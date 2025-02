"Já jsem pro vás svině," vyčítal Foldyna Foltýnovi. Ten nadále mlčí o podřízených

Šéf strategické komunikace státu Otakar Foltýn se ve středu objevil na horké poslanecké půdě. Někteří poslanci jej přes sociální sítě ostře kritizují za jeho vystupování, jakmile se ale s nimi utkal tváří tvář, zákonodárci v diskusi s ním jednali podstatně mírněji než na internetu. Do nejostřejší polemiky se tak nakonec dostal s Jaroslavem Foldynou kvůli svému výroku o "sviních".

Poněkud vulgární vyjádření o "sviních" z úst Otakara Foltýna má svůj původ na festivalu ve Slavonicích na začátku loňského srpna, kdy toto slovo použil při debatě o dezinformacích. Tehdy řekl, že odhadem 4,5 procenta obyvatel Česka jsou "zombíci na poli informační války". "Velmi často jsou to lidé nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění nebo mají prostě jen smůlu, anebo jsou to prostě svině," prohlásil a dodal, že je třeba "kolem nich vykopat příkop tak hluboký, aby do toho nespadli ti, kteří jsou na druhé straně".

Právě na tato Foltýnova slova se odvolal poslanec SPD Jaroslav Foldyna, když si na jednání výboru pro mediální záležitosti přisedl blízko k němu a z očí do očí si s ním začal tento jeho výrok vysvětlovat. "Já jsem pro vás vlastně svině, kolem které je třeba vykupovat hluboké příkopy," konstatoval Foldyna a chtěl po Foltýnovi vysvětlit, jestli bude fakticky ostrakizován podobně jako lidé, kteří v 70. letech minulého století čelili perzekucím za to, že nesouhlasili s okupací Československa vojsky tehdejší Varšavské smlouvy. "Kdo má jiný názor, tak je svině?" dorážel Foldyna.

"Pane poslanče, je to úplně jednoduché. Já jsem žádného konkrétního člověka za svini neoznačil. Oni se všichni přihlásili sami, čili to je jejich problém. To je jejich hodnocení, ne moje," konstatovat Foltýn. "Pokud se tak někdo cítíte, je to čistě vaše věc a já vám s tím nemůžu nijak pomoct, byť bych rád," dodal.

Zároveň přiznal, že má Foldynu svým způsobem rád za to, že se vyjadřuje přímočaře, ačkoliv je pro něj představitelem zcela opačného názorového spektra. Například proto, že podporuje ruskou propagandu, když se ukazuje s Nočními vlky, což je ruská motoristická skupina, která má blízko k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi. "Vám vadí okupace v roce 1968 a nevadí vám lidé, kteří ji dnes legitimizují, nebo dokonce konkrétně šéf Nočních vlků tvrdí, že to byla bratrská pomoc a podobně. Jste v docela schizofrenní pozici," podotkl Foltýn.

Z jeho dalších slov vyplynulo, že ve svém vyjádření hovořil spíše o virtuálních příkopech a nemá na mysli žádné konkrétní trestání těch, kteří hodnotí válku Ruska na Ukrajině z pohledu ruské propagandy. "Virtuální příkop patří mezi lidi, kteří uctívají svobodu, a mezi lidi, kteří propagují to, že nějaká velmoc má právo vraždit lidi v zahraničí. Tam se skutečně patří vykopat pomyslný příkop, protože rozhodně nejsem schopen se s nikým bavit o tom, jestli budeme relativizovat to, že někdo může z pozice velmoci útočit na cizí stát," řekl.

Kritika opozice nebyla zdaleka tak ostrá jako na sítích

Šéfa strategické komunikace státu pozval na jednání Výboru pro mediální záležitosti jeho předseda a opoziční poslanec Patrik Nacher (ANO). Cílem bylo, aby mimo jiné vysvětlil, co jeho tým přesně dělá, proč nechce sdělil jména svých podřízených, nebo jak to myslel, když nedávno poslal poslancům brožurku o tom, jak by podle něj měli komunikovat o sebeupálení Jana Palacha.

Foltýn uvedl, že jediný důvod, proč nechce jména svých podřízených sdělit, je ochrana jejich soukromí a bezpečí. "Domnívám se, že jsou právní důvody pro to, aby ta jména zveřejněna nebyla. Jsme v období informační války a garantuji vám, že to, co musím na sítích snášet já, budou muset po zveřejnění snášet i oni. Včetně toho, že jim někteří politici budou vyhrožovat vyhazovem. Jsem povinen se za ty lidi postavit," prohlásil Foltýn, který členům výboru nabídl, že jména předá jen jim.

"Pro mě by bylo podstatně jednodušší a příjemnější jména zveřejnit," konstatoval Foltýn, s tím, že mezi nimi není žádná veřejně známá osobnost. Podle něj jsou to referenti, kteří na svých místech byli ještě před jeho nástupem, a několik dalších lidí.

Když Nacher upozornil, že Úřad pro ochranu osobních údajů ve svém stanovisku nevidí důvod k utajování jmen, Foltýn slíbil, že pokud úřad zveřejnění nařídí, poslechne ho.

Ačkoliv Nacher i někteří další opoziční členové výboru měli k práci a výrokům Foltýna a jeho týmu připomínky, nebyly zdaleka tak ostré a tvrdé jako slova, kterými opozice častuje Foltýna na sociálních sítích. Naopak vládní členové výboru Foltýnovi za jeho práci děkovali.

Foltýn během jednání několikrát poděkoval přítomným za pozvání a možnost s nimi mluvit v nekonfliktní atmosféře. Opakovaně je také ujistil, že vždy vystupuje nadstranicky, a požádal je, aby mu sdělili, jak by si práci týmu strategické komunikace státu představovali.

Na konci zasedání výboru to dokonce působilo, že se Foltýn a poslanci rozešli v takřka přátelské nebo alespoň ne konfrontační atmosféře.