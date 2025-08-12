Domácí

Inspekce chybovala, otci oběti střelby na fakultě neotevřela spis, řekl Ústavní soud

ČTK ČTK
Aktualizováno před 24 minutami
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) chybovala, když neumožnila otci jedné z obětí střelby na Filozofické fakultě UK v Praze nahlédnout do spisu. Otec chtěl vědět, jak inspekce prověřila postup policie při zásahu na fakultě.
Foto: Jakub Plíhal

Stížnosti otce vyhověl Ústavní soud (ÚS). Pozůstalí po obětech mají právo na informace z vyšetřování provedeného inspekcí, zdůraznil ÚS. "Přikázali jsme GIBS, aby spis zpřístupnila," řekl novinářům soudce zpravodaj Jiří Přibáň.

Při střelbě v budově fakulty v centru Prahy 21. prosince 2023 přišlo o život 14 studentů a pedagogů, další utrpěli zranění. Pachatel, jenž byl také studentem, spáchal sebevraždu.

Související

Policie prověřuje sebevraždu matky oběti střelby na fakultě, někdo jí mohl pomáhat

Střelba na Filozofické fakultě UK - pieta - obejmutí školy, zpěv, zármutek, studenti

Inspekce dospěla k závěru, že policie nemohla tragické události zabránit. Žádný z policistů či zaměstnanců policie není v souvislosti se zásahem podezřelý ze spáchání trestného činu, uvedl před rokem ředitel GIBS Vít Hendrych, když se účastnil jednání sněmovního bezpečnostního výboru.

Uvedl však, že existuje prostor pro poučení z události a zefektivnění některých činností policie.

V trestním řízení, které vedla právě policie, a nikoliv GIBS, otec uplatnil svá práva jako poškozený. Policie případ odložila. Důvodem bylo to, že pachatel zemřel, a nebylo tak vůči němu možné zahájit trestní stíhání. Otec se považoval za poškozeného také v řízení vedeném GIBS, což inspekce neuznala a nenašel zastání ani u státního zastupitelství.

Právo na dodatečné účinné vyšetřování

Ústavní soudci nyní zdůraznili, že otec oběti má právo na takzvané dodatečné účinné vyšetřování, jehož cílem je prověřit, zda ke smrti dcery nepřispěla, byť jen nepřímo, také nedbalost či opomenutí policie při plánování a vedení zásahu. Dodatečné vyšetřování musí být nezávislé, rychlé, důkladné, ale také transparentní, příbuzní obětí by tedy měli mít možnost nahlédnout do spisu.

Soud připomenul, že právo nahlížet do spisu není bezbřehé, netýká se například utajovaných informací. Je na GIBS, aby posoudila, zda některé části nelze poskytnout. Ve zbytku musí spis zpřístupnit.

Střelbou se ještě zabývala poslanecká vyšetřovací komise. Neshledala v postupu složek integrovaného záchranného systému pochybení, která by ovlivnila skutkový děj události. Zjistila však nedostatky v operačním a taktickém řízení před střelbou.

 
Mohlo by vás zajímat

Babiš je proti nám čajíček, odmítá Kupka kritiku. Fiala podle něj šéfa ANO zastíní

Babiš je proti nám čajíček, odmítá Kupka kritiku. Fiala podle něj šéfa ANO zastíní

Mezinárodní úmluvy musíme vymáhat, na Ukrajině umírají děti, hřmí Lipavský z Kyjeva

Mezinárodní úmluvy musíme vymáhat, na Ukrajině umírají děti, hřmí Lipavský z Kyjeva

Jak správně větrat a v čem spát. Deset rad, díky kterým ochladíte byt i sami sebe

Jak správně větrat a v čem spát. Deset rad, díky kterým ochladíte byt i sami sebe
Přehled

Šikana od expremiéra? Jste horší než lidovci za nás, vzkázal Topolánek Starostům

Šikana od expremiéra? Jste horší než lidovci za nás, vzkázal Topolánek Starostům
domácí Aktuálně.cz Obsah Střelba na filozofické fakultě 2023 Ústavní soud

Právě se děje

Aktualizováno před 24 minutami
Inspekce chybovala, otci oběti střelby na fakultě neotevřela spis, řekl Ústavní soud

Inspekce chybovala, otci oběti střelby na fakultě neotevřela spis, řekl Ústavní soud

Otec chtěl vědět, jak inspekce prověřila postup policie při zásahu na fakultě.
před 4 minutami
Sen o olympiádě je zase blíž. Češky ukázaly, že patří mezi světovou špičku

Sen o olympiádě je zase blíž. Češky ukázaly, že patří mezi světovou špičku

České reprezentantky v šestkovém lakrosu se předvedly na Světových hrách v Číně ve skvělém světle, když vybojovaly šesté místo.
před 5 minutami
Babiš je proti nám čajíček, odmítá Kupka kritiku. Fiala podle něj šéfa ANO zastíní

Babiš je proti nám čajíček, odmítá Kupka kritiku. Fiala podle něj šéfa ANO zastíní

Spolu se chystá razantně reagovat na enormní nasazení Andreje Babiše v kampani. Petr Fiala a další se vrací z dovolené a míří ve velkém do terénu.
Aktualizováno před 11 minutami
Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, shodly se státy EU

ŽIVĚ
Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, shodly se státy EU

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 27 minutami
Mezinárodní úmluvy musíme vymáhat, na Ukrajině umírají děti, hřmí Lipavský z Kyjeva

Mezinárodní úmluvy musíme vymáhat, na Ukrajině umírají děti, hřmí Lipavský z Kyjeva

Lipavský od svého ukrajinského protějšku Andrije Sybihy obdržel medaili za podporu Ukrajiny a diplomatické úsilí.
před 32 minutami
Pokuta až 440 tisíc korun. Vyhazovat odpadky z okna auta přijde v Itálii draho

Pokuta až 440 tisíc korun. Vyhazovat odpadky z okna auta přijde v Itálii draho

Pokutu téměř 50 tisíc korun může udělit italská policie těm, kteří z okna auta vyhodí nedopalek nebo odpadky, a nemusí je přímo chytit. Stačí video.
před 41 minutami
Popová hvězda Taylor Swiftová vydá nové album. Prozradila jen název

Popová hvězda Taylor Swiftová vydá nové album. Prozradila jen název

Deska se bude jmenovat The Life of a Showgirl (Život bavičky). Na zpěvaččině webu si ji lze předobjednat. Vinyl se prodává za 30 dolarů (630 Kč).
Další zprávy