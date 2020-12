Důstojník kontrarozvědky v BIS skončil po jednání s Vítem Bártou. Pak ho najal Hrad

BIS podle zjištění Respektu a Aktuálně.cz informovala poslance, že zmonitorovala jednání svého tehdejšího důstojníka Jiřího Roma s někdejším majitelem bezpečnostní agentury Vítem Bártou. Ten v minulosti shromažďoval "kompro" na politiky. Rom následně ze dne na den v BIS sám skončil a nastoupil k Miloši Zemanovi. Hrad nyní požaduje po BIS seznam ruských agentů, které tajná služba sleduje.

Někdejšího šéfa analytiky Bezpečnostní informační služby (BIS) Jiřího Roma dnes zaměstnává prezident Miloš Zeman. Nečekaný přestup vysokého důstojníka BIS k prezidentovi, který jinak kontrarozvědku kritizuje jako "čučkaře", už popsaly Aktuálně.cz a Respekt. Sám Zeman už předtím veřejně zmiňoval Roma v souvislosti s vypracováním zprávy, která má premiéra Andreje Babiše (ANO) přesvědčit, aby odvolal šéfa BIS Michala Koudelku.

Radiožurnál tento týden informoval, že Hrad po české tajné službě požaduje, aby sepsala jména ruských špionů, kteří operují v Česku a které civilní kontrarozvědka monitoruje. Prezident se zajímá o živé operace výhradně ruských špionů operujících v zemi a proti Česku. Zadání je dle informací Radiožurnálu sepsané velmi detailně - člověkem, který je znalý zpravodajských obratů.

Důvody, proč si Hrad zpravodajce Roma najal, zněly původně jinak, než je sepsání zprávy o řediteli BIS. "U funkcí, jejichž výkon je spojen se znalostí řady citlivých informací, je v zájmu České republiky, aby se s odcházejícím pracovníkem dohodla, kde a za jakých podmínek bude působit. Kancelář prezidenta republiky zjistila, že v případě pana Jiřího Roma k takové dohodě nedošlo. Následně proto jmenovanému nabídla možnost zúročit dosavadní zkušenosti na odpovídající pozici," uvedl v létě mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Vysvětlení okolností Romova odchodu ze zpravodajské služby nabídl podle zjištění redakcí Respekt a Aktuálně.cz nedávno poslancům bezpečnostního výboru zmiňovaný ředitel BIS Michal Koudelka.

Podle tří na sobě nezávislých zdrojů redakcí poslancům sněmovního výboru a také členům komise pro kontrolu tajné služby popsal, že Rom ještě v době, kdy jako vysoký důstojník pracoval v BIS, jednal s někdejším zakladatelem hnutí Věci veřejné a majitelem bezpečnostní agentury Vítem Bártou. Kontrarozvědka se o tomto kontaktu měla dozvědět a vyhodnotit ho jako problematický. Z jakého důvodu není jasné.

Rom v polovině roku z tajné služby odešel. Došlo k tomu rychle, bez výpovědní lhůty. Bývalý zpravodajec následně nastoupil 1. srpna právě do kanceláře prezidenta. Stal se zástupcem šéfa bezpečnostního odboru Hradu Jana Nováka. Vedle toho vede oddělení informační bezpečnosti a krizového řízení.

Že by Rom v BIS stejně skončil, i kdyby sám nepodal výpověď, řekl před časem pod zárukou anonymity Deníku N jeden z členů komise pro kontrolu BIS. Její říjnové jednání Koudelka navštívil.

Bezpečnostní informační služba okolnosti Romova odchodu komentovat nechce. "K současným ani bývalým důstojníkům neposkytujeme žádné informace," řekl mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Jiří Rom a Michal Koudelka mají již delší dobu vyhrocené vztahy. Před pěti lety Koudelka porazil Roma v souboji o místo ředitele kontrarozvědky. Rom pak při jednáních vně služby dával najevo, že Koudelka podle něj BIS nevede dobře.

Bártova bývalá bezpečnostní agentura ABL v minulosti, jak informovala MF DNES, sledovala politiky, jejich manželky i děti. Bárta je od letošního října znovu obžalovaný z vynášení informací z tajné služby. K soudu půjde kvůli úniku odposlechů bývalého pražského primátora Pavla Béma a lobbisty Romana Janouška z BIS, k čemuž došlo v roce 2012.

Bárta: Nevím, o čem to mluvíte

Jiří Rom na opakované dotazy - zda a proč byl s Bártou v kontaktu - zaslané sms v posledních dvou měsících neodpověděl. Nereagoval ani na telefonáty. Redakce se ho pokoušela kontaktovat celkem čtyřikrát. Naposledy Rom ve středu ráno odepsal, že má jednání a redakce se má ozvat později. Pak ale dále telefony nezvedal.

Vít Bárta na otázky Respektu a Aktuálně.cz řekl, že o žádném předchozím jednání s tehdejším příslušníkem BIS Romem neví. "Nevím, jestli je to nějaká veselá kamera. Vůbec nevím, o čem mluvíte," uvedl Bárta, záhy se hovor přerušil. Na opakované zavolání se ozval ženský hlas a odvětil, že má Vít Bárta jednání a dotazy mají redakce zaslat prostřednictvím SMS. Na ty ale Bárta už nereagoval.

