Nebojte se, jinak vás zničí úzkost a stres, kázal Duka v závěru života na velké pouti

Pro Dominika Duku to musel být nepochybně radostný den, který zažil letos 31. srpna na moravském Slovácku. Věděl už z dřívějších návštěv, že právě v této části České republiky má ke katolické víře stále vztah mnoho lidí všech generací, a přesvědčil se o tom i v tento letní den. Přestože celou noc doslova lilo, na "jeho" mši přišlo na svatý Antonínek na rozhraní Jihomoravského a Zlínského kraje několik tisíc lidí. A mnozí mu dávali najevo svou náklonnost.
"Otče Dominiku, buď tady vítám, jsme rádi, že tady s tebou můžeme být," začal setkání kněz z blízké farnosti v Blatnici pod svatým Antonínkem František Král, který právě Duku pozval. "Budeme děkovat nejen za úrodu, ale také za tebe, že jsi tady. Budeme děkovat za tvou 12letou službu na stolci svatého Vojtěcha v čele naší katolické církve a také za to, že jsi byl vždycky konzistentní v názorech a postojích," pokračoval kněz.
Přitom vyprávěl historku, jak jednou letěl s Dukou z Izraele letadlem, do kterého personál nechtěl pustit kameramana TV Noe patrně kvůli technice, kterou s sebou nesl. "A Otec se tak rozpálil, že zavolal izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, že letadlo nakonec odletělo i s kameramanem," rozesmál kněz Král přítomné.
Dominik Duka byl evidentně potěšený, lidem mimo jiné sdělil, že o Svatém Antonínku věděl už jako předškolák, protože v jeho dětském pokoji visel obraz malíře Joži Uprky o svaté pouti na tomto místě. "Ale přišli jsme o něj, když otce uvěznili a degradovali," připomněl Duka svého otce Františka, který byl zbrojířem 311. československé bombardovací perutě britského Královského vojenského letectva (RAF). Komunisté ho po roce 1948 zatkli a drželi ve vězení na Mírově.
Mimochodem, Duka říkával, že je svým způsobem sám po otci také voják. "Vždyť já se svým způsobem cítím vojákem na frontě. Voják demokratické země se přece stejně jako kněz zasazuje o druhého. Někdy je to se zbraní v ruce, jindy naopak duchovní či humanitární pomocí," prohlásil v minulosti.
Duka na zmiňované pouti hned hledal propojení mezi Uprkovým obrazem a Českem, když sdělil, že na obraze zářily krojované ženy, které byly především v bílé a červené barvě, což jsou barvy i České republiky. "Kéž bychom si to uvědomovali, že každá pouť, každé díkuvzdání Bohu, že jsme a že budeme, je velký Boží dar. A poutní místa vytvořila z naší země zemi milovanou a krásnou," uvedl. A rozpovídal se o tom, jak je dobře, že jsme svobodná země.
"Nebylo by svobody, kdyby nebylo Velehradu v roce 1985, nebylo by svobody, kdyby nebyla bratislavská "sviečková demonštrácia", ale také by nebyla poutní místa, která dokázala vzdorovat nacismu i komunismu," pokračoval Duka. Patrně ovšem nevěděl, že právě na Antonínku se za druhé světové války uskutečnilo shromáždění, na kterém mnozí lidé i v krojích hajlovali.
Samotné kázání postavil Duka na tom, že poselství dnešního světa je postaveno podle něj na strachu, hororu a úzkosti, a vyzýval posluchače, aby se především nebáli. "Budu-li se bát, nikdy nebudu mít radost, zničí mě úzkost a stres… Ale když je Bůh se mnou, kdo je proti mně? V tom je budoucnost naší země," pravil důrazným hlasem. A kritizoval lidi, kteří se bojí práce, krve a slz.
Hodně mluvil také o důležitosti rodiny, a jak u něj bylo zvykem, vymezoval se proti transsexuálům. "Musíme si uvědomit, co znamená opravdová rodinná výchova, co znamená náboženská výchova, kterou my v naší zemi zanedbáváme nejvíce ze všech zemí na světě," tvrdil Duka. On sám přitom patřil v katolické církvi ke konzervativnímu křídlu a vedl často polemiku nejen s částí veřejnosti, ale i s některými kněžími.
To se odrazilo i v jeho letním kázání, kdy mluvil o setkání s jedním z afrických kardinálů, který kritizoval přístup kněží k chápání víry v evropských zemích. "Tento muž zdůrazňuje hlubokou potřebu víry. A je to on, kdo vytýká nám, biskupům a kněžím, že jsme zbabělci, že nedokážeme říkat pravdu, že nedokážeme stát za evangeliem Ježíše Krista," tvrdil Duka, který tisícům posluchačů zdůrazňoval, že největší formou lásky je mateřská láska. "Obrana rodiny je obrana naší země," podotkl.
Když reportér deníku Aktuálně.cz mluvil po skončení mši s věřícími, zjistil, že ne všichni byli za Dukovo pozvání vděčni. Někteří lidé se svěřili, že jim vadí především jeho letitá podpora dřívějšího prezidenta Miloše Zemana i to, že mu umožnil křest knihy Spiknutí v pražském Arcibiskupském paláci.
"Nechápu, jak mohl něco takového dovolit. A ještě k tomu, když tam byla komunistka Konečná," stěžovali si na pouti někteří lidé z okolí Antonínka v souvislosti s tím, že na křtu byla skutečně předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Své jméno však tito kritici prozradit nechtěli, protože měli obavu z reakcí svých známých, kteří naopak byli za návštěvu kardinála vděční.
VIDEO: Duka při loučení: Svět začíná chápat, že bez Božího požehnání je marné naše počínání (31. srpna 2025)