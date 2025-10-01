Domácí

Pražské advokátce hrozí až 10 let za mřížemi. Je podezřelá z obří zpronevěry

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Státní zastupitelství podalo obžalobu v kauze zpronevěry peněz, které si u pražské advokátky Hany Sukové uschovali její klienti. Serveru iRozhlas.cz to sdělila mluvčí Městského soudu v Praze. Vedle Sukové čelí obžalobě rovněž její dcera, koncipientka Pavla Marešová. Před soudem se budou zodpovídat ze zpronevěření více než 160 milionů korun. Hrozí jim až deset let vězení.
Foto: Shutterstock

Jak informoval server, trestnou činnost ženy podle vyšetřovatelů páchaly od července do září 2022, kdy jim kriminalisté sdělili obvinění a soud je poslal na určitou dobu do vazby. Tehdy policisté evidovali 11 poškozených klientů a škodu kolem 50 milionů korun. Předesílali ale, že se hlásí další poškození, a částka tak nebude konečná.

Na podzim 2023 kriminalisté informovali, že v případu zajistili zhruba deset milionů korun na účtech advokátní úschovy, dvě osobní auta, dva karavany a chatu v Krkonoších. Dále se snažili zjistit, kde skončily zbylé zpronevěřené peníze. Tehdy už věděli o 44 poškozených a škoda se blížila k 153 milionům korun. V návrhu na podání obžaloby už policie letos v březnu psala o škodě ve výši 161 milionů Kč.

Bývalá advokátka Suková médiím už dříve přiznala, že klientům jejich prostředky sebrala. Zdůvodnila to tím, že jí docházely peníze. "Takže jsem se ocitla bez prostředků, obě dcery na studiích. Ono nějakých 150.000 nebo 200.000 měsíčně potřebujete," řekla loni serveru Seznam Zprávy. Tvrdí, že z peněz klientů jí nezbylo nic.

Klienti Sukové, kteří mnohdy přišli o celoživotní úspory, podali v souvislosti s kauzou trestní oznámení na Českou advokátní komoru (ČAK). Trvají na tom, že v komoře selhaly kontrolní mechanismy, a je proto spoluodpovědná za způsobenou škodu. Stavovské sdružení advokátů podezírají z úmyslného nebo nedbalostního praní špinavých peněz, případně z dalších trestných činů. Komora se proti tomu ohradila. Zdůraznila, že není účastníkem vztahu mezi klientem a advokátem.

Případ inicioval legislativní změnu pravidel advokátních úschov. Náhrady poškozeným lidem bude podle novely zákona vyplácet ČAK ze zvláštního garančního fondu, který vznikne od příštího roku. Náhrada bude činit až 2,5 milionu korun na jednu úschovu, v případě kupní ceny z prodeje nemovitosti k bydlení až pět milionů korun. Náhrady bude komora vyplácet jednou ročně a stane se věřitelem advokáta, který škodu způsobil.

Zástupkyně klientů Sukové Zuzana Reyne ČTK sdělila, že součástí pátečního sněmu ČAK bude i hlasování o pozměňovacím návrhu někdejšího předsedy komory Martina Vychopně, který usiluje o to, aby nárok na náhradu z garančního fondu měli jen klienti, kteří složí peníze do advokátní úschovy od 1. ledna 2026. Lidi poškození v dosavadních případech - včetně klientů Sukové - by tak na náhradu nedosáhli.

Advokátní úschovy lidé využívají například při nákupu nemovitostí. Uschovatel - třeba člověk kupující dům - složí u advokáta peníze, které advokát na základě uzavřené písemné smlouvy vyplatí prodávajícímu až za splnění určených podmínek, například po vkladu do katastru nemovitostí. Advokát musí peníze uložit na speciální účet odděleně od svého majetku a nesmí s nimi nakládat jinak, než mu umožňuje smlouva.

 
Další zprávy