Odvolaného Váchy se zastali Jurečka nebo Výborný. Nic neporušil, tvrdí účastníci mše

Odvolání vikáře pražské akademické farnosti Marka Orko Váchy vzbudilo vlnu solidarity i kritiky pražského arcibiskupství. Kněze se zastali někteří politici, významné osobnosti církevního života i řada běžných věřících. Důvodem mělo být porušení církevních předpisů při akci s názvem Hospodin v hospodě. Účastnící, kteří byli na místě, ale tvrdí, že mše byla důstojná a k žádným prohřeškům nedošlo.

"Cítím velké zoufalství. Proč? Marek Orko Vácha, autentický svědek evangelia, odvolán bez jakéhokoli zdůvodnění? Kde je bratrský a otevřený přístup papeže Františka?" reagoval na Váchovo odvolání předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

"Církev je putující Boží lid, společenství. Cítím velkou potřebu se bratra Orka zastat. Jak chceme být pravdivými svědky radostného poselství, když se sami k sobě chováme takto sebedestruktivně? Prosím o slova vysvětlení," napsal na svém Facebooku.

Církev nejsou biskupové a kněží. Církev je společenství, putující Boží lid. Proto jsem její součástí a proto se ptám: Proč? Čím se Orko, respektovaná osobnost, která pro křesťanské autentické poselství učinila víc než mnozí jiní, provinil? Nelze mlčet🙏 https://t.co/pImxJv9hOI — Marek Výborný (@MarekVyborny) February 14, 2025

Oblíbeného kněze a skauta se zastal také další výrazný lidovecký politik, ministr práce a vicepremiér Marian Jurečka. "Orko byl můj první skautský vedoucí, když studoval v Olomouci. Jezdili k nám do Kokor a rozjeli tam skautský oddíl. Jeho jsem sledoval, když nám dospívajícím klukům a holkám vysvětloval tajemství přírody, protože v tom byl a je coby vystudovaný biolog a teolog naprosto skvělý, ale také všechny další věci důležité pro život. Ovlivnil výrazně pozitivně mé dospívání a formování mé osoby. Jsem mu za to na celý život vděčný," sdílel osobní vzpomínku Jurečka.

"Jeho odvolání nechápu, především, když nejsou žádné konkrétní argumenty, proč se tak stalo, a když ani jemu osobně nikdo nic bližšího neřekl. Pokud má být důvodem mše svatá na Břevnově, o které se tak často v médiích hovoří, zažil jsem bezpočet táborových mši na různých místech, ve velmi neformálním prostředí, kde ale obsah a genius loci měl na zúčastněné těžko popsatelný dopad," napsal na svých sociálních sítích a odkazem na to, že i Ježíš ve své době nabourával tehdejší náboženská pravidla. Argumentuje i událostmi v Bibli, které se ale nijak netýkají židovské chrámové liturgie, ale spíše projevů lidové zbožnosti.

Paradoxem přitom je, že kdyby Vácha sloužil v břevnovské sýpce skutečně pouze ekumenickou bohoslužbu se zpěvy, jak původně organizátoři avizovali, postihu by se vyhnul a forma by zřejmě byla rovněž vstřícnější k nevěřícím či nepraktikujícím účastníkům, na něž mimo jiné cílila. Zvolil ale katolickou mši svatou s liturgickými úkony, pro niž platí přísnější pravidla. Zdá se, že právě to byla klíčová chyba.

Jako o mši svaté se o ní přitom opakovaně vyjádřil i ředitel TV Noe a salesiánský kněz Leoš Ryška. "Snažili jsme se, aby všechno bylo důstojné. Omlouvám se, některé věci jsme neohlídali kvůli velkému počtu lidí, ale nechtěli jsme nikoho pohoršit. Jsme pokorní a chtěli jsme, aby se evangelium dostalo i k lidem, ke kterým by se normálně nedostalo," řekl v pořadu Noemova pošta v reakci na kritiku diváků.

Ve svém vyjádření na tento rozdíl upozornila také Liturgická komise České biskupské konference. "Bohoslužba s názvem Hospodin v hospodě byla prezentována jako ekumenická. Ve své podstatě se jednalo o slavení mše svaté, které v daném místě a podobě považujeme za nedovolené a nevhodné. Mše svatá se nestává ekumenickou bohoslužbou tím, že se na ní účastní nekatolíci," uvedla komise. "S bolestí musíme upozornit, že slavení, které proběhlo v klášterním výčepu Sýpka, výrazně nerespektovalo liturgické předpisy pro slavení eucharistie stanovené," uvedla komise s obsáhlým odůvodněním.

