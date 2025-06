Žádné rozhovory s paní Decroix! Pak přišel kompromis. Jak ODS chrání novou ministryni

Budoucí ministryně spravedlnosti je bezprostřední, komunikativní, na političku občas hodně odvázaná až ztřeštěná. Jenže v úterý promluvila před novináři vážně, bez velkých úsměvů. Bez možnosti ptát se. I takto ji ODS chrání před nepříjemnými otázkami v kauze Blažkových bitcoinů.

Že se postavení Evy Decroix (ODS) během několika hodin změnilo, bylo zřejmé už v úterý z dění kolem ní. Zatímco dosud patřila v řadách ODS k těm, kteří komunikovali s novináři co nejvíce, nebáli se často chodit i do televizních debat a do toho ještě rozdávali dobrou náladu, nyní patrně nastávají odlišnější časy. Jeden příklad z kuloárů sněmovny:

Když chtěli novináři od Evy Decroix na kameru komentář k oznámení premiéra Petra Fialy, který v úterý hodinu před polednem sdělil její jméno jako adeptky na vedení resortu spravedlnosti, dozvěděli se původně, že to není možné.

"Prosím, vydržte, bude k dispozici příští týden," sdělili lidé z mediálního týmu ODS. Vysvětlovali to mimo jiné tím, že Decroix ještě ministryní není a navíc by nebylo teď vhodné podrobit ji důkladnějšímu a delšímu rozhovoru. To kvůli tomu, že ona i její strana řeší delikátní kauzu Pavla Blažka, kterého ve funkci nahrazuje.

Po dalším domlouvání došlo ke kompromisu. Decroix na kamery promluví, ale bude to jen velmi stručné vyjádření. Pokud možno jen k tomu, co říká na možnost, že bude novou ministryní.

"Svou nominaci přijímám s velkou pokorou, jsem si vědoma situace, ve které se nacházíme, i té sledovanosti," začala a jedním dechem pokračovala: "Jsem si vědoma toho, o co hrajeme, a to je samozřejmě důvěra v instituci, důvěra ve spravedlnost, k tomu bude potřeba podniknout kroky, abychom občany opravdu ujistili o tom, co se stalo, jakým způsobem to bude vyšetřeno. A plně se ztotožňuji, a jsem vlastně ráda, že to tady zaznělo z úst pana prezidenta, že je potřeba z dané situace vyvodit jak nějaké etické závěry, tak politické a případně i právní."

Po této odpovědi už zazněl jen jeden dotaz o dvou částech od České televize, a to, jak dlouho se rozmýšlela, než přijala nominaci na ministryni, a zda by měl proběhnout audit na ministerstvu spravedlnosti. "Jestli dovolíte, tak ty konkrétní kroky, které bude třeba ze strany ministerstva podnikat, ty bych opravdu komentovala až v okamžiku, kdy budu uvedena do funkce. Myslím, že je nefér je uvádět nyní, takže počkejme do příštího týdne, ještě je bude nutné probrat s panem prezidentem, s panem premiérem a potom je učinit veřejnými. Je potřeba se k tomu postavit čelem, mně spravedlnost, justice i důvěra v instituce je poměrně blízká, to znamená, přijímám to s pokorou a pustím se do práce," uvedla Decroix.

Bezprostředně po jejím posledním slovu poděkoval přítomný mluvčí ODS Jakub Skyva novinářům, Decroix se usmála a odešla. Bylo zřejmé, že šance na další dotazy už není. Nutno dodat, že i tak byla ale jednou z mála politiků, kteří se ke kauze Pavla Blažka alespoň nějak vyjádřili. Řada dalších v kuloárech sněmovny se nechtěla pouštět do hlubších rozhovorů s argumentem, že zatím ví o kauze velmi málo.