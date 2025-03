Havlíček: Pokud Suchánek kvůli incidentu se zbraní nerezignuje, bude z ANO vyloučen

První místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček ve čtvrtek uvedl, že pokud šéf zastupitelského klubu v Praze 7 Martin Suchánek nerezignuje, bude z ANO vyloučen. K vyloučení Suchánka ze strany vyzval ve středu předseda krajské organizace ANO Ondřej Prokop kvůli tomu, že do Poslanecké sněmovny přinesl zbraň, kterou poté zapomněl na toaletě, ale nyní nereaguje na výzvu k rezignaci.

"Pokud nerezignuje, bude vyloučen," řekl Havlíček. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě) uvedl, že zatím rezignační dopis neobdržel.

Místopředsedkyně ANO Alena Schillerová ve čtvrtek na tiskové konferenci uvedla, že nejvyšší vedení Suchánka neznalo. "Pokud dává kterýkoli poslanec souhlas s tím, aby měl někdo z jeho okolí vstup do Poslanecké sněmovny, tak by toho člověka měl bezesporu znát," podotkla. Suchánek byl poradcem poslankyně ANO Heleny Válkové, která informovala, že veškerou spolupráci s ním ukončila a zamezila i tomu, aby měl vstup do sněmovny, dodala Schillerová.

"Pan Suchánek s námi od včerejška vůbec nekomunikuje. Nezvedá telefon ani neodpovídá na SMS. Vyzvali jsme ho již včera k rezignaci na všechny funkce. Protože nekomunikuje, požádal jsem dnes vedení hnutí o jeho vyloučení na dalším předsednictvu," sdělil Prokop.

V případě, že se Suchánek zastupitelského mandátu nevzdá, bude podle Prokopa před příští schůzí vyloučen z klubu ANO. Nyní je jeho předsedou. Nejbližší schůze zastupitelstva Prahy 7 je naplánovaná na 14. dubna.