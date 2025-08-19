Datavize

Průzkum průzkumů: Babišovi se výhra komplikuje, podceňované strany nabírají na síle

Michal Janko Michal Janko
před 3 hodinami
Piráti naskočili na optimistickou vlnu, hnutí Stačilo! už šest procent nestačí a na odpis nejsou ani Motoristé. Ukazuje to nejnovější vývoj průzkumu průzkumů. Posilování malých hráčů může ještě značně zamíchat kartami při sestavování nového kabinetu, na pozoru se musí mít zejména očekávaný vítěz voleb, hnutí ANO.
Foto: Aktuálně.cz

Až dosud byla situace poměrně přehledná: dominující ANO, se značným odstupem druhá koalice Spolu a na dalších místech SPD a STAN. Až dole u pětiprocentní hranice se pak "krčili" Piráti a hnutí Stačilo!, jejichž očekávané zisky měly mít na povolební matematiku jen pramalý vliv.

V posledních týdnech ale malé subjekty začaly nabírat na popularitě. Předvolební vývoj se tak měsíc a půl před volbami dramatizuje.

Podle průzkumu průzkumů, který je postaven na letošních více než padesáti volebních modelech pěti renomovaných agentur, měli Piráti ještě na začátku června 6,3 procenta hlasů. Nyní by je volilo 7,6 procenta hlasujících, přičemž pět nejnovějších průzkumů jim dává naději dokonce na 8,1 až 9,2 procenta hlasů. Tím se přibližují k donedávna třetí nejsilnější straně, Starostům vicepremiéra Víta Rakušana (STAN).

Revanš za vykroužkování

Pokud by se ve finále Pirátům podařilo STAN přeskočit, bylo by to pro ně po předchozích volbách z roku 2021 symbolické zadostiučinění. Tehdy totiž příznivci STAN pirátské poslance na společné kandidátce vykroužkovali a Piráti, kteří ještě pár týdnů před volbami měli ambice bojovat o post premiéra, nakonec získali jen čtyři poslance, zatímco Starostům připadlo 33 zastupitelských mandátů.

Jen za poslední týden Piráti podle propočtů Aktuálně.cz ukořistili dvě nová poslanecká křesla - jedno na úkor Spolu, druhé na úkor Starostů. Z pohledu bývalé pětikoalice se tak jedná o hru s nulovým součtem. V budoucí sněmovně podle průzkumu průzkumů získá jen 87 poslanců, o 23 méně než v té současné.

Vzestup Pirátů posílených o podporu Zelených kopíruje na nižší hladině i komunisty ovládané hnutí Stačilo! Na začátku července mělo podporu 5,4 procenta voličů, momentálně je to 6,2 procenta. A stejně jako Pirátům i hnutí Stačilo! dávají nejnovější volební modely naději, že v říjnu bude jeho skutečný výsledek ještě lepší.

Jak jsme uvedli před týdnem, Andrej Babiš coby očekávaný vítěz voleb podporu komunistů a sociálních demokratů k sestavení vlády nepotřebuje, to se ovšem může změnit.

Motoristé jako hrozba pro Babiše

Stačí jediné - aby se do hry vrátili Motoristé. Těm se v posledních týdnech podařilo zastavit propad, oproti červenci v průzkumu průzkumů posílili z 4,3 na 4,4 procenta. U jiné strany by to byla zanedbatelná změna, v tomto případě jde ale o zlom trendu na kritické hladině za pět minut dvanáct. Pro zklamané či váhající příznivce Motoristů to představuje naději, že jejich hlas nemusí ve volbách propadnout.

Případný vstup Motoristů do sněmovny by znamenal, že Andrej Babiš by se na podpoře vlády musel domluvit nejenom se čtveřicí stran schovanou pod hlavičkou SPD, ale ještě minimálně s jedním dalším subjektem.

To, že Babišovi není taková široká spolupráce vůbec po chuti, se ukázalo už v minulém volebním období. Tehdy po volbách Babiš sestavil jednobarevný kabinet ANO, který neměl šanci získat důvěru Poslanecké sněmovny a také ji nezískal. Přesto řídil zemi až do poloviny roku 2018, kdy důvěru poslanců získala koalice ANO a ČSSD.

Jak model počítá

Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané "poll of polls", tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.

Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů. Čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.

Do průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:

 
