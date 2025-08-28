Domácí

Generál Halenka získá za nezákonné stíhání 5,36 milionu a rentu, rozhodl soud

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Za nezákonné trestní stíhání v kauze převodů vojenského materiálu má stát zaplatit generálovi ve výslužbě Vladimíru Halenkovi asi 5,36 milionů korun. Musí mu také vyplácet měsíční rentu. Ve čtvrtek o tom nepravomocně rozhodl Obvodní soud pro Prahu 2. Podle verdiktu by Halenka v případě, kdy by nebyl stíhaný, dál pracoval v armádě a zřejmě by se stal i zástupcem náčelníka generálního štábu.
Generál ve výslužbě Vladimír Halenka.
Generál ve výslužbě Vladimír Halenka. | Foto: Matej Slávik

Halenka se čtvrtečního jednání nezúčastnil, jeho právní zástupce rozhodnutí uvítal. Pokud se ministerstvo spravedlnosti proti rozsudku odvolá, bude se žalobou ještě zabývat Městský soud v Praze.

Související

Prezident Pavel svědčil u soudu v kauze generála Halenky o odškodné

Generál ve výslužbě Vladimír Halenka (vlevo) Vpravo prezident Petr Pavel

Od letošního září do konce roku 2026 má stát Halenkovi podle rozsudku hradit měsíčně přes 62 tisíc korun. Od ledna 2027 by pak měl muži platit do konce života necelých 14 tisíc korun. "Soud má za to, že s vysokou mírou pravděpodobnosti nebýt trestního stíhání, tak by žalobce obsadil místo zástupce náčelníka generálního štábu," řekl soudce Ondřej Růžička.

Halenka čelil spolu s dalšími lidmi od roku 2015 obvinění z toho, že prodali majetek ministerstva obrany za nižší ceny, než mohli. Pražský městský soud je v roce 2018 zprostil obžaloby, odvolací soud následně verdikt zrušil a případ vrátil policii k došetření. Státní zastupitelství pak stíhání Halenky zastavilo pro nedostatek důkazů. Zbylé tři stíhané soudy nakonec pravomocně osvobodily.

Související

Zničili mi život, říkal roky stíhaný generál. Chtěl od státu miliony, dostal zlomek

Generál ve výslužbě Vladimír Halenka.

Halenkův právní zástupce Martin Rezek čtvrteční rozhodnutí obvodního soudu uvítal. "Rozhodnutí bylo spravedlivé, myslím, že mému klientovi přiznalo náhradu škody, kterou si zasloužil. Můj klient vždy sloužil své republice. Nakonec se ukázalo, že v rámci řízení o náhradě škody je jeho nárok oprávněný, je vysoce pravděpodobné, že by zastával vyšší posty a tudíž je v pořádku, že můj klient bude kompenzován," řekl Rezek. 

Zástupce ministerstva spravedlnosti v závěrečném návrhu u soudu namítal, že není jisté, že by Halenka jiné místo v armádě získal, a to mimo jiné proto, že mu na konci roku 2017 končil služební poměr ve druhém období. Soudce ale podotkl, že Halenkovi byl v minulosti poměr opakovaně prodlužován a je tak pravděpodobné, že by prodloužení nastalo znovu.

Ministerstvo spravedlnosti Halenkovi za nezákonné stíhání a náklady za obhajobu přiznalo v minulosti více než milion korun, obvodní soud mu následně přiřkl ještě více než 200 tisíc korun. Ve zbytku žalobu původně zamítl, rozhodnutí ale zrušil odvolací senát. Nařídil mimo jiné, aby soud vyslechl tehdejšího náčelníka generálního štábu a nynějšího prezidenta Petra Pavla. Ten před soudem vypovídal letos v dubnu.

Související

Obvinili ho z útoku na kadeřnici. Soud nyní Nečesanému uznal náhradu újmy 1,5 milionu

Lukáš Nečesaný

Jednou z dosud nejvyšších pravomocně přiznaných částek za stíhání, konkrétně 5,95 milionů korun, získal od státu podle dostupných informací kurdský lékař a podnikatel Yekta Uzunoglu, který v polovině 90. let strávil dva a půl roku ve vazbě kvůli obviněním z údajných podvodů, přípravy vraždy a mučení. Trestně stíhán byl téměř 13 let, soudy jej ale nakonec zprostily všech obvinění.

