Vojtěch přiznal, že Babišovu výzvu zvažoval měsíce. "Myslel jsem na syna"

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 38 minutami
Zvažoval jsem to několik měsíců, mluví někdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch o momentu, kdy jej předseda ANO Andrej Babiš společně s místopředsedou hnutí Karlem Havlíčkem přesvědčovali, aby se vrátil do české politiky. Nakonec jim kývl a nyní absolvuje předvolební kampaň na jihu Čech, kde ho Babiš postavil do čela kandidátky. Zároveň s ním počítá znovu jako s ministrem zdravotnictví.
Aktuálně.cz mluvilo s exministrem zdravotnictví za hnutí ANO Adamem Vojtěchem, proč vyslyšel přání Andreje Babiše a vrátil se do politiky. | Video: Radek Bartoníček

Ona věta, kterou v minulosti Andrej Babiš nabádal svého tehdejší ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, už zlidověla. "Nebuďte slušnej, řekněte pravdu, kdo vám to řekl. Jméno!" naléhal tehdy Babiš během zuřící koronavirové pandemie na Vojtěcha, který hasil svůj lapsus. 

Vojtěch to rozhodně neměl se šéfem ANO a tehdejším premiérem jednoduché. Však také skončil jako ministr, aby se po několika měsících a eskapádě s Romanem Prymulou, Janem Arenbergerem a Janem Blatným do funkce - na Babišovo přání - znovu vrátil. O to více Aktuálně.cz chtělo od Vojtěcha vědět, proč se rozhodl kandidovat za ANO, zvláště když mohl zůstat na postu velvyslance ve Finsku.

"Prostě jdu do toho, abych něco změnil a posunul dopředu," odvětil Vojtěch, který tvrdí, že si je vědom množství negativních aspektů spojených s politikou.  "Ale vracím se do politiky, abych navázal na to, co jsem dělal předtím. Myslím, že spousta věcí se mi podařila a spousta věcí za mého působení začala," pokračoval v odpovědi muž, který vedl zdravotnictví v době celosvětové pandemie. 

Na otázku, co mu Babiš řekl, když jej začal přemlouvat - tedy zda argumentoval tím, že potřebuje ve volbách populární tvář, kterou Vojtěch vesměs byl -, exministr odvětil, že takto šéf ANO nemluvil.

"Byl jsem osloven Andrejem Babišem a Karlem Havlíčkem, jestli bych skutečně nezvážil návrat. Zvažoval jsem to několik měsíců. A to právě i kvůli tomu, že jsem měl zkušenost, že politika není jen pozitivní a nepřináší jen to hezké a že  má i spoustu osobních dopadů na rodinu. Máme malého syna, kterému budou dva roky, čekáme druhé dítě, takže i s ohledem na to jsem svůj návrat zvažoval," vysvětloval.

Podle jeho slov sehrálo důležitou roli nakonec i to, že o nabídce debatoval se svými známými, včetně těch, kteří se pohybují ve zdravotnictví. "I oni mi říkali, jestli nechci návrat zvážit. Takže nakonec jsem se takto rozhodl. Nejsem člověk, který něčeho lituje. Jdu do toho naplno a chci uspět," zdůraznil.

Pokud jde o jeho konec na postu ministra zdravotnictví, tvrdí, že šlo o jeho vlastní rozhodnutí. "Byl jsem tehdy skutečně vyčerpaný a plánoval jsem odejít," uvedl k 21. září 2020, kdy při druhé vlně onemocnění covid-19 oznámil odchod z ministerské pozice. Babiš měl ve stejný den už nachystaného jeho nástupce Romana Prymulu. Na otázku, jaké měl a má s Babišem vztahy, Vojtěch sdělil, že "byly a jsou korektní".

"Byla to tehdy mimořádná doba, velmi exponovaná, což s sebou nese různé situace, které jsme do té doby nezažili. Byl to prostě nějaký odraz doby. Ale jinak je komunikace s panem Babišem korektní, věcná, bavíme se o programu, funguje to dobře," pochvaloval si Vojtěch, kterého Babiš vrátil do křesla ministra 26. května 2021 a setrval v něm do 17. prosince 2021.

Aktuálně.cz zajímalo i to, jestli Vojtěch zvažoval při návratu fakt, že Babiš mimo jiné nadále čelí obžalobě z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie a v části společnosti je značně nepopulární. "Každý, kdo je v politice, vzbuzuje prostě vášně, debaty. Tak to je. Ale já se na to dívám z pohledu své agendy a to je má motivace. Jak jsem už řekl, chci navázat na to, co jsem dělal, proto do toho jdu," prohlašuje Vojtěch.

O jeho silné pozici v ANO ve snaze získat co nejvíce voličů svědčí i to, že Adam Vojtěch byl jedním z mála politiků, kteří promluvili minulý týden při představení programu ANO.

"Zdravotnictví bude opět jednou z našich priorit," oznamovala na pódiu stávající šéfka poslanců ANO Alena Schillerová, když uváděla Vojtěcha k mikrofonu, který poté tvrdě kritizoval přístup nynější vlády Petra Fialy ke zdravotnictví.

 
Vojtěch přiznal, že Babišovu výzvu zvažoval měsíce. "Myslel jsem na syna"
