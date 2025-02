"Gaunera do koše!" Demonstranti podpořili Váchu na protestu před arcibiskupstvím

Poté, co arcibiskup Jan Graubner odvolal populárního kněze Marka Orko Váchu z funkce vikáře pražské akademické farnosti, odehrála se přímo před jeho sídlem demonstrace Váchových podporovatelů. Před arcibiskupský palác v neděli odpoledne přišli také kritici, kteří tvrdí, že Graubner kryl v minulosti sexuální zneužívání. Společné měli jedno: žádali jeho demisi. Graubner vinu odmítá.

Přestože podstatou nedělního shromáždění měla být původně především kritika některých představitelů katolické církve, kteří podle organizátorů akce kryli kněze, dopouštějící se sexuálního zneužívání, hodně se mluvilo také o odvolání Váchy z akademické farnosti při kostele Nesvětějšího Salvátora. To mnozí považují za nedostatečně odůvodněné a neoprávněné. Společně žádali odstoupení Jana Graubnera z funkce pražského arcibiskupa. Na protestní akci dorazily stovky lidí.

Shromáždění lidé zahájili společnou modlitbou. Někteří přinesli transparenty s hesly jako "Stop klerikalismu", "Nelimituj hospodina" nebo "Gaunera do koše, Vácha arcibiskupem".

"Na první pohled nemusí tyto dvě věci souviset, ale souvisí. Společné mají farizejství a nepoměr mezi závažností skutku. Na jedné straně údajné porušení pravidel při mši svaté, na druhé straně zničené životy a poškozené duše obětí sexuálního predátorství a zneužívání ze strany některých kněží," tvrdil spoluorganizátor demonstrace Ladislav Koubek, který patří mezi takové oběti.

Iniciativa s názvem Pro čistou církev podle Koubka ale reaguje svým protestem i na dění kolem Váchy. "Je to reakce na dlouhodobé problémy spojené s arcibiskupem Janem Graubnerem a dalšími představiteli katolické církve, kteří čelí nejen obviněním z krytí sexuálního zneužívání, ale i z netransparentního jednání, které vyvrcholilo náhlým odvoláním Marka Orko Váchy," uvedl.

Kromě něj se postavil na stoličku soby improvizované řečnické pódium před arcibiskupským palácem například filozof a ekonom Tomáš Sedláček, psychoterapeut Tomáš Rektor či emeritní církevní soudce Jan Rozek. Váchu podpořil dopisem také senátor Břetislav Rychlík.

"Velmi si Orko Váchy vážím a respektuji ho, protože udělal velmi důležité téma z etiky v medicíně. Navíc jsme v situaci, kdy jsou zpochybňovány na politické i jiné scéně naprosto základní lidské hodnoty jako soucit, láska, péče o bližní, pomoc. A to, že je nějaký člověk schopen přitáhnout zájem široké veřejnosti i mladých k etice, víře, k úvaze o hlubokých nekonzumních tématech, je pro mě hluboce zásadní, obdivuhodné a silné," pokračoval s odkazem na Váchu Rektor.

Podle mluvčího pražského arcibiskupství Jiřího Prinze byl Vácha odvolaný hlavně kvůli údajnému porušení předpisů katolické církve při mši v Sýpce břevnovského kláštera. "Během vystoupení v pořadu Hospodin v hospodě sloužil bohoslužbu proti předpisům katolické církve, což vyvolalo mezi věřícími bouři nevole, na což musel arcibiskup reagovat," řekl mluvčí serveru Christnet.

Sedláček, který patří mezi účastníky kritizované bohoslužby, četl na shromáždění na Hradčanech úryvky z Bible, na nichž chtěl ukázat, že se katolická církev nechová tak svědomitě, jak by měla, a označil její představitele za "pasáky poezie, kteří mají monopol na ducha, na pravdu a konec konců i na to, kde a kdy se bude Bible číst. A co vedle ní smí, nebo nesmí ležet," stěžoval si. Narážel přitom na tvrzení arcibiskupství, podle nějž ležely při Váchově mši na stole věci, které tam neměly co dělat, například talíře nebo sklenice s alkoholem.

Demonstraci podpořil na dálku také bývalý novinář České televize Adam Komers, podle kterého je odvolání Váchy poslední kapkou vyjádření nesouhlasu s autoritářským vedením římskokatolické církve. "Tímto samozřejmě nechci zpochybňovat právo arcibiskupa na odvolání kněze z nějaké funkce, ovšem doba se opravdu poněkud změnila, církev dávno není v postavení neotřesitelné autority, kterou lidé slepě poslouchají na slovo, a tudíž i arcibiskup by měl své kroky řádně zdůvodnit, aby nemohly být vnímány jako hloupý pokus prelátů o umlčení nepohodlného duchovního," míní Komers.

Arcibiskupství krátce po shromáždění vyvěsilo na své webové stránky obsáhlejší vyjádření k odvolání Váchy. Podle něj začaly po odvysílání bohoslužby chodit na arcibiskupství stížnosti laiků i kněží a žádaly, aby se Graubner k situaci vyjádřil a zakročil.

"Protože se jednalo o katolickou mši svatou, prošel její průběh přezkoumáním Liturgickou komisí České biskupské konference, která ve svém písemném vyjádření konstatovala, že při ní došlo k porušení liturgických předpisů církve," uvedlo arcibiskupství. Liturgická komise již v sobotu zveřejnila svůj posudek k akci, v němž kritizuje především dějiště mše, ale také její průběh.

