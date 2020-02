Těstoviny, rýže, konzervy, oleje. Nákupní panika už dorazila, hlásí e-shopy i řetězce

S koronavirem přibližujícím se hranicím Česka dorazila do zdejších obchodů i nákupní panika. Zatímco ještě v úterý byl podle ankety Aktuálně.cz zájem o trvanlivé potraviny prakticky standardní, nyní hlásí jeden řetězec za druhým masivní prodeje luštěnin, konzerv či těstovin. Některé z potravinových e-shopů už kvůli tomu musí omezovat dostupnost rozvážkové služby.

"Zájem zákazníků je několikanásobný! Zvýšený zájem je o položky trvanlivé - rýže, těstoviny, konzervy, dále o drogerii - veškerou dezinfekci, dětskou výživu a nápoje," sdělila ve středu v poledne Aktuálně.cz Zdeňka Svoboda Kuhnová z e-shopu Rohlik.cz.

Dodala, že během dvou dnů obchod prodal týdenní množství zmíněných položek a nyní se snaží doobjednat potřebné zásoby.

Podle zákazníků už je v obchodě vykoupena například všechna rýže a fazole v plechovce. "Do pátku pak budeme mít zásobu na mnoho týdnů. V rámci doporučovaných opatření ministerstva zdravotnictví je lepší se nezdržovat v místech s vyšším počtem lidí, tak prosíme, mějte strpení, můžete se na nás spolehnout," uvádí e-shop na svém webu.

Mluvčí Jiří Mareček z řetězce Albert uvedl, že k určité eskalaci situace došlo hlavně během včerejška, kdy se virus geograficky přiblížil a také více rozšířil po Evropě. "Od dnešního rána proto pozorujeme ve velkých i malých obchodech zvýšenou poptávku po trvanlivých potravinách. Prodávají se oleje, mouky, rýže, těstoviny a další suché potraviny. Zvyšujeme objednávky do obchodů a závozy zboží, abychom pokryli poptávku zákazníků," vypočítává Mareček.

Znepokojivý trend potvrzuje i Václav Koukolíček z Teska. "Od včerejšího večera došlo ke zvýšenému zájmu zákazníků o trvanlivé potraviny - těstoviny, luštěniny a konzervy," sdělil Aktuálně.cz mluvčí a dodal, že to platí jak pro klasické prodejny, tak pro on-line prodeje s rozvozem.

E-shop s potravinami Košík.cz musel dokonce zavést omezení počtu některého zboží na objednávku a varuje před zpožděním rozvozů. "Momentálně jsme v otázce zájmu dokonce nad vánoční špičkou, zájem je především o trvanlivé zboží a balené vody. Výrazně stoupá hodnota nákupu i jeho hmotnost," popisuje aktuální situaci šéf Košík.cz Tomáš Jeřábek.

"Zboží se snažíme doplňovat zboží nejrychleji, jak to jde, u některých položek to samozřejmě znamená zvednout frekvenci zásobování. V konkrétních případech však narážíme na vyprodanost dodavatelů - například u některých trvanlivých potravin a nápojů. Abychom předešli vyprodání některých druhů potravin, omezili jsme počet kusů na nákup na úroveň klasického zásobovacího nákupu, aby se dostalo na co nejvíce zákazníků," vysvětluje Jeřábek.

Trend se nevyhýbá ani největšímu řetězci v Česku, kterým je Kaufland. "Zaznamenali jsme zvýšený zájem o trvanlivé potraviny. U těchto produktů může dojít ke krátkodobému nedostatku. Ve spolupráci s našimi dodavateli pracujeme intenzivně na tom, aby byla zajištěna dostupnost zboží v našem řetězci," popsala Aktuálně.cz mluvčí Renata Maierl.

"Během posledních hodin registrujeme zvýšený zájem zákazníků o některé trvanlivé potraviny, což signalizuje určitou nervozitu z vývoje situace v okolních zemích. Stále však věříme, že není důvod k panice, jak zaznívá v dnešním prohlášení Světové zdravotnické organizace," podotýká za hypermarkety Globus Rita Gabrielová.

Oproti tomu například řetězec supermarketů Penny Market žádné změny v poptávce zákazníků nezaznamenává.

Firemní krizový štáb

Řetězce však koronavirus musí řešit nejen co se nabídky zboží týče. Jelikož patří k velkým zaměstnavatelům a v obchodech navíc logicky fluktuuje velké množství nakupujících, situaci bedlivě sledují i v rámci nebezpečí šíření nákazy na zaměstnance.

Obchodní řetězec Albert dokonce ustavil firemní krizový štáb, který podle mluvčího pravidelně zasedá, situaci vyhodnocuje a pracuje na aktualizaci krizových scénářů. "Také informujeme zaměstnance, aby se chovali v souladu s doporučením Státního zdravotního ústavu. Aktuálně jsme zakázali služební cesty do rizikových oblastí a seznam zemí aktualizujeme v souladu s doporučeními ministerstva zahraničí," uvedl mluvčí Mareček.

Již před začátkem chřipkové epidemie podle něj firma rozdala zaměstnancům dezinfekční gely a také návod na správné mytí rukou. "Nyní zásoby dezinfekčních gelů doplňujeme," uzavírá.