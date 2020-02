Jen pár konzerv na hlavu. Pražské obchody by kvůli epidemii mohly omezit prodej jídla

Praha zvažuje omezení množství potravin, které by si mohl každý jeden zákazník koupit. Chce tak předejít panice a vybrakovaným regálům. Obává se, aby v české metropoli nenastala situace, se kterou se potýkají obyvatelé řady zahraničních měst. Podle svazu obchodu by prodejci nejspíš žádost města vyslyšeli a prodej potravin omezili.

Náměstek Petr Hlubuček (STAN) už opatření probíral s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou. "Konzultovali jsme možnost, že obchody přijmou opatření proti hromadnému skupování zboží podobné tomu, když prodávají v akcích zlevněné zboží, tedy omezené množství na hlavu," uvedl náměstek.

"Chceme zabránit panice. A panika nenastane, až se objeví první pacient s koronavirem v České republice, k čemuž pravděpodobně dojde v blízké době, ale nastane ve chvíli, kdy člověk přijde do obchodu a nebude tam mít co koupit," dodává Hlubuček. Město se prý jen snaží co nejvíce uklidnit situaci.

Zásobování obchodů v Praze je totiž podle Hlubučka poměrně křehká věc. "Obchody zpravidla nemají žádné sklady, všechno se tam vozí na bázi denní dopravy," vysvětluje, proč takové opatření město zvažuje.

Prouza jednání pro Aktuálně.cz potvrdil. "Pan náměstek se ptal, co by obchody mohly udělat ve chvíli, kdy by Praha zavedla nějaká mimořádná opatření, aby zamezily tomu, co se stalo v Miláně, kde byly během pár hodin prázdné regály," říká Prouza.

Jde podle něj sice o předčasnou debatu, ale pražské obchody by podle něj skutečně takového opatření schopné byly a zřejmě by se mu nijak nebránily.

"Obchody se na takovou situaci připravují zejména tím, že maximalizují zásoby ve skladu, aby měly zboží co nejvíc, kdyby ale docházelo k masivnímu vykupování a panice, kdy by lidé třeba kupovali padesát kilo mouky, mohlo by určitě dojít k omezení počtu balení na jeden nákup," dodává Prouza.

Přikazovat obchodům nikdo nemůže

Jednalo by se podle něj jen o doporučení. Město ani svaz nemůže obchodům nic takového přikázat. Hlubuček zatím nedokáže říct, kdy by taková žádost mohla od magistrátu vzejít, ale město podle něj situaci nepřetržitě sleduje. "Pokud bychom viděli, že se situace začíná dramatizovat, okamžitě bychom to zavedli," říká náměstek.

Na prodejcích by také bylo to, do jaké míry by se rozhodli prodej omezit. Podle Prouzy by se ale žádosti města pravděpodobně nijak nebránili. Sami prý chtějí předejít tomu, aby se, vyzbrojeni jen prázdnými regály, museli potýkat s rozčilenými a panikařícími lidmi.

"Navíc chtějí, aby si mohlo nakoupit co největší množství zákazníků. Není to o tom, že by si mnuli ruce, že prodají tolik zboží. Za masovým nakupováním stojí hlavně panika a není k němu důvod," dodává Prouza.

MHD ani školy zavírat nehodláme

Stejně se k případné epidemii staví i Hlubuček. "Koronavirus není ebola, kde byla úmrtnost šedesát procent. Tady je úmrtnost dvě procenta, u běžné chřipky je to jedno procento," říká. Město tak činí zejména preventivní kroky. Kromě případného omezení prodeje je to třeba mnohem důkladnější dezinfekce vozů městské hromadné dopravy.

Katastrofické scénáře podle něj ale nejsou namístě. "Vůbec nepředpokládáme, že bychom zavírali školy, nebo že bychom snad zastavili MHD," říká náměstek i s odkazem na to, že mladá generace je před účinky viru relativně v bezpečí a komplikovaný průběh nemoci i případná úmrtí jsou v zahraničí spojeny převážně se seniory.