Za problematické označila místo konání v hospodě i uspořádání stolů, za nedůstojné považuje, že na stolech ležely talíře se zbytky jídla, hrnky od kávy či půllitry s pivem, které někteří účastníci během mše zřejmě konzumovali. Z pozvánky navíc vyplývalo, že bude možné pít alkohol i během mše.

"Po čas mše bude na baru paní výčepní Alena Listová. Pít pivo či jiné tekutiny bude možno v průběhu celého večera. Sýpka nabízí i pálenky různého původu," stálo v ní. Na sociálních sítích navíc byla doplněna fotkou, na níž se Vácha připíjí s herečkou Sarah Haváčovou a opatem břevnovského kláštera.

"Účastníci bohoslužby měli skutečně během mše na stolech před sebou načepované pivo, kávu atd. což považujeme za krajně nevhodné. Snižuje to nedůstojně slavení eucharistie na 'párty pro věřící i nevěřící', jak uvádí pozvánka," poznamenala komise.

"S bolestí musíme upozornit, že slavení, které proběhlo v klášterním výčepu Sýpka, v níže uvedených bodech výrazně nerespektovalo liturgické předpisy pro slavení eucharistie stanovené. S takovouto praxí není možné souhlasit ani ji doporučovat jako následováníhodnou," konstatovala komise.

Vadilo jí také, že bohoslužbu slova měl exministr kultury Daniel Herman, který je laicizovaným knězem, podle komise tak neměl právo číst evangelium ani pronášet kázání, protože již není v kněžské službě.

Arcibiskupství ve svém vyjádření pohrozilo, že důsledky mohly být přísnější. "Během jednání kněžské rady zaznívaly názory, že by se arcibiskup neměl spokojit jen s ukončením vedlejšího služebního poměru, a podobně jako liturgická komise ho kněží nabádali ke kázeňskému řešení. Navzdory tomu došlo z rozhodnutí arcibiskupa Jana Graubnera pouze k rozvázání služebního poměru s Arcibiskupstvím pražským, zejména právě s ohledem na Marka Váchu," stojí ve vyjádření. Vácha má hlavní pracovní poměr v brněnské diecézi, v akademické farnosti však patřil mezi výrazné osobnosti a měl díky němu řadu příznivců.

Proti odvolání se okamžitě zvedla obrovská vlna nesouhlasu, ať už mezi laickou veřejností, tak i mezi některými církevními autoritami a politiky. Protest zveřejnil dokonce předseda KDU-ČSL Marek Výborný i jeho předchůdce Marian Jurečka, Váchy se zastal také biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul a řada kněží, mezi nimi například Tomáš Halík nebo Ladislav Heryán.

Nepřišel na kněžský den, dostal dopis

Kritika přitom zaznívala zejména kvůli tomu, že s Váchou věc nikdo z nadřízených osobně, neřešil a odvolání tak přišlo nečekaně, aniž by měl prostor na obvinění reagovat. Arcibiskupství na svém webu uvedlo, že očekávalo, že se Vácha zúčastní kněžského dne.

"Účast na kněžském dni je pro kněze ve služebním poměru s arcibiskupstvím pražským povinná. Poslední kněžský den se konal minulý týden. Na tomto setkání Marek Vácha nebyl přítomen a ani se ze setkání neomluvil, a tak nebylo možné probrat s ním osobně důvody, které vedly k ukončení jeho služebního poměru na Arcibiskupství pražském tak, jak je běžně zvykem," zdůvodňuje arcidiecéze v textu s tím, že personální otázky nemá na starosti arcibiskup Graubner, ale biskup Zdenek Wasserbauer.

V závěru instituce uvedla, že Vácha měl v Praze pouze malý úvazek a že řádné farářské ustanovení má v brněnské diecézi, kázeňské řešení tak podle něj náleží brněnskému biskupovi Konzbulovi. Ten už avizoval, že se s Váchou sejde a celou věc spolu proberou. "S Orkem se známe řadu let, proto jsem ho bezodkladně kontaktoval a domlouváme si osobní setkání, abychom společně celou situaci probrali. Respektuji rozhodnutí pražské arcidiecéze. Jeho služba v brněnské diecézi pokračuje beze změny," napsal na Facebooku brněnský biskup.

Vyjádřilvšak Váchovi podporu s tím, že věří, že úmysl akce byl dobrý. "Co se týče pořadu Hospodin v hospodě, vnímám jej jako evangelizační projekt. Chápu, že jeho podoba mohla u některých věřících vzbudit otázky či rozpaky, zároveň vím, že pro mnohé účastníky šlo o hlubokou duchovní zkušenost. Věřím, že církev potřebuje otevřenou diskuzi o nových cestách, jak oslovovat lidi s poselstvím evangelia a zároveň uchovat úctu ke svátostem tak, aby nedocházelo k nepochopení nebo pohoršení," dodal.

Arcibiskupství v závěru prohlášení zdůraznilo, že Vácha nemá zakázáno ve studentské farnosti dál působit, nedostane za něj ale z diecéze honorář. "Ukončení vedlejšího služebního poměru znamená, že P. Vácha za kněžskou službu mimo svou diecézi nebude dostávat odměnu; nemá zakázáno slavit mši svatou; nebyl mu udělen trest dle církevních zákonů," doplnilo arcibiskupství.

Vácha by tedy v pastorační činnosti v akademické farnosti sice mohl pokračovat, ale musela by jej platit z vlastních zdrojů, o plat z arcibiskupství po odvolání přišel.