Vyšší odškodné - přes 11 milionů korun - přiznal Obvodní soud pro Prahu 2 nepravomocně bývalému šéfovi Ředitelství silnic a dálnic Michalu Halovi za stíhání v kauze dálničních odpočívadel. Odvolací soud však část rozsudku zrušil, obvodní soud tak bude některé Halovy nároky řešit znovu. Odškodné téměř 8,9 milionu korun také obvodní soud přisoudil Robertu Tempelovi, který byl nezákonně odsouzen za dvojnásobnou vraždu. Ve vězení byl téměř 20 let. Ani tento rozsudek zatím není pravomocný.

 
Mohlo by vás zajímat

Většina Čechů chce povolit "trávu" jen pro léčebné účely, ukázal průzkum

Většina Čechů chce povolit "trávu" jen pro léčebné účely, ukázal průzkum

Překvapivé finále Turkovy jízdy po "německé" dálnici. Pokutu dostal za něco jiného

Překvapivé finále Turkovy jízdy po "německé" dálnici. Pokutu dostal za něco jiného

Babiše na mítinku rozčílil starosta za ODS. Řekl, jak si s ním hodlá poradit

Babiše na mítinku rozčílil starosta za ODS. Řekl, jak si s ním hodlá poradit
1:54

"Šmírovací" zákon EU přehledně: co se musí stát, aby prošel, a které země jsou proti?

"Šmírovací" zákon EU přehledně: co se musí stát, aby prošel, a které země jsou proti?
domácí Aktuálně.cz Obsah spravedlnost soud armáda

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Potvrzeno, Krejčí míří do Premier League. Zatím na hostování

Potvrzeno, Krejčí míří do Premier League. Zatím na hostování

Fotbalový reprezentant Ladislav Krejčí zamířil z Girony na hostování do Wolverhamptonu. Anglický klub má opci na přestup šestadvacetiletého obránce.
Aktualizováno před 15 minutami

ŽIVĚ
Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie

Ruské noční nálety zabíjely v Kyjevě, Ukrajinci zaútočili na další ruské rafinerie
Prohlédnout si 20 fotografií
Hasiči odnášejí tělo oběti z domova zničeného ruským útokem.
Hasiči zasahují u budovy v plamenech po ruském raketovém útoku.
před 24 minutami
Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Český biatlon bude na olympiádě zastupovat celkem deset závodníků. Stejně mužů a žen

Český biatlon bude na zimních olympijských hrách v Cortině d'Ampezzo a Miláně reprezentovat pět mužů a pět žen.
před 28 minutami
Fronty na benzin v Rusku. Schází mu už pětina rafinérií, místní média mají vysvětlení
0:59

Fronty na benzin v Rusku. Schází mu už pětina rafinérií, místní média mají vysvětlení

V srpnu prudce vzrostly ceny benzinu a nafty na čerpacích stanicích v Rusku, někde je ho kvůli ukrajinským útokům na rafinerie nedostatek.
před 1 hodinou
"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

Jednu z největších kontroverzí dosavadního průběhu US Open nabídl vypjatý závěr utkání mezi Taylor Townsendovou a Jelenou Ostapenkovou.
před 1 hodinou

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf

Odklad zákazu spalovacích motorů? Kia je proti, stálo by to jmění, říká její šéf
Prohlédnout si 13 fotografií
Kia minulý týden zahájila v Žilině výrobu modelu EV4.
Do úpravy továrny investovala 108 milionů eur.
před 1 hodinou
Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

Argentinský prezident Milei musel prchnout před voliči. Zasypali jeho auto kamením

Milei během útoku stál na korbě projíždějícího pick-upu společně se členy ochranky a svou sestrou Karinou, která je šéfkou prezidentské kanceláře.
Další zprávy