Hlavní město nádraží Vyšehrad nezíská. Cena je pro Prahu moc vysoká, říká radní Chabr

Praha se za stávajících podmínek nechystá kupovat chátrající nádraží Vyšehrad, protože cena, kterou za ni vlastník požaduje, je příliš vysoká. ČTK to dnes sdělil radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09). Podle Chabra již vlastník jedná se soukromým zájemcem.

Současná magistrátní koalice pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09) má usilování o odkup památkově chráněné budovy v programovém prohlášení. Podle Chabra nicméně město těžko může cenově konkurovat soukromému investorovi, který počítá s výnosem z navazujícího projektu. O tom, že je secesní nádraží na prodej, informoval deník E15.

"Pro nás je ta cena příliš vysoká," shrnul radní Chabr. "S Prahou 2 jsme vedli jednání v rámci pracovní skupiny, kde jsme se zamýšleli nad budoucností nádraží. Máme připravenu i variantu, co by tam Praha chtěla mít, ale v současné chvíli se s vlastníkem bohužel neblížíme k dohodě, která by byla obhajitelná z pohledu veřejných financí," řekl dále.

Radnice Prahy 2 nedávno uvedla, že by v nádraží, respektive v nově vzniklé přístavbě, ráda vytvořila výstavní prostory pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy. Městská část se dlouhodobě snaží objekt dostat do svého majetku.

Podle místostarosty Prahy 2 Václava Vondráška (ODS) nemá městská část možnosti sama bez pomoci magistrátu stavbu zakoupit ani ji připravit pro případné umístění epopeje.

"Je zde nebezpečí, že se prodej soukromému vlastníku bude protahovat natolik, že památkově chráněná budova ještě více utrpí. Praha 2 má obavu, že ani pro soukromého vlastníka není návratnost investice natolik relevantní, aby v prvé řadě vložil prostředky do opravy historické budovy. Právě to ale po něm bude městská část požadovat," dodal.

Provoz nádraží zde byl zastaven kolem roku 1960 a jeho obnovu neumožňují normy, kdy stanice nesmí být v oblouku. V okolí měly být postaveny nové domy, o jejich případné stavbě nebylo dosud rozhodnuto. V soukromých rukách je objekt, který byl v roce 2000 prohlášen za kulturní památku, od roku 2007.