Nenakupuji v Miláně jako Babiš, hájí dovolenou Fiala. Kampaň je fantastická, tvrdí

Pro premiéra Petra Fialu to bylo v první polovině léta vyvrcholení jeho dosavadní předvolební aktivity. Na Vranovské přehradě 21. července debatoval se svými příznivci a kritiky, čímž završil dlouhou sérii debat, kterou započal 15. května po boku herečky Ivy Pazderkové. Zájem o setkání s předsedou vlády a lídrem koalice Spolu byl značný, média přinášela z akcí řadu reportáží, Fialův tým zaplnil sociální sítě mnoha videi z debat. Kampaň nabírala obrátky. Jenže…
Petr Fiala odjel na dovolenou, stejně jako celá řada dalších politiků Spolu. Kampaň Spolu působila tak, jako že se zcela zastavila. V kalendáři akcí, který byl do té doby zaplněný mnoha akcemi řady lídrů a kandidátů koalice, najednou nebylo vůbec nic.
Což vyniklo o to více, že právě v tomto období šéf hnutí ANO Andrej Babiš, který nebyl v posledních čtyřech letech zatížený téměř žádnou prací s výjimkou kampaně, své předvolební tažení po mnoha městečkách a vesnicích ještě znásobil. V médiích se objevovalo stále více zpravodajství i komentářů o tom, že denně se zastaví na sedmi, osmi i devíti místech.
"Je to nespravedlivé, premiér si vzal jen na chvilku dovolenou, do té doby jel naplno," stěžovali si lidé kolem Fialy a tvrdili, že Babiš měl v té době dovolenou, takže je nespravedlivé ji vyčítat Petru Fialovi. Jenže zpětný pohled na program obou politiků v minulých týdnech a měsících ukazuje, že Babišova dovolená byla jen velmi krátká a kampaň přerušil pouze na jeden týden. Zatímco premiér dovolenkoval téměř tři týdny. S voliči plánuje setkání až v pátek 22. srpna, takže měsíc po Vranovské přehradě.
Když se ho Aktuálně.cz ve středu zeptalo na jeho dovolenou a určitou prodlevu v kampani, Fiala začal tím, že v životě udělal chybu, když do 38 let jen pracoval a nejezdil vůbec na dovolenou. "A dneska toho lituju. Měl jsem to dělat. A každý člověk na světě potřebuje dovolenou. A je správné si ji vzít," prohlásil a vzápětí začal mluvit o šéfovi ANO.
"Já na rozdíl od Andreje Babiše nejezdím nakupovat do Milána v pátek, kdy mám sedět v Poslanecké sněmovně a hlasuje se o zákonech," uvedl Fiala, přičemž jeho slova přerušili dlouhým potleskem spolustraníci a další členové koalice Spolu. "Vezmu si jednu dovolenou, dobře naplánovanou v době vládních prázdnin, tak jak to dělají všichni politici na celém světě. To, že si předtím nevšimnete, kolikrát Andrej Babiš někde není, to není můj problém. Takže vůbec toho nelituju, považuju to za naprosto správné a rozumné a mám i díky dovolené plno energie do volební kampaně," argumentoval premiér.
Fiala narážel na to, že Babiš často ve sněmovně skutečně nebyl, ať už z pracovních důvodů, nebo kvůli svému volnu. Nebyl ani členem žádných výborů a delegací, do sněmovny často přišel jen proto, aby pronesl nějaký dlouhý projev, ve kterém mluvil o všem možném. Často jezdil místo sněmovny také za voliči, zatímco premiér se kromě časté účasti na zasedání sněmovny také mnohdy věnoval evropské politice v zahraničí.
Petr Fiala v další části své středeční odpovědi s úsměvem tvrdil, že Aktuálně.cz pozve, aby řeklo jeho manželce, že by premiér neměl mít žádnou dovolenou. Ve skutečnosti ale dostal otázku na to, jestli bylo správné si vzít dovolenou, když měl tak dobře rozjetou kampaň - ne, aby si ji nebral. Až nakonec se zastavil u meritu věci, tedy u toho, jestli koalice Spolu v kampani oproti hnutí ANO neztrácí.
"My jsme vytvořili nějaký plán volební kampaně, myslím, že kampaň funguje fantasticky. Měli jsme obrovské úspěchy s našimi debatami, na 300 místech byli naši kandidáti a lídři. Mluvíme všude s lidmi, udělali jsme nějakou přestávku, kterou jsme měli promyšlenou. Chtěli jsme udělat o prázdninách určitou přestávku od té intenzivní kampaně a teď startujeme další fázi," hájil Fiala kampaň Spolu.
A sliboval, že její kandidáti navštíví prakticky všechna místa v České republice. "To, že naše kampaň nemá samé vrcholy, ale má plánované a promyšlené vrcholy, není oslabení naší volební síly. Naopak je to její posílení," uzavřel premiér.
Petr Fiala vyráží na další okružní cestu za voliči teď v pátek na Vysočinu, přičemž se odpoledne zastaví v Jihlavě, v Třebíči a v Havlíčkově Brodu. Jak vyplývá z kalendáře akcí Spolu, příští týden má setkání s veřejností v pondělí, v úterý a ve čtvrtek. Ovšem v dalších týdnech už téměř nepřetržitě.