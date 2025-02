Janek Ledecký: Byl jsem za největšího dezinformátora. Ukázalo se, že jsem měl pravdu

Během koronavirové pandemie byl neziskovou organizací Evropské hodnoty označen za největšího dezinformátora v rámci covidové krize. Dodnes se kvůli tomu soudí. A přitom – jak sám tvrdí – chce slyšet jen omluvu. "Zvlášť v dnešní době ruské agrese dostává tahle nálepka úplně jiný rozměr," konstatuje muzikant Janek Ledecký.

S českou jurisdikcí to není jen tak, soud potrvá ještě spoustu let, odhaduje známý zpěvák a vystudovaný právník. Připomíná, že celou kauzu odstartoval facebookový příspěvek, který měl nakonec bezmála tři miliony zhlédnutí a citovala ho mnohá média. "Samozřejmě včetně serverů, které jsou obecně vyhodnocovány jako dezinformační," vysvětluje zpěvák.

Za vším, co tehdy napsal, si ale pevně stojí. "Není tam ani jediná věta, ani kousek, který by nebyl potvrzený. Po covidu udělala Světová zdravotnická organizace (WHO) shrnutí a ukázalo se, že jsem měl úplnou pravdu." Také svou někdejší kritiku vlády vnímá stále jako oprávněnou.

"Nikdo neměl takhle dlouho zavřené školství, nikde se nevyměnilo pět ministrů zdravotnictví," vypočítává. "Tady se to opravdu zvoralo, jak mohlo," konstatuje s tím, že hned od začátku měla být pozornost zaměřena primárně na ochranu rizikové skupiny. Pouhé dva dny by ministerstvu zdravotnictví stačily na to, aby na základě záznamů vyhodnotilo, kdo jsou rizikoví pacienti, kteří ve výsledku zaplnili nemocniční jednotky intenzivní péče, uzavírá hudebník.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:25 Jak vznikl celovečerní dokumentární film Všechno bude fajn? Co se do snímku nevešlo a bylo opravdu fajn úplně všechno?

05:25-08:46 Jak se zrodil muzikál Iago podle Shakespearova Othella? A jak ho ovlivnily události na Blízkém východě?

08:46-17:45 Už léta se Janek Ledecký soudí kvůli označení za dezinformátora - blíží se rozhodnutí? Stojí si za svými vyjádřeními z období covidové pandemie? Přemýšlí nad tím, co řekne veřejně, nebo se řídí intuicí?

17:45-40:48 Přemýšlel někdy, že by se věnoval právnické profesi, kterou vystudoval? Jak přišel na to, že by se mohl stát zpěvákem? Jak se stala z Žentouru během půl roku nejhranější kapela? Jaká je Ledeckého nejoblíbenější písnička z repertoáru? Jak těžké bylo naučit se psát texty a jaký je to proces? Zasáhne do skládání umělá inteligence?

40:48-43:33 Věří na život po životě? Jaké má plány do budoucna a co by si rád ještě splnil? Má nějaký recept na šťastnou rodinu?

