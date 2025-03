Průzkumy v detailu: ANO by chybělo k ovládnutí sněmovny 16 křesel, komunisté na hraně

Hnutí ANO by mělo po podzimních volbách blízko k ovládnutí sněmovny - chybělo by mu jen 16 křesel. Motoristé ani komunistické uskupení Stačilo! nemají vstup do parlamentu jistý. To jsou hlavní zjištění naší analýzy volebních modelů renomovaných agentur, kterou Aktuálně.cz aktualizovalo o tři průzkumy zveřejněné v posledním týdnu.

Oproti minulým volbám to tentokrát na žádné drama na prvních místech nevypadá. Hnutí ANO dále posiluje svou dominantní pozici, model mu přisuzuje zisk 34,7 procenta hlasů a 85 poslaneckých mandátů. Koalice Spolu by s výsledkem 18,1 procenta hlasů měla jen 43 poslanců, o 28 méně, než má nyní. S 11,6 procenta hlasů a 26 křesly ve sněmovně by si citelně pohoršili také Starostové. Původně vládní, nyní opoziční Piráti si podle volebního modelu Aktuálně o sedm křesel polepší. ANO by mohlo budoucí kabinet sestavit s SPD, která by při výsledku 7,4 procenta hlasů měla 17 poslanců. Do sněmovny by se měli probojovat také Motoristé a komunisty vedená koalice Stačilo!, od pětiprocentní hranice je však dělí jen několik málo desetin a některé průzkumy z poslední doby je vidí už pod ní. Těsně nad pěti procenty Komunisté mají k pěti procentům momentálně nejblíž. "Stabilitu výsledku Stačilo! nad pěti procenty zřejmě dodává pevné a etablované jádro voličstva KSČM," popsali výzkumníci STEM v komentáři k víkendovému průzkumu pro televizní stanici CNN Prima News. Dodali, že toto jádro tvoří zejména senioři a lidé bez maturitního vzdělání. Nejnovější průzkum agentury Kantar potvrdil trend mírného posilování hnutí ANO. "Hnutí ANO získává voliče z různých politických stran napříč celým spektrem. Část z nich jsou také bývalí nevoliči," uvedla analytička Kantaru Nikola Stárková. Zatím se ovšem nepotvrdilo přeskupování preferencí mezi zastánci současné vlády poté, co předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová oznámila, že v podzimních volbách nebude ze zdravotních důvodů kandidovat. Jak volební model Aktuálně počítá Volební model Aktuálně.cz patří stejně jako například projekt Mandáty.cz mezi takzvané poll of polls, tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar. Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů - čím novější je daný průzkum a čím má větší počet respondentů, tím větší váhu mu volební model Aktuálně.cz přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021. Do volebního modelu Aktuálně byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur: STEM (první lednový, druhý lednový a první únorový a druhý únorový)

NMS (lednový a únorový)

IPSOS (lednový a únorový)

Kantar (lednový a únorový)

Median (prosincový a lednový)