy se datovala jednání Obecního domu ohledně toho, že by soubor těchto děl chtěl mít ve svém vlastnictví, případně by je chtěl vystavit. Od toho se dá určit, kdo je hlavním pachatelem," řekla Chaloupková.

Třeštík je nepravomocně odsouzený k sedmi letům vězení a devítiletému zákazu působení ve vedení firem v jiné kauze, která se týká podvodů při obchodech s uměleckými díly a zpronevěry peněz klientů. Už dříve byl pravomocně uznán vinným za pokus o nelegální vývoz obrazu Pabla Picassa, tehdy mu ale justice neuložila trest.

 
domácí Aktuálně.cz Obsah galerie umění Alfons Mucha Jan Třeštík soud rozsudek trest

