Mise splněna! Talentovaní studenti vědí, že rakovina není jen hrozbou, ale i výzvou

Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR v Praze je pořádně vysoká budova s osmi patry, ve kterých bylo možné zmíněné studenty a studentky jeden den srpnové letní školy potkávat. Tedy až v nejvyšším patře, kde Aktuálně.cz mluvilo jak s nimi, tak s Tomášem Etrychem, vedoucím oddělení biolékařských polymerů, který měl z mladé návštěvy radost.
"Jsou to opravdu vybraní a zapálení studenti pro vědu, jsme za ně skutečně rádi. Chceme, aby viděli, jak se snažíme pracovat na vývoji polymerních léčiv. Hledáme talenty na vysokých školách, ale už i na středních - chceme, aby každý takový talent dostal šanci," vysvětloval Etrych.
Zároveň popisoval, jak se jejich ústav snaží bádat nad novými polymerními léčivy, tedy nanoléčivy, léčivy nové generace, jež by měly být oproti dosavadním medikamentům daleko účinnější a zároveň by měly mít méně vedlejších účinků.
Studenti jsou nadšení
Na šestici studentů a studentek bylo při rozhovoru s Aktuálně.cz znát, že jsou za zmiňovanou příležitost vděční. A že je letní škola v laboratořích baví a všichni mají výborné zázemí na svých středních školách, které velmi vychvalovali.
"Je to tady v laboratořích zatím úžasné. Zaujalo mě například to, co všechno obnáší polymerní výroba léčiv, celý proces syntézy," říkal Adam z kutnohorského Gymnázia Jiřího Ortena. "Jsme fakt skvělá škola, je úžasné, že učitelé a všichni další podporují studenty v tom, čemu se věnují. Jsou všemu otevření," pokračoval Adam.
Ze stejného gymnázia je i Evža, která nadšení Adama potvrzovala. "Náš pan ředitel je chemikář. Má chemii hodně rád, takže nás v ní hodně motivuje a podporuje. Mě začala chemie bavit už na základní škole," říkala.
Další studentka, Nela z pražského Gymnázia Nad Štolou, byla rovněž s týdenní stáží spokojená. "Moc se mi tady líbí, jsem ráda, že si můžeme všechno zkusit, hodně věcí je tady praktických," uvedla a svěřila se se svými plány. "Chtěla bych, aby moje práce měla nějaký hmatatelný dopad, aby bylo vidět, že jsem něco udělala pro druhé," podotkla.
"Je to tady super. Určitě je to pro nás motivující do budoucnosti," přidala se Majda z pražského Gymnázia Christiana Dopplera. "Jako malá jsem chtěla být doktorka, pak jsem se začala zajímat o přírodní vědy, hlavně chemie mi přišla hrozně zajímavá," dodala.
A rovněž se zmínila o své škole: "My jsme gymnázium zaměřené na matematiku a fyziku. Skvělá škola, doporučuju. Je tam spousta chytrých lidí, takže tam člověk najde kolektiv plný motivovaných lidí."
Martin je z další pražské školy, Gymnázia prof. Jana Patočky. "Perfektní škola," pochvaloval si a dalšími slovy potvrdil, že jsou mu bádání a laboratoře skutečně blízké.
"Odmala mě velmi bavila příroda, rád jsem ji pozoroval a skrz to jsem se dostal k chemii, fyzice a biologii. Chtěl jsem to poznávat víc do hloubky, a tak jsem se dostal k vědě. Kdybych nebádal a nedělal výzkum, tak bych chtěl dělat medicínu, abych i takto mohl pomáhat lidem," prohlásil.
Spolupráce se školami funguje
Podle Jany Tlapákové z Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NÚVR) bude tento institut vděčný za spolupráci s dalšími studenty, kantory i řediteli škol.
"Spolupracujeme s řadou středních škol, šestici studentů a studentek jsme pozvali po konzultaci s učiteli biologie a chemie. Chtěli jsme, aby vybrali ty nejvíce talentované a motivované studenty, kteří by se chtěli věnovat přírodním oborům," vysvětlila.
Zároveň všem doporučila sledovat NÚVR na sociálních sítích. Například na facebookovém profilu ústavu najdou zájemci mimo jiné podrobné informace o tom, jak letní škola v různých laboratořích vypadala, co všechno vybraní studenti a studentky dělali, kolik se toho naučili. A také, že získali nakonec cenné certifikáty o absolvování letního kurzu.
"Mise splněna! Pět dní. Pět pracovišť. Desítky hodin ve špičkových laboratořích. Studentky a studenti středních škol se během intenzivního týdne ponořili do světa vědy, kde se rakovina nebere jako hrozba, ale jako výzva," shrnuje týden letní školy komentář na Facebooku NÚVR.