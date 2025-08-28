Generál Halenka získá za nezákonné stíhání 5,36 milionu a rentu, rozhodl soud

Halenka se čtvrtečního jednání nezúčastnil, jeho právní zástupce rozhodnutí uvítal. Pokud se ministerstvo spravedlnosti proti rozsudku odvolá, bude se žalobou ještě zabývat Městský soud v Praze.
Od letošního září do konce roku 2026 má stát Halenkovi podle rozsudku hradit měsíčně přes 62 tisíc korun. Od ledna 2027 by pak měl muži platit do konce života necelých 14 tisíc korun. "Soud má za to, že s vysokou mírou pravděpodobnosti nebýt trestního stíhání, tak by žalobce obsadil místo zástupce náčelníka generálního štábu," řekl soudce Ondřej Růžička.
Halenka čelil spolu s dalšími lidmi od roku 2015 obvinění z toho, že prodali majetek ministerstva obrany za nižší ceny, než mohli. Pražský městský soud je v roce 2018 zprostil obžaloby, odvolací soud následně verdikt zrušil a případ vrátil policii k došetření. Státní zastupitelství pak stíhání Halenky zastavilo pro nedostatek důkazů. Zbylé tři stíhané soudy nakonec pravomocně osvobodily.
Halenkův právní zástupce Martin Rezek čtvrteční rozhodnutí obvodního soudu uvítal. "Rozhodnutí bylo spravedlivé, myslím, že mému klientovi přiznalo náhradu škody, kterou si zasloužil. Můj klient vždy sloužil své republice. Nakonec se ukázalo, že v rámci řízení o náhradě škody je jeho nárok oprávněný, je vysoce pravděpodobné, že by zastával vyšší posty a tudíž je v pořádku, že můj klient bude kompenzován," řekl Rezek.
Zástupce ministerstva spravedlnosti v závěrečném návrhu u soudu namítal, že není jisté, že by Halenka jiné místo v armádě získal, a to mimo jiné proto, že mu na konci roku 2017 končil služební poměr ve druhém období. Soudce ale podotkl, že Halenkovi byl v minulosti poměr opakovaně prodlužován a je tak pravděpodobné, že by prodloužení nastalo znovu.
Ministerstvo spravedlnosti Halenkovi za nezákonné stíhání a náklady za obhajobu přiznalo v minulosti více než milion korun, obvodní soud mu následně přiřkl ještě více než 200 tisíc korun. Ve zbytku žalobu původně zamítl, rozhodnutí ale zrušil odvolací senát. Nařídil mimo jiné, aby soud vyslechl tehdejšího náčelníka generálního štábu a nynějšího prezidenta Petra Pavla. Ten před soudem vypovídal letos v dubnu.
Jednou z dosud nejvyšších pravomocně přiznaných částek za stíhání, konkrétně 5,95 milionů korun, získal od státu podle dostupných informací kurdský lékař a podnikatel Yekta Uzunoglu, který v polovině 90. let strávil dva a půl roku ve vazbě kvůli obviněním z údajných podvodů, přípravy vraždy a mučení. Trestně stíhán byl téměř 13 let, soudy jej ale nakonec zprostily všech obvinění.
Vyšší odškodné - přes 11 milionů korun - přiznal Obvodní soud pro Prahu 2 nepravomocně bývalému šéfovi Ředitelství silnic a dálnic Michalu Halovi za stíhání v kauze dálničních odpočívadel. Odvolací soud však část rozsudku zrušil, obvodní soud tak bude některé Halovy nároky řešit znovu. Odškodné téměř 8,9 milionu korun také obvodní soud přisoudil Robertu Tempelovi, který byl nezákonně odsouzen za dvojnásobnou vraždu. Ve vězení byl téměř 20 let. Ani tento rozsudek zatím není pravomocný.