Duku po dvou dnech od propuštění znovu převezli do nemocnice

Duka v nemocnici na začátku října podstoupil akutní operaci. Dvaaosmdesátiletý kardinál v minulých dnech na facebooku uvedl, že v některých chvílích byl blízko smrti, a poděkoval lidem za podporu modlitbami. Arcibiskupství zase poděkovalo ÚVN za vynikající péči o Duku.
Akutní operaci se Duka ve vojenské nemocnici podrobil v pondělí 6. října. Arcibiskupství o tom informovalo o den později, kardinál byl podle něj po zákroku ve stabilizovaném stavu.
Duka v roce 2021 prodělal nákazu koronavirem, ale nemoc covid-19 u něj měla podle tehdejšího vyjádření arcibiskupství mírný průběh. Pražským arcibiskupem byl více než 12 let, v roce 2022 ho ve funkci vystřídal Jan Graubner.