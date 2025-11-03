Zprávy

Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice

Bývalý pražský arcibiskup Dominik Duka byl v sobotu znovu převezen do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN), z které byl o dva dny dříve propuštěn. V pondělí to řekl mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz. Důvody hospitalizace neuvedl.
Kardinál Dominik Duka na Děkovné mši na konci srpnu roku 2025
Kardinál Dominik Duka na Děkovné mši na konci srpnu roku 2025 | Foto: Radek Bartoníček

Duka v nemocnici na začátku října podstoupil akutní operaci. Dvaaosmdesátiletý kardinál v minulých dnech na facebooku uvedl, že v některých chvílích byl blízko smrti, a poděkoval lidem za podporu modlitbami. Arcibiskupství zase poděkovalo ÚVN za vynikající péči o Duku.

Akutní operaci se Duka ve vojenské nemocnici podrobil v pondělí 6. října. Arcibiskupství o tom informovalo o den později, kardinál byl podle něj po zákroku ve stabilizovaném stavu.

Duka v roce 2021 prodělal nákazu koronavirem, ale nemoc covid-19 u něj měla podle tehdejšího vyjádření arcibiskupství mírný průběh. Pražským arcibiskupem byl více než 12 let, v roce 2022 ho ve funkci vystřídal Jan Graubner.

 
