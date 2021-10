Hrad prodloužil práci exdůstojníkovi BIS, kterého Zeman najal kvůli očernění Koudelky

Michal Koudelka přes snahy Miloše Zemana zůstal v čele BIS. Hrad teď prodloužil smlouvu Koudelkovu rivalovi z kontrarozvědky Jiřímu Romovi. Kdo o tom rozhodl, není jasné. Rom loni přestoupil k Zemanovi potom, co BIS zmonitorovala jeho jednání s Vítem Bártou. Zeman jméno někdejšího šéfa analytiky BIS dal do souvislosti s vypracováním očerňující zprávy pro Hrad, jež měla připravit Koudelku o místo.

Přestup šéfa analytiky kontrarozvědky BIS Jiřího Roma k Miloši Zemanovi, který jinak zpravodajce této služby kritizoval jako "čučkaře", loni v létě vyvolal pnutí v bezpečnostní komunitě. V BIS se totiž Rom podílel na zprávách označujících Rusko a Čínu za bezpečnostní riziko pro Česko, pak ale šel pracovat k prezidentovi, který naopak s oběma autoritativními režimy udržuje nadstandardní vztahy.

Zeman po české tajné službě následně požadoval, aby mu sepsala jména ruských špionů, kteří operují v Česku a které civilní kontrarozvědka monitoruje. A stejně tak detaily živých operací vůči nim. Zadání bylo formulované velmi detailně - člověkem, který je znalý zpravodajských obratů. Informoval o tom Radiožurnál. Experti Zemana kritizovali za zneužití pravomocí a ohrožení bezpečnosti Česka.

Sám Zeman veřejně zmiňoval Jiřího Roma v souvislosti s vypracováním zprávy, která měla premiéra Andreje Babiše (ANO) přesvědčit, aby neprodloužil pětiletý mandát řediteli BIS Michalu Koudelkovi. "V Kanceláři prezidenta republiky začal pracovat pan Jiří Rom, bývalý šéf analytiky BIS. A já panu premiérovi při naší nejbližší večeři předám materiál, který se týká pana Koudelky. Myslím si, že každé rozhodnutí se má argumentovat a tento materiál bude argumentací," uvedl Miloš Zeman vloni na podzim v rozhovoru pro MF Dnes.

Zpráva, kterou Aktuálně.cz a Respekt získaly, ale obsahovala převážně obecné formulace a nezdůvodněná obvinění z toho, že proti Rusku varuje BIS bez důkazů.

Babiš, který předtím Koudelku pětkrát Zemanovi navrhl na generála, nakonec letos v září na poslední chvíli rozhodl, že mandát Koudelkovi na celé funkční období neprodlouží. Místo toho ho výkonem funkce ředitele dočasně pověřil. Jeho místo se tak neuprázdnilo. Koudelka fakticky zastupuje sám sebe a ve funkci může zůstat do doby, než o nástupci rozhodne nová vláda.

Nyní se ukazuje, že zaměstnání v bezpečnostním odboru Hradu si zachová i Rom. Hrad ho původně loni v létě najal na rok. "Smlouva byla jmenovanému, po vzájemné dohodě, prodloužena o rok, to je do 31. srpna 2022," odepsal nyní redakcím Aktuálně.cz a Respektu v odpovědi na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím šéf legislativního odboru prezidentské kanceláře Václav Pelikán.

Kdo rozhodl o prodloužení Romovy smlouvy? Nejasné

Na dotazy, kdo a kdy o prodloužení smlouvy rozhodl a co je náplní Romovy práce, mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček neodpověděl. A nereagoval ani kancléř Vratislav Mynář, kterého politici, včetně premiéra Andreje Babiše, kvůli tajení zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana vyzývají k rezignaci. Stejně tak mlčí samotný Rom. Novinářům na otázky o svém působení na Hradě neodpovídá dlouhodobě.

Naposledy ale redakci Aktuálně.cz v květnu obvinil ze lži. "Žádám, abyste přestali o mně publikovat dehonestující dezinformace a dezinterpretace. Vše, co o mé osobě publikujete, jsou nepravdy a vaše smyšlenky," napsal bývalý zpravodajec v e-mailu zaslaném z hradní adresy. Co přesně není pravda, ale upřesnit odmítl.

Rom z BIS odešel narychlo, možné vysvětlení jeho konce ve službě nabídl podle dřívějšího zjištění Respektu a Aktuálně.cz loni poslancům bezpečnostního výboru sám ředitel BIS Koudelka. Podle několika na sobě nezávislých zdrojů redakcí poslancům výboru a také členům komise pro kontrolu tajné služby na jejich dotazy popsal, že Rom ještě v době, kdy pracoval v BIS, jednal s někdejším zakladatelem Věcí veřejných Vítem Bártou, o čemž se kontrarozvědka měla dozvědět.

BIS tento kontakt měla vyhodnotit jako problematický. Z jakého důvodu ale není jasné. Bártova bývalá bezpečnostní agentura ABL v minulosti, jak informovala MF Dnes, sledovala politiky, jejich manželky a děti. Respekt později upozornil na to, že Bárta svým poslancům dával pravidelně peníze za loajalitu.

V bezpečnostní komunitě nejčastěji skloňovaným vysvětlením Romova nástupu k Zemanovi bylo, že se nikdy nepřenesl přes skutečnost, že se v létě 2018 při novém rozdávání karet nestal ředitelem BIS on, ale právě Michal Koudelka. Rom měl blízké vztahy s odcházejícím šéfem Jiřím Langem, podle znalců poměrů v BIS si Rom myslel, že ho Lang tehdejší vládě Bohuslava Sobotky doporučí, on to ale neudělal a Sobotka ukázal na Koudelku.

Odposlouchávali mé okolí, řekl Zeman

Zeman naposledy na BIS zaútočil letos na konci srpna, když ještě občas vystupoval na veřejnosti. Uvedl, že BIS sledovala jeho poradce Martina Nejedlého, muže bez bezpečnostní prověrky s nejasnými vazbami na Rusko.

Deník N ve středu uvedl, že prezident Zeman a jeho nejbližší okolí čelí podezření, že od nich unikaly tajné informace. Případ před hospitalizací hlavy státu v Ústřední vojenské nemocnici začala řešit Národní centrála proti organizovanému zločinu a také kontrarozvědka BIS. Právě její informace, jak popsal Deník N, měly utíkat.

Zdroje Respektu a Aktuálně.cz uvádějí, že věc se týká právě Zemanova veřejného prohlášení, že BIS sledovala jeho nejbližší okolí. Prezident se to měl podle svého tvrzení dozvědět od nejmenovaného důstojníka BIS. Kdyby někdo takový existoval, znamenalo by to, že vynesl utajované informace k těm, na něž se kontrarozvědka zaměřovala, a mohl se tak pokusit zmařit akci bezpečnostních složek. Zda k tomu skutečně došlo a kdo je oním tajemným mužem a kde nyní působí, má být předmětem zjišťování policie. Výslech čeká i zmiňovaného Jiřího Roma.