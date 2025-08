Expertka chce, aby se ve školách probíraly hodnoty. Ty se neučí, namítají kritici

Když se dětí ve škole zeptám, co pro ně má hodnotu, odpovídají různě, říká propagátorka hodnotového vzdělávání Michaela Stoilová. Často prý začínají penězi, ale bez ohledu na to, jestli jsou z malé nebo velké školy, z města nebo vesnice a jak jsou staré, se velmi záhy dostanou k tomu, že hodnotu pro ně má rodina, kamarádi, život nebo láska a vyjmenují spoustu základních hodnot.

Některé filozofické směry nesouhlasí s tezí, že hodnotám se lze naučit, přiznává hostka Terezy Engelové. "My jsme ale přesvědčení, že je možné to dělat cíleně. Vytváříme prostor, kde mají děti možnost zkoumat své hodnoty i hodnoty svých spolužáků," vysvětluje.

Pro pedagogy se zájmem o tuto oblast má Stoilová a její kolegové z organizace Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney připravenou řadu učebnic, které zohledňují jednotlivé fáze vývoje dětí. Učitelům tak mohou pomoci s žáky na téma hodnot správně komunikovat.

O zařazení konceptu hodnotového vzdělávání do běžné výuky stoupenci této metody nejednají přímo s ministerstvem školství, účastní se prý ale širších platforem a snaží se spojit síly s dalšími organizacemi.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-06:31 Mají se ve škole učit hodnoty? Jde to vůbec? S jakými hodnotami se děti setkávají ve výuce? A co když se nesetkávají s těmi, které razí rodiče?

06:31-12:29 Kdo byla sestra Cyril Mooney a v čem byl její přístup ve školství výjimečný?Jak se k ní Stoilová dostala a čím ji její metoda oslovila? Proč se rozhodla děti vzdělávat napříč kastami a co na tom bylo nejtěžší?

12:29-19:50 Je koncept hodnotového vzdělávání nábožensky neutrální? Jak vypadá samotná výuka hodnot? Jak se děti učí pracovat se strachem a dalšími emocemi?

19:50-27:47 Má od dětí nebo učitelů zpětnou vazbu? Liší se přístup k práci dětí s hodnotami regionálně - třeba ve vyloučených lokalitách? Co motivuje školy k zájmu o zařazení hodnotového vzdělávání?

27:47-30:27 Vědí učitelé, jak k předávání hodnot přistupovat a je nějaký univerzální návod? Jaké hodnoty by si mělo odnést dítě ze základní školy?

30:27-36:12 Bojuje Stoilová za to, aby se hodnotové vzdělávání dostalo do školních osnov? Je reálné, že se to stane?