"Přiznávám, že jsem ve svém skoro třicetiletém kněžském životě nesčetněkrát sloužil mši svatou mimo kostel. Sloužil jsem mši svatou na Antarktidě, na naší stanici i venku mezi ledovci. (…) Na našich táborech pro vysokoškoláky jsem těch třicet táborů sloužil mši svatou každý den, zpravidla na různých místech okolních kopců, ráno i uprostřed noci. Nejsem sám, kdo tak činí. Papežové i biskupové slouží běžně mše svaté na stadionech nebo improvizovaných pódiích," hájí se Vácha ve svém vyjádření.

Nic jsme neporušili, hájí se organizátoři

"Na mši svatou na Břevnov v rámci 'Hospodin v hospodě' jsem přišel k hotovému, byla kultivovaná a liturgicky připravená do detailu," tvrdí Vácha. "Sám jsem prožil půl roku v přísném trapistickém klášteře v Sept-Fons ve Francii, myslím, že vím, co je eucharistická úcta a co je úcta ke mši svaté," říká Vácha.

Na kritiku reagoval také arciopat břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek. "Jako představený břevnovského kláštera jsem velmi smutný z toho, co se rozpoutalo kolem bohoslužby, která se konala 29. ledna v naší klášterní sýpce," uvedl. Ačkoli na pozvánce figuroval mezi účastníky bohoslužby i on a k návštěvě zvala fotografie, na níž si připíjí s Váchou a organizátorkou Sarah Haváčovou, kvůli zdravotní indispozici byl v té době hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici.

"Jsem přesvědčen, že všichni, kteří se podíleli na přípravě bohoslužby, ke všemu přistupovali a přistupují s dobrým úmyslem a respektem k Božímu tajemství," uvedl na Facebooku Břevnovského kláštera a zastal se organizátorů.

"Je mi velice líto, že se bohoslužba dotkla náboženských citů některých diváků a

omlouvám se jim. (…) Zřejmě organizátory překvapilo množství zájemců o tuto bohoslužbu, a proto vše v prostoru nešlo uspořádat naprosto dokonale, ale úmysly všech přítomných byly vedeny snahou přiblížit veliké Boží tajemství těm, kteří mu jsou zatím vzdáleni," dodal.

Liturgická komise ve svém hodnocení uvedla, že považuje za nevhodné jak místo konání, tak jeho uspořádání. Podle ní je slavení mše svaté v hospodě nevhodné a nebyl o něm informován žádný biskup. Ve svém vyjádření cituje z dokumentu, podle nějž není vhodné sloužit mši v jídelně či jiném místě určeném ke stolování.

Mše na party byla nevhodná, tvrdí komise

Vadilo jí také spojování bohoslužby s alkoholem, avizované v pozvánce. "Po čas mše bude na baru paní výčepní Alena Listová. Pít pivo či jiné tekutiny bude možno v průběhu celého večera," píše se v ní. "Účastníci bohoslužby měli skutečně během mše na stolech před sebou načepované pivo, kávu atd., což považujeme za krajně nevhodné. Snižuje to nedůstojně slavení eucharistie na 'párty pro věřící i nevěřící', jak uvádí pozvánka," argumentuje komise.

Emotivní příspěvek na adresu arcibiskupství napsal na svých sociálních sítích ekonom Tomáš Sedláček, který na akci vystoupil. "Byl jsem tam, mluvil jsem tam, ani ve snu mě nenapadlo, že by tento Bohulibý večer někomu mohl vadit. Koukám, že mám chabou fantazii. Nedokáži si představit, že by Ježíš byl na straně těch, kterým vadí, že vedle kalichu bylo pivo. Jaký je rozdíl mezi vínem a pivem? Jaký je rozdíl mezi kalichem a půllitrem?" napsal na svém Facebooku. "Všem totalitním mocipánům navzdory chci vzkázat, že i způsob odvolání Marka Orko Váchy byl totalitní a mocenský: bez vysvětlení," dodal.

Kázání měl při mši Daniel Herman, bývalý kněz a exministr kultury, který byl ovšem právě kvůli politické funkci na vlastní žádost laicizován, tedy propuštěn z kněžského stavu. Kritika se týkala také toho, že četl z evangelia, což je vyhrazeno zejména kněžím a jáhnům.

Kodex kanonického práva uvádí v článku 290, že "duchovní, který podle předpisů práva ztratil příslušnost ke stavu, pozbývá s ním i práv duchovnímu stavu vlastních". Herman však pro SeznamZprávy uvedl, že v minulosti získal pověření ke čtení evangelia. Formulář pro pověření k těmto činnostem stanovuje, že "ordinace (pověření, pozn. red.) je vždy udělována pro určitou, konkrétní službu, zároveň však je pověřením obecným a jednou pro vždy platným".