Jeho někdejší bezpečnostní agentura ABL se v roce 2012 přejmenovala na Mark2 Corporation, řídí ji Bártův bratr Matěj. Sám Bárta jako své hlavní podnikání označuje společnost Rail Clinic, která opravuje nákladní železniční vagony.

Co přesně nyní Jiří Rom na Pražském hradě dělá, mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček neupřesnil. Na konci srpna, tedy téměř měsíc po Romově nástupu, pouze uvedl, že o konkrétním pracovním zařazení se teprve jedná. Miloš Zeman v rozhovoru pro MF DNES dal Roma do souvislosti s přípravou materiálu, který podle něj má Andreji Babišovi zdůvodnit, proč by neměl dosavadní ředitel BIS Michal Koudelka pokračovat ve funkci.

"Jak jste si možná všimli, tak v Kanceláři prezidenta republiky začal pracovat pan Jiří Rom, bývalý šéf analytiky BIS. A já panu premiérovi při naší nejbližší večeři předám materiál, který se týká pana Koudelky. Myslím si, že každé rozhodnutí se má argumentovat, a tento materiál bude argumentací," uvedl Zeman pro MF DNES.

Vyhrocené vztahy mezi Romem a šéfem BIS

Své výhrady nyní bývalý důstojník Rom dle Zemanova prohlášení sepsal. Prezident v rozhovoru pro Parlamentní listy v polovině listopadu řekl, že zprávu, která má dokazovat, že je Koudelka špatný manažer, už předal premiéru Babišovi. Materiál prezidentská kancelář a vláda odmítají poskytnout s odkazem na to, že je utajený.

Respekt již napsal, že obsahuje popisy některých údajně nepřesných nebo chybných rozhodnutí či interních vyjádření šéfa BIS ohledně některých kroků ruských tajných služeb v Česku. Ve zprávě se má také zpochybňovat schopnost BIS doložit některá tvrzení v utajených zprávách, s nimiž se seznamují prezident, vláda nebo poslanci z kontrolní komise.

Kdyby se na dokumentu Jiří Rom skutečně podílel, mohl porušit zákon. Je totiž vázán mlčenlivostí a nesmí před nikým, čili ani před prezidentem, mluvit o čemkoli, co se při své práci v BIS dozvěděl.

Radiožurnál tento týden uvedl, že kromě materiálu Hradu vypracovaného na ředitele Koudelku, se prezident obrátil na vládu ještě s jedním dokumentem, v němž žádal po BIS zodpovězení řady dotazů, včetně poskytnutí jmen ruských zpravodajců působících v Česku. Kdo je jeho autorem, není zřejmé, dle expertů ale nese rukopis zkušeného zpravodajce. O záležitosti bude ve čtvrtek v utajeném režimu jednat poslanecká komise pro kontrolu BIS.

BIS varuje před účastí Rusů na dostavbě Dukovan

Tlak na tajnou službu ze strany Hradu se totiž stupňuje. A to v době, kdy vrcholí přípravy tendru na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany. Kontrarozvědka se podílela na varování bezpečnostních institucí proti tomu, aby stát přizval do soutěže o zakázku za minimálně 160 miliard i Rusko. Miloš Zeman naopak už v roce 2017 řekl, že by ruskému Rosatomu svěřil zakázku napřímo bez tendru a expertní tým - prezidentem letos sezvaný do Lán - podle Ovčáčka "odmítl ideologická kritéria při vyhlašování tendrů na významné stavby".

Potom, co premiér Andrej Babiš před několika dny nečekaně prohlásil, že o tak důležité záležitosti by podle něj neměla vláda deset měsíců před volbami rozhodovat a že tendr není připravený, prezidentův poradce Martin Nejedlý odjel na schůzku s blízkým poradcem ruského prezidenta Vladimira Putina Jurijem Ušakovem - jak upozornily Respekt a Aktuálně.cz.

Nejedlý odmítl, že by v Moskvě jaderný tendr řešil. "Rozhodně nejedu řešit Dukovany a Rosatom, to nespadá do mé kompetence," uvedl pro Respekt a Aktuálně.cz.

Z cesty pak zpětně vznikl zápis, který sepsal šéf zahraničního odboru Hradu Rudolf Jindrák na základě tvrzení Nejedlého. Ten je jediný, který ví, co se v Rusku na jednání s blízkým Putinovým poradcem odehrálo. Zástupce ambasády totiž v rozporu s diplomatickými pravidly přítomen rokování nebyl.

"JU (Jurij Ušakov, pozn. red.) konstatoval, že ruská strana, jakož i osobně ruský prezident, dlouhodobě oceňuje konstruktivní přístup prezidenta Zemana obecně k česko-ruským vztahům. Ruský prezident je připraven i nadále zachovat živou česko-ruskou relaci na úrovni prezidentů," nadiktoval Nejedlý údajná Ušakova slova Jindrákovi do zápisu. Martin Nejedlý se prý s Ušakovem shodl na tom, že "jsme se bohužel dostali do situace, kdy prezidentská úroveň (snad ještě vedle ministerstva průmyslu a obchodu) je posledním funkčním oficiálním komunikačním kanálem mezi oběma zeměmi".