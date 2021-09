Prezidenta Zemana převezli do vojenské nemocnice. Je v ní také jeho předchůdce Klaus

Prezident Miloš Zeman byl v úterý odvezen do Ústřední vojenské nemocnice. Do níž byl ve stejný den rovněž převezen jeho předchůdce Václav Klaus. Ten byl v nemocnici kvůli problémům s vysokým tlakem už o víkendu, v pondělí byl propuštěn, ale hned v úterý se vrátil. Mluvčí Zemana Jiří Ovčáček hospitalizaci prezidenta zatím nekomentoval.

Prezident Miloš Zeman dorazil do Ústřední vojenské nemocnice nedlouho po 11. hodině. Před prezidentskou kolonou přijela do nemocnice i prezidentova manželka Ivana. Podle informací Práva by se v případě prezidenta Zemana mělo jednat o dlouhodobější hospitalizaci.

Klaus podle informací Práva strávil v nemocnici dvě noci a v pondělí odpoledne jej lékaři propustili do domácího léčení. O jeho zdraví mají nicméně nadále obavy, proto měl podstoupit další vyšetření. Podle deníku se do areálu ÚVN Klaus vrátil v úterý ráno. Přivezla jej služebním autem ochranka, z auta vystoupil i s příruční taškou. Nyní bude záležet na lékařích, zda si jej v nemocnici nechají, anebo znovu pustí do domácí péče.

„Mohu potvrdit, že pan (ex) prezident měl o víkendu problémy s vysokým tlakem a na doporučení lékařů byl hospitalizován v ÚVN,“ řekl v úterý deníku Právo Klausův mluvčí Petr Macinka.