Podle Liturgické komise však byla chyba nejen to, že měl čtení Herman, ale také, že kromě něj měli kázání další dva laici.

Váchy se zastaly také církevní osobnosti, například oblíbený kněz Ladislav Heryán. "Žádný z nás kněží by mši svatou neznesvětil a každého z nás by bolelo, pokud by se to tak stalo (pokud při té Markově mši někdo pil pivo, čemuž nevěřím, protože lidé nejsou taková hovada, že když přijdou na mši, pijí pivo, a i jeho samotného by to bolelo)," domnívá se.

"Já sám jsem kdysi od pana biskupa Jiřího Paďoura dostal na 5 let zákaz působit jako kněz v jeho diecézi, způsobil jsem veřejné pohoršení, protože jsem se zamiloval. Navštívil jsem ho a asi ve dvouhodinovém rozhovoru jsme si řekli, co jsme si říci museli. Nicméně, těch 5 let platilo a já jsem jeho argumentům rozuměl. U Marka ale odvolání nechápu," dodal a podělil se o osobní zkušenost s tím, že mu přijde nestandardní, že uvolnění nepředcházel osobní rozhovor.

"Je-li problémem jen to, že Marek sloužil mši svatou v hospodě (no, spíše v restauraci), pak by musely být problémem i desítky jiných prostředí a situací, ve kterých my kněží sloužíme mše, a je to proto, že kněz, který to udělá, dovede tuto situaci odpovídajícím způsobem posoudit a zvládnout, neboť věří a ví, že právě tam přináší lidem Krista, hlavně lidem, kteří by do kostela nepřišli," dodal s tím, že sám slouží mše například na rockových festivalech. Připustil, že problematické mohlo být Hermanovo čtení, nepovažuje to ale za dostatečný důvod k nečekanému a okamžitému odvolání Váchy.

"Podle regulí to nebylo, ale můj dojem ze záznamu je takový, že to byla krásná a Ducha-plná bohoslužba," napsal na Facebooku starokatolický kněz a odborník na liturgii Petr Jan Vinš. "Dělal bych to tak každou neděli? Dozajista ne. Mělo to potenciál zapalovat srdce a vést lidi k evangeliu? Dozajista ano. Pokud papež František varuje před klerikalismem a legalismem, tak se nemohu zbavit dojmu, že si zde církevní autorita na tyto dvojí vidle naběhla s nejdůstojnějším rozběhem," poznamenal.

Solidaritu "Orkovi" vyjádřil také brněnský biskup Pavel Konzbul. "Co se týče pořadu Hospodin v hospodě, vnímám jej jako evangelizační projekt. Chápu, že jeho podoba mohla u některých věřících vzbudit otázky či rozpaky, zároveň vím, že pro mnohé účastníky šlo o hlubokou duchovní zkušenost. Věřím, že církev potřebuje otevřenou diskuzi o nových cestách, jak oslovovat lidi s poselstvím evangelia a zároveň uchovat úctu ke svátostem tak, aby nedocházelo k nepochopení nebo pohoršení," napsal.

"S Orkem se známe řadu let, proto jsem ho bezodkladně kontaktoval a domlouváme si osobní setkání, abychom společně celou situaci probrali. Respektuji rozhodnutí pražské arcidiecéze," dodal Konzbul. Jeho akcent na osobní řešení situace ale vyznívá jako rýpnutí do nezvládnuté komunikace pražské arcidiecéze. O potrestání kněze se dozvěděl také až z oficiálního dopisu.

O Váchově odvolání nebyl předem informován ani jeho nadřízený, farář Akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora v Praze Tomáš Halík. Podle něj ani on ani Vácha neobdrželi z pražského arcibiskupství žádnou výtku ani pozvání k rozhovoru a v neposlední řadě nedostal Vácha ani prostor k obhajobě.

"Vácha prakticky ze dne na den odvolán z funkce farního vikáře naší farnosti, aniž arcibiskupství jednalo s ním či se mnou jako jeho farářem; nesdělilo nám jediný konkrétní důvod toho rozhodnutí. Marek Vácha tvrdí, že nedostal nikdy ze strany arcibiskupství žádnou výtku ani pozvání k rozhovoru nebo případně příležitost k obhajobě, což před udělením jakéhokoliv trestu (a těžko si jinak takto rychlé nařízení interpretovat) vyžaduje církevní právo," řekl Aktuálně.cz.

"Rozhodnutí arcibiskupství o mé osobě absolutně nerozumím, nikdo z arcibiskupství se mnou nemluvil, nepsal mi ani jinak nekontaktoval," uvedl Vácha.