Máme tu 14 dní čekat s dítětem, zda to chytneme. To je šílené, říká Čech v karanténě

Deníku Aktuálně.cz se podařilo spojit s jedním z šestice Čechů, kteří uvázli v hotelu na španělském ostrově Tenerife, který je v karanténě kvůli koronaviru. Na ostrov přijel s rodinou teprve v pondělí večer. "Pokud tu je někdo nakažený, tak my máme čekat, až se nakazíme od něho. Je to hrozná bezmoc," říká v rozhovoru pan Michal, který je přesvědčený, že se s nakaženým Italem do kontaktu nedostal.

Kdy jste se poprvé dozvěděli, že je nějaký problém?

Dozvěděli jsme se o tom tak, že jsme ráno v pět hodin přišli dolů k recepci a tam měli všichni na sobě roušky a vrátili nás do pokoje. Kolem šesté hodiny jsme odchytili nějakého pána na chodbě a zeptali jsme se ho, co se děje. Ten nám pověděl, že je podezření na koronavirus a že odvezli nějakého italského doktora s horečkama a že se uvidí. Pak jsme čekali a čekali a okolo poledne nám bylo řečeno, že to podezření se potvrdilo. Přijeli jsme včera v noci…

Jak to na hotelu teď vypadá?

Izolovali nás úplně všechny, okolo hotelu hlídá policie, aby nikdo nemohl dovnitř a nikdo nemohl ven. Čekáme zkrátka na instrukce. Mají dorazit doktoři, kteří nás mají testovat.

Jste v kontaktu s ostatními hosty hotelu?

Snažíme se stranit, abychom byli v kontaktu s ostatními lidmi co nejméně. Přijeli jsme teprve včera a mně přijde úplně šílené, že se očekává, že izolace potrvá čtrnáct dní. Čtrnáct dní čekat na to, jestli dostanu koronavirus. To je úplně šílené. Já bych odtud nejradši utekl do Čech do nějaké izolace, ale čekat tady se svojí pětiletou holčičkou na to, jestli dostanete koronavirus, to je příšerný pocit.

Jste tam se svou rodinou?

Jsme pětičlenná rodina, mám tu pětiletou holčičku a dvě dospívající děti. Ještě je tu další Češka, nějaká paní osmdesátiletá, tak jsme ji kontaktovali, ať tu není úplně sama. Ale pouze po telefonu. Ta je tady prý týden.

Po areálu hotelu se normálně pohybovat můžete?

Ráno nás nejdříve pustit nechtěli, ale nakonec jsme si všimli, že jsou otevřené dveře, tak jsme šli. Nikdo nic neříkal. Všichni se tu koupou v bazénech a svým způsobem tu je pohoda. Panika zatím nevzniká. Všichni se ale straní a snaží se tak nějak nebýt mezi sebou v kontaktu. Nebo alespoň teda my se snažíme.

Spojilo se s vámi nějak ministerstvo?

My jsme sami volali na konzulát a chtěli jsme nějaké informace, zda se o tom ví nebo ne. Neřekli nám ale nic jiného, než co se dozvídáme tady. Řekli nám ale, že to řeší, že tu teď musíme být a že je to v rukou španělské vlády. Zatím nás informovali o tom, že přijdou na testování ti doktoři.

Dosud jste tedy na žádné lékařské prohlídce nebyli?

Ne, na to teprve čekáme. My jsme na pokoji, tak asi chvíli trvá, než všechny obejdou.

Dostali jste roušky?

Ne, s rouškami je tu všeobecný problém, že nejsou. Jsou všude vyprodané a tvrdí nám, že nám stejně nepomůžou. Tak se aspoň držíme dál, ale roušky jsou zkrátka nedostupné. Paní delegátka se nám je ochotně snažila opatřit, sháněla je po celém Tenerife. Ale nic, nejsou.

Na hotelu tedy delegátka není?

Ne, s tou jsme pouze v kontaktu.

Jak se cítíte psychicky a fyzicky?

Blbě. Přijeli jsme na dovolenou a nevíme, co se bude dít. Máme malou holčičku a nevíme ani, jestli nás oddělí nebo co. Já se cítím nenakažený, ale čekat tu čtrnáct dní na to, zda se nakazíme nebo ne, to mi přijde úplně šílené. Psychika je špatná, ale jinak je to dobré. Kdyby nešlo o děti, tak to nějak přežijete. Ale mám tu malou holčičku. A říká se, že na to trpí hlavně malé děti a starší lidé. Tak kvůli tomu mám určitě ohromný strach. Nejradši bych utekl, přeskočil plot a zmizel, ale chápu, že jde i o ostatní, že kdybychom něco chytli, tak nechceme nakazit ostatní. Ale určitě tu nechci čekat na to, až se nakazím. Ten Ital tu prý byl týden.

Víte o něm ještě další detaily?

Vůbec nic, jen se tu říká, že to byl nějaký starší doktor.

A víte, zda jste s ním přišli do kontaktu?

Určitě ne, my jsme přijeli v noci. A ráno, když jsme přišli, to už tu byl humbuk. My jsme se opravdu ani vidět nemohli. Ale pokud tu je od něho někdo nakažený, tak my máme čekat, až se nakazíme od něho. Je to hrozná bezmoc.