Pirátskou stranu, do podzimu 2024 člena vládní koalice, opustilo v poslední době několik známých tváří. Do množiny těch, kteří se rozhodli dát sbohem "pirátské bárce", patří i někdejší místopředsedové, (euro)poslanci i senátoři. Jako častý důvod odchodu zmiňují nesouhlas se směřováním strany pod předsedou Zdeňkem Hřibem, který nastoupil do čela v listopadu 2024. Přinášíme výběr některých jmen.